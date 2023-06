Het Ajax-dna zit vooral bij de trainers van Feyenoord en PSV

Maurice Steijn hier nog als trainer van Sparta. Beeld ANP / ANP

De grap is snel en makkelijk gemaakt: dat PSV en Feyenoord straks een typische Ajax-trainer hebben, met Peter Bosz en Arne Slot; trainers die de aanval tot hun evangelie verheffen, grote aanhangers van Cruijff (Bosz) en Guardiola (Slot). Terwijl de aanstaande aanstelling van Maurice Steijn bij Ajax juist afwijkt van de Amsterdamse hang naar de grote protagonisten van het offensief.

Hij wil aanvallen met de rem erop. Realisme prediken. Kijken naar wat de spelersgroep te bieden heeft en dan een plan bedenken, in plaats van spelers zoeken bij een visie. De drie hebben ook overeenkomsten: ze waren middenvelder en speelden eens voor NAC, voor wat het waard is.

Over de auteur

Willem Vissers is ruim 25 jaar voetbalverslaggever voor de Volkskrant. Hij versloeg acht WK’s. In 2022 is hij uitgeroepen tot sportjournalist van het jaar.

Toch is de officiële aanstelling van Steijn, als Ajax de formaliteiten heeft afgerond met Sparta en ook met Almere City, club van beoogd assistent Hedwiges Maduro, ook wel logisch te noemen. Ajax zocht een trainer met ervaring, die boven verwachting kan presteren. Dat heeft Steijn gedaan bij Sparta, dat hij vorig seizoen wist te behoeden voor degradatie, nadat hij de ontslagen Henk Fraser opvolgde.

Deze jaargang leidde hij Sparta naar de keurige zesde plek en ging de play-off om Europees voetbal net verloren van FC Twente. Eerder presteerde de Hagenaar (49) met name bij VVV uitstekend, met de promotie naar de eredivisie in 2017 als hoogtepunt.

Steijn houdt niet van vedettegedrag en voetbalt zoals zijn materiaal hem toestaat te voetballen. Zo beschikte hij dit seizoen over de lange Noorse spits Tobias Lauritsen. Sparta speelde vaak de lange bal, zeker als opbouwen via een andere weg niet lukte. De trainer posteerde handige, vaardige spelers rond de Noor die de aanval konden voortzetten, op een ander deel van het veld.

Dat is normaliter alleen niet de speelwijze van Ajax, dat veel meer combineert van achteruit. Maar bij Ajax heeft hij een ander type spelers en zal hij anders voetballen.

Een prijs winnen

Over Peter Bosz, maandag na dagenlang beraad aangesteld door PSV als nieuwe trainer voor drie seizoenen, gaat het verhaal dat hij nooit prijzen wint, terwijl dat juist zijn bedoeling is met PSV: een prijs winnen, het kampioenschap met name, dat sinds 2018 niet meer is veroverd door PSV.

Het beeld over Bosz is ook wat ongenuanceerd. Hij was kampioen met AGOVV, bij de amateurs, en promoveerde met Heracles. Ook bereikte hij de bekerfinale met Heracles en de eindstrijd van de Europa League met Ajax, waarin trainer José Mourinho hem namens Manchester United de weg versperde en – toen het over het streven van Bosz naar de aanval ging – smalend opmerkte dat poëten zelden voetbalwedstrijden winnen.

Bosz was ook nu, zeker voor de buitenwacht, kandidaat bij Ajax, als opvolger van interim-trainer John Heitinga, wiens resultaten weinig overtuigend waren. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat, momenteel de sterkste man in de enigszins stuurloze organisatie bij Ajax, schakelde na het afhaken van de Noor Kjetil Knutsen (Bødo Glimt) echter verrassend naar Steijn.

Voormalig Ajacied Hedwiges Maduro wordt zijn assistent, want de twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in het plan. Maduro, voor het noodzakelijk geachte Ajax-dna, was assistent van Alex Pastoor bij het net gepromoveerde Almere City. Hij is tactisch onderlegd, kan uitstekend omgaan met spelers, speelde in de top en was ook zeer succesvol met Jong Almere. Hij moet alleen zijn hoogste trainersdiploma nog halen. Maduro wil zijn loopbaan geleidelijk opbouwen.

Peter Bosz als trainer van Olympique Lyon. Beeld ANP / AFP

Bosz keert terug uit het buitenland, waar hij bij drie clubs op rij werd ontslagen. Bij Borussia Dortmund al na een half jaar, al had hij de pech dat de sterspelers Ousmane Dembélé en Patrick Aubameyang wilden vertrekken, wat tot onrust leidde. Leverkusen en Lyon zijn geen clubs die voortdurend strijden om trofeeën, al is hij dus wel twee keer ontslagen, na tweeënhalf respectievelijk anderhalf jaar.

Zijn beoogde stijl van voetbal is zeer aanvallend te noemen. Wedstrijden met Ajax tegen Schalke en Lyon, in de Europa League van 2017, zijn onvergetelijk, zoveel spektakel als ze boden. Bosz was, als trainer van Maccabi Tel Aviv en collega van technisch directeur Jordi Cruijff, een van de laatsten die sprak met de in 2016 overleden Johan Cruijff, zijn inspiratiebron.

Honger om weer te presteren

In een filmpje van PSV zegt hij: ‘Ik snap dat ik me moet aanpassen aan de spelersgroep, maar ik heb een manier van spelen voor ogen. We hebben honger om weer te presteren. We willen winnen en succesvol zijn. Dan moet de combinatie tussen manier van spelen, selectie en trainersstaf kloppen. Ik voelde warmte vanaf het eerste moment. PSV gaf aan voor mij te willen gaan.’

Bosz roemde de selectie en de jeugdopleiding. Technisch directeur Earnest Stewart: ‘Hij is de gedroomde kandidaat. Hij heeft heel veel laten zien en heeft veel ervaring. Hij staat bekend om een bepaalde speelwijze die aanvallend en attractief is, gestoeld op winnen en vermaken. Hij wil kampioen worden met een bepaald voetbal. Hij stond op nummer 1.’

Bij Ajax kunnen ze moeilijk volhouden dat Steijn de gedroomde kandidaat was en op nummer 1 stond, maar het is interessant om hem straks aan het werk te zien. Bij Ajax bestonden ook volop twijfels bij de komst van Erik ten Hag in 2018. Hij bleek na een stroef begin erg succesvol.