Het debuut van Koeman biedt weinig troost: Nederland verliest oefenwedstrijd van Engeland (0-1)

Behelpen

Natuurlijk was daar ook de onwennigheid, die hopelijk zal verdwijnen. Oranje trok een nieuwe jas aan, zonder dat de dragers al weten waar de zakken zitten en of de knopen linksom of rechtsom dichtgaan. De KNVB omschreef het systeem in zijn informatie naar de pers als 3-4-3, wat behoorlijk offensief klinkt, offensiever zelfs dan 4-3-3, de speelwijze die als Nederlands geldt. Het was eerder 5-2-3, of 5-3-2, waarbij de backs Hateboer en Van Aanholt in balbezit mee trokken naar voren, debutant Hateboer met de nodige flair. Wijnaldum en Strootman dachten ook vooral defensief, maar toch vielen op het middenveld gaten bij Engels balbezit. Wijnaldum meldde zich geregeld bij Koeman hoe te handelen bij het Engelse overwicht.



Bas Dost is in Portugal een sensatie als spits, maar daar is het spel op hem afgestemd. Dost is het roofdier in het strafschopgebied. Hier kreeg hij nauwelijks een bal, al kon hij bijna inkoppen na een hoekschop van Depay en had hij vlak voor zijn wissel door Babel bijna succes met een slimmigheidje met de hak. Kansen waren schaars, voor beide ploegen. Ze hielden het veld compact, zoals hun trainers hadden opgedragen. Pas na rust kwam er iets meer ruimte en drong Oranje lichtjes aan na de achterstand.



Het bleef 0-1. Ook andere trainers als Hiddink en Van Gaal, die later successen vierden, begonnen met een nederlaag in een oefenduel. Het verschil is dat zij konden werken met grote generaties. Voor Koeman, die ook spits Weghorst liet debuteren, is het behelpen. Enfin, maandag volgt al zijn tweede wedstrijd, dan in Genève, waar tegenstander Portugal op trainingskamp is. Nog zo'n land dat naar het WK gaat en best wil sparren met Nederland, voorheen een groot voetballand.