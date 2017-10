Het bruggetje is misschien de simpelste routine op de balk, maar Sanne Wevers vergat het

De olympisch kampioen die de draad kwijt was. En dus sloeg turner Sanne Wevers, de winnaar van het goud op de balk bij de Spelen van Rio in 2016, woensdagavond in de Canadese catacomben de handen voor de ogen. Hoe had zij zo stom kunnen zijn.



In alle stress van de WK-kwalificatie was ze het verplichte 'achterover-element' vergeten; een eis die op balk 0,5 punt waard is. Juist dat halve punt had haar in de finale van zondag gebracht, de plek waar zij als olympisch kampioen en vicewereldkampioen hoort te staan.