Hertzberger zit op een wolk, maar mist wel play-offs

Tot ergernis van Hertzberger speelt Rotterdam in het warme Den Haag 'barbecuehockey', alsof het slechts in beweging komt om het vlees om te draaien met een koude pils binnen handbereik. Rotterdam laat het opnieuw liggen tegen een kleine ploeg. HDM mag na een kostbaar punt met Almere bepalen wie rechtstreeks degradeert uit de hoofdklasse.



Rotterdam kan het seizoen alleen nog redden door de European Hockey League te winnen. De rekensom van Hertzberger: 'Vier punten verloren aan Den Bosch, voor de winterstop nog eens drie tegen Pinoké. Tel die erbij op en we staan in de play-offs. Blijkbaar kunnen we ons minder goed opladen tegen zwakkere teams.'



Ook in een oranje shirt zijn Seve van Ass en Hertzberger weer herenigd. 'En terecht', aldus Van Ass. 'Ik ben blij dat Jeroen er weer bij is, ik zie bij Rotterdam hoe belangrijk hij kan zijn. Natuurlijk heb ik met Max Caldas gesproken over Jeroen. Maar de bondscoach bepaalt de selectie, het zou raar zijn als ik ervoor had gezorgd dat Jeroen kon terugkomen. Hij is wel met open armen ontvangen.'

