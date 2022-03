Hertzberger twijfelt nog over nationale ploeg, en hij is niet de enige

Jeroen Hertzberger mikt uit een strafcorner op het doel van Hurley. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

In zijn zeventiende seizoen als tophockeyer van Rotterdam is Jeroen Hertzberger nog altijd de man om wie alles draait bij het tegenvallend presterende team. De aanvoerder zet de lijnen uit, strooit met passjes, scoort uit een kiezelharde strafcorner, maakt vuile meters, pept zijn ploeggenoten op en is heel veel aan het foeteren.

Het loopt namelijk voor geen meter bij zijn ploeg. Na een winterstop van zestien weken speelt Rotterdam deze zondagmiddag met 2-2 gelijk bij het nietige Hurley, dat hiermee zijn eerste punt vergaart na dertien duels in de hoofdklasse.

De frustratie spat van het gezicht van Hertzberger als hij het veld af loopt. Kort hiervoor was hij ziedend op de vrouwelijke scheidsrechter die Rotterdam in de slotseconden een strafcorner gaf, maar haar besluit tot woede van Hertzberger om onduidelijke redenen introk. ‘Dit heb ik in zeventien jaar nog nooit meegemaakt’, mopperde Hertzberger na een lange douchebeurt. ‘Maar laat ik er niet te veel over zeggen. Wat wij hier op het veld lieten zien, was ook verre van goed.’

Personal trainer

De captain van Rotterdam vierde onlangs zijn 36ste verjaardag maar de jaren lijken fysiek geen vat op te hebben op de hockeyer die al jarenlang met een personal trainer werkt. ‘Leeftijd zie ik als een getal, ik voel me topfit’, zegt Hertzberger die 267 maal uitkwam voor het Nederlands team. Zijn laatste interland speelde hij vorige zomer op de teleurstellend verlopen Olympische Spelen van Tokio. Sindsdien staat zijn interlandcarrière ‘on hold’.

Of er een doorstart komt onder bondscoach Jeroen Delmee kon Hertzberger zondag niet zeggen. ‘Als je het mij op de man af vraagt, zeg ik: ja, natuurlijk wil ik terugkeren in het Nederlands team. Het is fantastisch om voor je land te mogen spelen. Maar het draait niet alleen om mij, er spelen meerdere factoren een rol. Het is natuurlijk ook de vraag wat de bondscoach wil en of hij behoefte heeft aan een speler zoals ik. Ik heb al een paar gesprekken met de bondscoach gevoerd en binnenkort praten we verder. Daarnaast speelt mijn privésituatie een rol. Ik heb een vrouw en drie kleine kinderen; kan ik wel 190 dagen per jaar op pad met het Nederlands team? Daar ben ik nog niet over uit.’

De Rotterdamse strafcornerspecialist is niet de enige tophockeyer die nog dubt over zijn toekomst in het nationale team. Na het debacle op de Spelen, waar Nederland in de kwartfinales werd uitgeschakeld, lieten vijf internationals aan de nieuwe bondscoach Delmee weten dat ze een adempauze nodig hadden. Van dat vijftal is Mirco Pruyser inmiddels gestopt. Van de overige vier spelers – behalve Hertzberger gaat het om Robbert Kemperman, Seve van Ass en Sander de Wijn – is op dit moment alleen duidelijk dat Van Ass (29) binnenkort aansluit bij de selectie van Delmee.

Brandend vuur

‘Ik heb fijne en open gesprekken gevoerd met de bondscoach en elke keer ging ik met veel energie weg’, lichtte Van Ass afgelopen weekend toe. De 189-voudig international kende met zijn club HGC een vrije zondag, omdat het duel met Den Bosch vanwege coronagevallen bij de Bosschenaren was uitgesteld. ‘Het vuur brandt nog. Ik ga er alles aan doen om mijn beste niveau ooit te halen en om met het team eruit te halen wat er potentieel in zit.’ Van Ass zegt het logisch te vinden dat hij zich tot en met de Spelen van 2024 in Parijs zal committeren aan het Nederlands team.

Mentaal zat de technisch begaafde middenvelder er aardig doorheen na het slechtste olympische toernooi van de mannen sinds 1984. ‘Het heeft wel een paar maanden geduurd voordat ik die teleurstelling had verwerkt.’ Bovendien kampte Van Ass in de eerste seizoenshelft met rugproblemen, waardoor hij bij HGC niet zijn stempel kon drukken. In de lange winterstop heeft hij hard gewerkt aan de mobiliteit in zijn onderrug. ‘Het gaat nu hartstikke goed. Uit een MRI-scan kwam ook niets verontrustends naar voren, dus dat is positief.’

De interlandtoekomst van Sander de Wijn (31 jaar, 161 interlands) en Robbert Kemperman (31 jaar, 228 interlands) is nog ongewis. De Wijn hoopt later dit voorjaar helderheid te verschaffen. Delmee laat weten dat Kemperman, die onbereikbaar was voor commentaar, graag wil terugkeren bij het Nederlands elftal. ‘Maar hij moet fysiek aan de bak om op niveau te komen’, aldus de bondscoach. Delmee gaat samen met zijn staf de afgelopen maanden analyseren. ‘Dan kijken we wat er ontbreekt en hoe we dit kunnen invullen.’