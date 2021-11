In de tijd dat ik nog een jonge renner was moest een griepje kunnen. Dat wil zeggen, met een griepje mocht je gerust aan de startlijn verschijnen. Een lichte verhoging kon geen kwaad. Over lichte verhogingen werd soms gezegd dat die in je voordeel konden uitpakken. Een forse griep betekende dat je de startlijn niet eens haalde, dus dat was duidelijk. Na een aantal jaren ontstond het inzicht dat een griepje niet zo onschuldig was als het zich manifesteerde. Een griepvirus kon ‘op de hartspier slaan’. Dan was je tamelijk ver van huis.

In De Limburger las ik onlangs over hartfalen bij jonge sporters. Ik moet zeggen dat het een geruststellend artikel was. Onder anderen cardioloog Rachel ter Bekke stelt dat het alleen maar lijkt dat hartfalen vaak voorkomt onder sporters. Die staan nu eenmaal in de schijnwerpers. ‘Maar echt, het komt heel weinig voor.’

En het coronavirus, kan dat net als een griepvirus op het hart slaan? Kort na uitbreken van de pandemie kwamen de eerste signalen: bij heel veel patiënten werd behalve de longen ook het hart flink beschadigd. Waarom zou dat niet voor de topsporters gelden?

Sportcardioloog Harald Jørstad van het Amsterdam UMC onderzocht het recentelijk. Bleek: een klein percentage (4 procent) had hartschade opgelopen. Hij sprak over ‘een stresstest’. Een sporthart moet heel hard werken, veel harder dan het hart van een gewoon mens. Het is niet voor niets dat het goed gescreend wordt. Hartproblemen worden meestal vastgesteld voordat ze problemen geven.

Ik ken maar weinig sporters die een vaccinatie hebben geweigerd. Er zijn meer voordelen dan nadelen. Toch was het in augustus schrikken toen drie jonge wielrenners van een Belgische club kort na een vaccinatie in het ziekenhuis belandden met hartproblemen: myocarditis en pericarditis - hartspierontsteking en ontsteking van het hartzakje.

Het was eerder bekend dat na vaccinaties met Pfizer en Moderna in zeldzame gevallen dergelijke ontstekingen voor kunnen komen bij jonge mannen van rond de twintig, en in nog veel zeldzamer gevallen bij vrouwen. Ik verwachtte op basis van de discriminatoire tendens nieuwe complottheorieën, maar die bleven uit.

De Belgische artsen raadden aan om na de prik alert te blijven, en het een week, misschien wel twee weken, rustig aan te doen. Vooral geen competitie; een ontsteking als deze kan hartritmestoornissen, littekenweefsels, zelfs hartfalen veroorzaken. Verder is er geen reden tot paniek. Op een hartspierontsteking maakt elke ongevaccineerde veel meer kans!

‘Wees alert op de symptomen’, zegt ook cardioloog Rachel ter Bekke. Wanneer klachten als kortademigheid, pijn op de borst en koorts niet met rust verdwijnen is het tijd de huisarts op te zoeken.

Ik rekende mezelf vroeger niet tot de hypochonders, maar bij zulke symptomen zou ik er na een dag al gezeten hebben.