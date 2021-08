Het beleid van de NFL: vaccineren is goed voor de bankrekening

Jerry Jones, eigenaar van Dallas Cowboys: ‘Iedereen mag zelf beslissen over zijn lichaam, daar geloof ik heilig in, maar niet als die beslissing nadelig uitpakt voor anderen.’ Beeld AP

Aparte vliegtuigen en eetruimten, mondkapjes, afstand houden, dagelijkse testen en quarantaineperioden. Alleen ongevaccineerde spelers in American footballcompetitie NFL krijgen er dit seizoen mee te maken. Een vaccinatieplicht is het niet, maar het strenge, nieuwe beleid van de competitie komt dicht in de buurt. Het nieuwe protocol blijkt te werken, maar leidt ook tot verdeeldheid in de kleedkamer.

In het land waar bijna de helft van de volwassen bevolking niet volledig gevaccineerd is, vormt de NFL momenteel een positieve uitzondering. Anderhalve week voor de start van de competitie heeft ruim 90 procent van de spelers een prik laten zetten. Aan motivatie geen gebrek: door de nieuwe regels kunnen ongevaccineerden hun club dit seizoen ernstig duperen.

Als een wedstrijd moet worden uitgesteld door een uitbraak die valt terug te leiden naar een speler die zich niet liet inenten, moet zijn werkgever opdraaien voor de financiële schade, ook die van de tegenstander. De schuldige speler krijgt tijdens diens quarantaine bovendien niet betaald. Kan er geen latere datum voor de wedstrijd worden gevonden - de NFL ruimt dit seizoen geen extra week in voor inhaalwedstrijden - dan krijgt de verantwoordelijke club een nederlaag uitgedeeld. In een competitie met slechts zeventien speelronden, kan dat kostbaar zijn.

Ongevaccineerde spelers worden door de nieuwe regels goedbeschouwd afgezonderd van hun teamgenoten. Bij contact met een besmet persoon, moeten zij bijvoorbeeld in quarantaine, waar gevaccineerde collega’s dat niet hoeven. Alleen ongevaccineerden, inmiddels dus een kleine minderheid, moeten mondkapjes dragen, afstand houden en worden dagelijks getest.

Portemonnee

De NFL wil een seizoen als het voorgaande voorkomen. Meerdere wedstrijden moesten worden verplaatst. Besmettingen zorgden in zeker opzicht voor competitievervalsing. Zo speelde Denver Broncos een wedstrijd zonder spelbepalende quarterback. Maar belangrijker: de competitie verloor naar verluidt 4 miljard dollar aan inkomsten. Het vaccinatiebeleid van de NFL is vooral opgesteld met het oog op de portemonnee.

Jerry Jones, eigenaar van Dallas Cowboys, sprak zich vorige week verrassend uit als een fervent voorstander van vaccineren. ‘Iedereen mag zelf beslissen over zijn lichaam, daar geloof ik heilig in, maar niet als die beslissing nadelig uitpakt voor anderen,’ verklaarde Jones tijdens een radio-interview. ‘Dan weegt het gemeenschappelijke belang zwaarder.’

Een dag later, bij een persconferentie, sprak de eigenaar met een brok in zijn keel over hoe hij het oude normaal gemist had tijdens het afgelopen coronaseizoen.

Alleen al door de gereduceerde kaartverkoop voor wedstrijden in het immense AT&T Stadium (105.000 stoeltjes) in Arlington, Texas, liepen Jones en de Cowboys naar schatting ruim 600 miljoen dollar mis. Het duurste sportteam ter wereld, met een waarde van bijna 6 miljard dollar, had ook het meeste te verliezen.

Spagaat

Het vaccinatievraagstuk plaatste Jones en andere eigenaren in een ongemakkelijke spagaat: in conservatieve staten als Texas, waar het tempo van inenting achterblijft, ligt het thema van een vaccinatieplicht gevoelig. De uitspraken van de conservatieve Jones mochten in dat opzicht opzienbarend zijn, maar wie de zakenman kende, kon nauwelijks verrast zijn.

Het is de gedachte achter het beleid van de NFL: vaccineren is goed voor de bankrekening. In de nabije toekomst wil de competitie jaarlijks 25 miljard dollar binnenhalen.

De nieuwe regels zorgen voor tweespalt binnen sommige selecties. Zo schoot het Ron Riveira in het verkeerde keelgat dat de bereidheid tot vaccineren binnen zijn selectie van Washington Football Team achterbleef, terwijl hij onlangs pas herstelde van huidkanker. ‘Ik ben echt gefrustreerd,’ sprak hij. ‘Zeer gefrustreerd.’ Inmiddels is ook Washington de grens van 90 procent gepasseerd.

Tegen vaccineren

Sommige spelers willen zich niet uitlaten over hun beslissing, anderen zijn openlijk tegen vaccineren. Vooral Cole Beasley, een aanvaller van Buffalo Bills, laat zich op Twitter geregeld uit over zijn keuze om zich niet te laten inenten. ‘Ik ga gewoon naar buiten en doe wat ik altijd doe,’ schreef hij. ‘Als je bang voor me bent, blijf dan uit mijn buurt of laat je vaccineren. Ik ga gewoon door met mijn leven.’ Op Twitter ruziede Beasley openlijk met een teamgenoot, die zich wel had laten vaccineren.

DeAndre Hopkins van Arizona Cardinals overwoog naar eigen zeggen om met pensioen te gaan. ‘Nooit gedacht dat ik dit zou zeggen, maar ik twijfel over mijn toekomst in de NFL,’ schreef hij op Twitter, in een inmiddels verwijderd bericht. ‘Omdat ik geen vaccin wil nemen, wordt ik gedwongen in een positie waarin ik mijn team kan benadelen.’

Beasley en Hopkins zijn inmiddels uitzonderingen. De afgelopen weken ontstond een race tussen teams die de vaccinatiegraad van 100 procent naderden. Atlanta Falcons kwam als eerste over de streep. Dat deed het team naar verluidt door de enige twee ongevaccineerde spelers tijdens het jaarlijkse uitdunnen van de voorselectie naar huis te sturen.