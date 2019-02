Het Amerikaanse basketbal wil Afrika veroveren – ontwikkelingshulp of een kwestie van geld verdienen?

Voormalig president Barack Obama tijdens de opening van het Sauti Kuu resource center in Kenia. Beeld REUTERS

‘Afrika is een enorme economische motor, maar in de sport zien we dat nog niet terug. Dat is iets waar we allemaal op gefocust zijn’, zei NBA-commissaris Adam Silver, die de plannen voor de Afrikaanse competitie aankondigde, tegen persbureau AP. In deze competitie zullen twaalf teams van het hele continent tegen elkaar spelen.

Kwalificatiewedstrijden moeten later dit jaar uitwijzen welke ploegen aan de Africa League mogen deelnemen, met een maximum van twee teams per land. Angola, Egypte, Kenia, Marokko, Nigeria, Rwanda, Senegal, Tunesië en Zuid-Afrika zullen waarschijnlijk deelnemers afvaardigen.

‘We hebben de laatste tijd veel positieve reacties gekregen op ons concept. Verschillende partners hebben aangegeven ook in Afrika met ons te willen samenwerken’, aldus Silver. ‘We willen basketbal gebruiken als een economische gangmaker om nieuwe kansen te creëren op het gebied van sport, media en technologie. De Basketball Africa League is een belangrijke volgende stap in de ontwikkeling van de sport in Afrika.’

Ook voorman Alphonse Bile van de mondiale bond Fiba is enthousiast over het avontuur. ‘Met de Africa League kunnen we voor de perfecte sportomgeving zorgen om op het hoogste niveau voor de prijzen te spelen.’ NBA en Fiba zullen voor de infrastructuur en financiële middelen zorgen.

Enorme markt

Nike en Pepsi zijn de voornaamste merken die zich achter het plan voor de nieuwe competitie hebben geschaard. Het Afrikaanse continent vormt met 1,2 miljard inwoners een enorme markt, waar de NBA graag induikt. De basketbalbond heeft in Zuid-Afrika al een kantoor gevestigd, terwijl in Senegal een opleidingscentrum is geïnstalleerd.

Vier jaar geleden vond de eerste demonstratiewedstrijd plaats in Johannesburg van een NBA-gelegenheidsteam tegen een Afrikaanse sterrenploeg. Wereldtoppers als Chris Paul en Marc Gasol stonden tegenover de Afrikaanse vedetten Luol Deng en Festus Ezeli. Ook in 2017 en 2018 organiseerde de NBA zo’n wedstrijd.

Nu volgt een volledige competitie. Basketbalgrootheden Alonzo Mourning en Kareem Abdul-Jabbar waren bij de presentatie aanwezig. Abdul-Jabbar toonde zich enthousiast over de onderneming. ‘De NBA strekt zich uit over de wereld.’

Obama

Het is nog niet bekend wat de rol van Obama gaat zijn. Hij richtte zich in een videoboodschap tot de Afrikaanse bevolking. ‘Ik hoop dat jullie weten dat inzet beloond wordt’, vertelde de 57-jarige Obama. ‘En dat jullie door middel van sport leren wat het betekent om met elkaar te spelen. Dat jullie in staat zijn de ander beter te maken.’

Obama, zoon van een Keniaanse vader, speelde in het verleden zelf in een highschoolteam en staat bekend als een groot basketbalfan. Tijdens zijn verkiezingscampagnes speelde Obama partijtjes op straat. Later maakte hij regelmatig gebruik van het basketbalveldje bij het Witte Huis.

Volgens NBA-commissaris Silver wil Obama rechtstreeks bij het nieuwe project betrokken worden. Meer details over het nieuwe competitieformat zullen in de komende maanden bekend worden gemaakt.