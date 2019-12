Het belangrijkste schaatstoernooi van het jaar

Jorien ter Mors

Jorien ter Mors (30) keerde deze winter na een jaar knieblessureleed terug en begon het seizoen aanvankelijk goed. Bij de eerste wereldbekerwedstrijd in Minsk werd ze knap tweede op de 1.000 meter. Het bleek een, voorlopig, eenmalige uitschieter. Sowieso verliepen haar 500 en 1.000 meters niet naar wens en tijdens de wereldbekerwedstrijden in Noersoeltan eindigde regerend olympisch kampioen Ter Mors ook op de 1.000 meter op een magere achtste plaats. Ze moest drie landgenoten voor zich dulden en meldde zich vervolgens af voor de 1.500 meter. ‘Er gebeurt te veel in mijn hoofd’, meldde Ter Mors op Twitter. Privé-beslommeringen en het zware revalidatieproces hadden erin gehakt. Op de NK afstanden zal Ter Mors proberen die last van zich af te schudden.

Jan Smeekens

Jan Smeekens (32) was veertien seizoenen lang, sinds eind 2005, altijd present bij de wereldbekerwedstrijden. Tot hij afgelopen november achtste werd op de 500 meter bij het wereldbekerkwalificatietoernooi en naast de startbewijzen greep. De wereldkampioen van 2017 was veroordeeld tot trainingswedstrijdjes in Thialf. In datzelfde stadion staat vrijdag de redding van zijn schaatswinter op het spel. Lukt het hem niet om zich tussen de sterke concurrenten op de kortste afstand te wringen dan mist hij de afstandswereldkampioenschappen, iets wat hem sinds zijn debuut in 2007 slechts één keer eerder overkwam, in 2015.

Kjeld Nuis

Kjeld Nuis (30) is er niet bij tijdens de NK afstanden. De wereldrecordhouder en regerend olympisch kampioen op de 1.000 en 1.500 meter werd in de aanloop naar het toernooi ziek. Zes dagen lang had hij hoge koorts en tijdens die griepperiode verloor hij maar liefst 5 kilogram lichaamsgewicht. Aan het begin van deze week knapte hij op, maar de kampioenschappen kwamen te vroeg. De medische staf van zijn ploeg vond het onverstandig om het ijs op te gaan, zeker omdat hij nog wel met een voorhoofdsholteontsteking kampt. Ook al rijdt hij niet, toch zal hij de zenuwen voelen. Hij moet hopen op coulance van de KNSB en aanwijsplekken op de 1.000 en 1.500 meter. De schaatsbond heeft aangegeven die beslissing pas na het weekend te nemen.