Het Cypriotische voetbal is geen lachertje meer, maar er gebeuren nog wel vreemde dingen

Ajax traint maandagmiddag in het GPS-stadion van Nicosia. Beeld Katia Christodoulou / EPA

De derde president van de Cypriotische subtopper Anorthosis Famagusta binnen-één-seizoen wilde een andere trainer dan Jurgen Streppel. En dus stuurde hij de Nederlander weg. ‘Ik moet nog twee maandjes krijgen. Morgen zeggen ze steeds.’

Twee maandjes, dat zijn twee maanden achterstallig salaris. Streppel belt vanuit Abu Dhabi, zijn volgende standplaats in een loopbaan als trainer, bij Al-Jazira. Kort omschrijft hij de komende tegenstanders van Ajax en PSV in de play-offs van Champions League en Europa League. ‘Apollon is de best voetballende ploeg van het eiland’, is zijn mening als hij de clubs vergelijkt. ‘Apoel is heel volwassen. Het is de kampioen, de grootste club van Cyprus met de beste kwaliteiten. En alles zat mee vorig seizoen. Er viel daar ook weleens iets de goede kant op.’ Daarmee suggereert hij steun van de arbitrage. Hij zwakt zijn opmerking meteen een beetje af. ‘Ach, Feyenoord krijgt in de Kuip ook weleens eerder een strafschop dan ergens anders.’

Cyprus is geen gewoon voetballand. Vroeger stelde het Cypriotische voetbal weinig voor, maar de tijden zijn voorbij dat Ajax met 10-0 won van Omonia Nicosia, hetgeen veertig jaar geleden gebeurde in de toenmalige Europa Cup I. De uitwedstrijd ging overigens met 4-0 verloren destijds. Op Cyprus zit veel geld van grote bedrijven en van rijke individuen, en net als elders in de wereld investeren ze gaarne in voetbalclubs. De prestaties van Cypriotische clubs in de Europese bekers zijn behoorlijk te noemen, met de kwartfinaleplaats van Apoel in de Champions League van 2011-2012 als hoogtepunt. Bij de topclubs spelen tal van buitenlanders. Niet per se bekende namen, maar wel profs uit goede voetballanden als Brazilië, Argentinië, Nigeria of Servië.

‘Maar de betalingsmoraal is niet geweldig’, stelt Louis Everard van de Nederlandse vakbond VVCS, die geregeld te maken kreeg met Nederlandse voetballers die eindeloos wachtten op hun salaris. Ook Gerard Marsman, op 1 april teruggetreden als directeur van de trainersbond CBV, merkt op dat betalen een probleem blijft. ‘Het is gewoon anders dan we in Nederland of West-Europa gewend zijn. Daarvan kun je best iets vinden, maar of je uiteindelijk je geld krijgt is afhankelijk van hoe je dat hebt geregeld.’

Aangetekend zij dat volgens de internationale spelersvakbond Fifpro duidelijk verbetering is opgetreden de laatste jaren. Dat heeft volgens woordvoerder Raymond Beaard te maken met een streng licentiesysteem. Clubs die lonen niet of te laat betalen, krijgen punten in mindering. Bij de clubs die Europees voetballen is de financiële afhandeling sowieso goed voor elkaar. Zij moeten geregeld een verklaring ondertekenen waarin ze benadrukken dat alle betalingen zijn verricht. Anders lopen ze kans op verbanning uit het toernooi door de UEFA.

Geld is er overigens genoeg: Streppel: ‘Bij Famagusta hadden we 4,5 miljoen euro spelersbudget, netto. Bij Apoel is dat 9 tot 10 miljoen.’ Dat geld is alleen bestemd voor salarissen. Streppel: ‘Van alle ploegen op Cyprus kun je zeggen dat ze alleen spelen om te winnen. Het maakt daarbij niet zoveel uit hoe dat gebeurt. Ze zijn niet naïef. En de omstandigheden zijn zwaar. Het is warm en lastig. Het tempo ligt gemiddeld wat lager, vanwege die omstandigheden en omdat veel spelers gemiddeld wat ouder en ervaren zijn.’

Ajax trapt pas om 21.00 uur af in het redelijk open stadion, zodat het met de temperatuur wel zal meevallen. Apoel, waar de Duitser Thomas Doll onlangs de rol van trainer Paulo Tramezzani overnam, rekent de spelhervatting tot zijn specialiteiten en telt tal van uitstekende voetballers in zijn selectie, onder wie spits Pavlovic en de aanvallende middenvelders De Vincenti en Al-Taamari. Zowel Ajax als PSV zal overigens voetballen in hetzelfde stadion, het nationaal stadion GPS in Nicosia, met een capaciteit van ruim 22 duizend. Het stadion in Limassol is ongeschikt.

De Nederlandse trainer Ton Caanen, in het verleden jarenlang actief op Cyprus, wijst op de traptechniek van De Vincenti, de routine van Apoel en de neiging om op balbezit te spelen, om niet al te veel te hoeven rennen. ‘Het is bijna een wonder dat Apoel de play-offs heeft gehaald. Het team werd bij de vorige ronde in Qarabag volledig overlopen en had met 6-2 kunnen verliezen, maar won (0-2) dankzij een strafschop en een schot.’ De goal in het thuisduel (uitslag 1-2), een kopbal van de 35-jarige centrale verdediger Merkis, viel uit een hoekschop in de 95ste minuut.

Ondanks de goede organisatie bij een club als Apoel, gebeuren nog steeds vreemde zaken op Cyprus. Streppel zag dat zijn club vorig seizoen negen punten in mindering kreeg, vanwege een vervalste medische verklaring van de doelman. Een nationale rel ontstond toen een ‘dokter’ het voetbal op stelten zette door bij spelers van zeker vier clubs een stof te injecteren, zogenaamd om het herstel na inspanningen te verbeteren. Een aantal voetballers kreeg acuut problemen met het hart. Eentje van hen moest zijn loopbaan zelfs beëindigen.