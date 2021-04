Herstelde Kelderman wil in de Ronde van Romandië al Tourvorm tonen

Wilco Kelderman tijdens de proloog van de Ronde van Romandië, waarin hij als eindigde. Beeld EPA

Kelderman kon het donderdag toch niet laten in de laatste meters van de tweede etappe van de Ronde van Romandië. Hij sprintte vooraan mee. Het was weliswaar geen massasprint met meer dan honderd renners die in een gevaarlijke spaghetti van sprinttreintjes op de finish af razen, maar het kan ook misgaan als een groep van 36 renners met bijna 70 kilometer per uur in een niet al te brede straat om de etappeoverwinning strijdt.

In dat pelotonnetje ging Kelderman als zesde over de streep. Daarmee nam hij risico. Op 800 meter had de Zwitser Marc Hirschi, die derde werd, met zijn hand op de rug van Kelderman de Nederlander al een beetje van zich af moeten duwen.

En 50 meter voor het einde moest Kelderman opletten om contact te voorkomen met de wild van rechts naar links sprintende Fransman Clément Champoussin, die vierde werd. Steven Kruijswijk, de kopman van Jumbo-Visma, verspilde geen energie en liet zich in de staart van de eerste groep over de finish meezuigen in dezelfde tijd als Kelderman, de kopman van Bora-Hansgrohe.

De Ronde van Romandië geldt als voorbereidingskoers voor de Ronde van Italië volgende maand, en met name voor de Tour de France die op 26 juni in Brest begint.

De wielerweek in het westen van Zwitserland geeft vooral een indicatie van de vorm van de klimmers: liefst 12.000 hoogtemeters hebben de 140 deelnemers in totaal te overbruggen.

Koninginnenrit op zaterdag

Het klimklapstuk is de etappe van zaterdag. De finale van die koninginnenrit bevat twee beklimmingen, waarvan de eerste vermoedelijk voor een schifting zal zorgen en de tweede voor spektakel.

De slotklim met de finish op de top op 2090 meter in het skiresort Thyon is liefst 21 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,6 procent. Wie die klim goed verteert, weet: met mijn vorm zit het wel goed.

Kelderman mag na de eerste drie dagen in Zwitserland wat dat betreft enige hoop koesteren voor zaterdag. De 30-jarige Amersfoorter is in de Ronde van Frankrijk de te verwachten kopman van zijn ploeg en moet in de Ronde van Romandië laten zien dat hij dat kopmanschap van Bora-Hansgrohe kan dragen.

Of hij dat toont door vooraan mee te sprinten, met alle gevaren van dien, is twijfelachtig.

Valpartijen

Zijn betrokkenheid bij nare valpartijen met ernstige blessures tot gevolg is even indrukwekkend als zijn vermogen daarvan terug te komen. Zijn talent als ronderenner staat vast, maar van zijn negen profjaren is hij er tot dusver één helemaal schadevrij doorgekomen.

Dat was vorig jaar: Kelderman werd derde in de Ronde van Italië, had daar serieus zicht op de eindoverwinning en eindigde 2020 als 16de wielrenner van de wereld. ‘Ik kan het dus wel degelijk’, was samengevat Keldermans lange neus naar een groeiend leger critici dat vindt dat de Nederlander simpelweg niet kan sturen. Want waarom zou hij anders zo vaak met hoofd, schouders, knie en teen over het asfalt schuren?

Domme pech is vaak de verklaring. Zo klapte hij in januari in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met zijn nieuwe Bora-Hansgrohe-ploeggenoten op een auto van een suffende berijder. Kelderman brak een nekwervel, liep een hersenschudding op en meldde zijn volgers op sociale media andermaal vanaf een ziekenhuisbed dat hij sterker terug zou komen dan ooit.

Eind maart was het zover en reikte het revalidatiewonder tot de vijfde plaats in de bepaald niet kinderachtige Ronde van Catalonië, op ruim een minuut van winnaar Adam Yates.

In de etappekoers daarna, de Ronde van het Baskenland, was er weer pech: Kelderman kon de voor hem vallende Canadees Michael Woods niet ontwijken en moest afhaken met ‘verwondingen aan hoofd en oorschelp’, volgens het medisch communiqué van de wedstrijdleiding.

Tien dagen later werd Kelderman toch alweer 37ste in de Amstel Gold Race en een week later 27ste in Luik-Bastenaken-Luik.

Kruijswijk

Waar Kelderman in de Tour – ‘het parcours past bij mij’ – voor een zo hoog mogelijke plek in het eindklassement zal gaan, staat in Frankrijk een andere succesvolle Nederlandse ronderenner in de schaduw van zijn kopman. In de Ronde van Romandië rijdt zijn Jumbo-Visma-ploeg nog in dienst van Steven Kruijswijk (33), maar de man uit Nuenen heeft vanaf 26 juni de opdracht om Primoz Roglic naar de Touroverwinning te begeleiden.

Kruijswijk eindigde sinds 2011 liefst zeven keer in de top tien van een van de drie grote wielerrondes, met de derde plek in de Ronde van Frankrijk als beste prestatie, maar zal zich deze keer moeten wegcijferen voor zijn Sloveense kopman.

Kruijswijk heeft dit jaar de grootse vorm nog niet te pakken, maar verraste met een vijfde plaats in de tijdrit van de Ronde van Catalonië. Donderdag zat hij in de tweede etappe in de juiste, voorste, groep. Zaterdag moet het voor hem gebeuren. En voor Kelderman. Dan moeten ze zichzelf en hun ploegleiding overtuigen dat ze klaar zijn voor de belangrijkste wielerwedstrijd van het jaar. Over een kleine twee maanden.