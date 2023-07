Het aantal zwarte profhonkballers in de VS zit op dieptepunt. ‘Dit is niet iets waar we als sport trots op kunnen zijn’

Aaron Judge van de New York Yankees is een van de weinige zwarte Amerikanen in de Major League Baseball. Beeld Getty Images

Het aantal zwarte spelers uit eigen land nam de laatste jaren steeds verder af in het Amerikaanse honkbal. Dit seizoen bereikte het een dieptepunt. De hoop op een ommekeer is gevestigd op een nieuwe generatie, zoals bij de jaarlijkse draft die zondag in Seattle is begonnen.

Opzienbarend was de statistiek bij de finale van vorig jaar tussen Houston Astros en Philadelphia Phillies: voor het eerst sinds 1950 stond geen enkele zwarte Amerikaan in de eindstrijd. ‘Dit ziet er slecht uit’, zei Dusty Baker van Houston, een van de twee zwarte coaches in de Amerikaanse Major League. ‘Dit is niet iets waar we als sport trots op kunnen zijn.’

Over de auteur

Koen van der Velden schrijft voor de Volkskrant over sport in de Verenigde Staten. Hij woont in New York.

Bij aanvang van het huidige seizoen, dat inmiddels halverwege is, volgde een nieuwe, ontnuchterende constatering: slechts 6,2 procent van de honkballers in de competitie is zwart en in Amerika geboren. Het aandeel was het laagst sinds 1991, toen de universiteit van Central Florida de achtergrond van spelers begon te registreren.

Verwaterd contact

In de jaren 80 en begin jaren 90 was zwart Amerika nog verantwoordelijk voor bijna een kwart van de spelers in de Major League. Sterren als Reggie Jackson en Ken Griffey Jr. waren vaandeldragers van de competitie. In Amerikaanse binnensteden was honkbal een populaire sport, maar in de afgelopen decennia verwaterde het contact tussen de Major League en de zwarte bevolking van de Verenigde Staten.

Voor jongeren werden basketbal en American football een aantrekkelijker alternatief; met de twee sporten zijn makkelijker studiebeurzen te verdienen. Het aandeel zwarte honkballers is aan de universiteiten nog lager dan bij de profs.

Een gebrek aan nieuwe iconen zou participatie onder zwarte, Amerikaanse jongeren verder hebben afgeremd. Voor de leiding van de Major League, die met de situatie in de maag zit, komt de sterrenstatus van Aaron Judge daarom als geroepen. De imposante homerunkoning van New York Yankees werd vorig jaar uitgeroepen tot beste speler van zijn divisie.

Kortere wedstrijden

Een andere verklaring: honkbal zou de aandacht van zwarte jongeren niet meer vast kunnen houden, zoals de sport de interesse van jonge Amerikanen in het algemeen dreigt te verliezen. Dit seizoen maakte de Major League de wedstrijden daarom korter. Oude, ongeschreven regels omtrent het uitbundig vieren van homeruns, of het uitdagen van tegenstanders werden eerder al versoepeld. De sport moet zo weer ‘cool’ worden.

Trots presenteerde de Major League eerder dit seizoen cijfers over diversiteit in de competitie. Volgens de competitie heeft 40 procent van de honkballers een ‘diverse’ achtergrond. Veruit het grootste deel, ongeveer 30 procent, komt uit Latijns-Amerika. De daling van het aantal zwarte, Amerikaanse spelers ging gepaard met een sterke toename van honkballers uit landen als de Dominicaanse Republiek en Puerto Rico. Ze zijn populair bij Amerikaanse clubs, omdat ze niet via de draft, de jaarlijkse selectieronde met nieuw talent, worden aangetrokken, maar als transfervrije spelers kunnen tekenen. De contracten zijn daarom voordeliger.

Bij scouts van profclubs raakten jonge, zwarte en Amerikaanse honkballers de afgelopen decennia verder uit beeld omdat de sport op jeugdniveau duurder is geworden. Ouders moeten honderden dollars betalen voor materiaal, coaching en vooral reisvergoedingen. Het ‘travel ball’ waaraan veel jonge, talentvolle honkballertjes deelnemen is vooral bestemd voor vermogende families, een groep waarin zwarte Amerikanen nog altijd ondervertegenwoordigd zijn. ‘Kinderen uit de binnenstad worden buitengesloten door de hoge prijzen’, zei Devin Williams van Milwaukee Brewers tegen USA Today. ‘En er zijn er al zo weinig die honkballen.’

Voorzichtige ommekeer

De Major League ondernam de afgelopen jaren actie om het tij te keren. Door het hele land werden trainingskampen voor kansarmere kinderen uit de grond gestampt. Vooral de Dream Series, vernoemd naar de beroemde toespraak van Martin Luther King, lijkt zijn vruchten af te werpen. Een voorzichtige ommekeer lijkt nabij.

Op een door experts samengestelde lijst van honderd grootste talenten zijn de namen van veel zwarte, Amerikaanse honkballers te zien. Bij de draft van vorig jaar zaten negen zwarte Amerikanen bij de eerste dertig verkozen spelers. Ook de aanwas bij de selectieronde van dit jaar, die zondag begint en drie dagen duurt, is volgens kenners veelbelovend.

Of de talenten de Major League daadwerkelijk zullen halen, moet blijken; slechts een klein deel van de spelers die, zoals gebruikelijk, in ontwikkelingsteams beginnen, schoppen het tot het hoogste niveau. ‘Het fundament ligt er, maar we hebben nog een hoop werk te verrichten’, sprak Tony Reagins, een oud-speler die namens de Major League verantwoordelijk is voor het ontdekken van talentvolle zwarte honkballers. ‘We moeten geduld hebben.’

Jackie Robinson

Het gebrek aan zwarte spelers wordt jaarlijks nog net iets meer gevoeld op 15 april, de dag waarop Jackie Robinson in de Major League wordt geëerd. Aan het einde van de 19de eeuw werden zwarte spelers uit de profcompetitie verbannen. Met het debuut van Robinson in 1947 bij Brooklyn Dodgers kwam er een einde aan de segregatie in het Amerikaanse honkbal. De sterspeler opende de poort voor vele anderen.

Het huidige, kleine aantal zwarte spelers in de Major League is ‘frustrerend’, zei CC Sabathia van The Players Alliance, een groep ex-profs die de zwarte bevolking weer aan het honkballen wil krijgen. ‘Er is progressie geboekt. Ik zie het licht aan het einde van de tunnel nog niet, maar merk nu wel dat er flink wordt gegraven.’