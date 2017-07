Het bewijs dat je moet blijven dromen

Het was ook alweer tien jaar geleden dat Federer een grandslamtoernooi won zonder maar een set te verliezen. Zelden werd het hem ook zo gemakkelijk gemaakt als zondag. Uitgerekend zijn eerste Wimbledonfinale werd een lijdensweg voor de Kroaat Marin Cilic. Al in zijn halve finale tegen Sam Querrey had hij last gehad van blaren onder zijn linkervoet en daardoor miste hij de wapens om Federer te pijnigen.



Huilend zat Cilic in zijn stoel toen hij bij een 3-0-achterstand in de tweede set de dokter en de fysiotherapeut naar het centrecourt liet komen. 'Ze hebben alles gedaan om me te helpen. Helaas had ik er te veel last van als ik snel moest bewegen. Het was moeilijk te accepteren dat ik niet het beste van mezelf kon laten zien.'



Desondanks onderstreepte Federer in drie sets (6-3, 6-1, 6-4) wederom dat hij de tennissport allang is ontstegen. Grandslamtitels 18 en 19 in het seizoen van zijn wederopstanding; het is nauwelijks te bevatten. De oudste winnaar op Wimbledon in het proftijdperk was tevens de fitste in een veld, waarin serieuze oppositie ontbrak.