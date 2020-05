Herstart Bundesliga: Knuffelen na een doelpunt is voorbij

Alfred Schreuder, nog zonder mondkapje. Beeld EPA

Het is een raar gezicht, geeft trainer Alfred Schreuder van TSG 1899 Hoffenheim toe: spelers met een mondkapje, wandelend door het hotel in Sinsheim. ‘Bij het eten mag het kapje natuurlijk af. Als ze daarna naar de lift lopen, gaat het weer voor.’

Sinds zondag zitten de voetballers van Hoffenheim en van andere clubs in de Bundesliga in quarantaine in een hotel, in de aanloop naar de hervatting van de competitie zaterdag. Alleen clubmensen en hotelpersoneel zijn aanwezig. Iedereen is getest op het coronavirus. Dat gebeurt vrijdag nog een keer. Tevens is bloed afgenomen, voor onderzoek naar antistoffen. Schreuder: ‘De spelers slapen alleen op een kamer. Ik fiets naar de training op ons complex, vlakbij het hotel. Veel spelers gaan met de auto. Wie alleen rijdt, hoeft geen mondkapje te dragen. Wie met meer is wel.’

Zonder publiek

Trainen mag voluit. Elf tegen elf. Met duels. Zaterdag is de thuiswedstrijd tegen Hertha, zonder publiek. Omkleden en douchen in het hotel. Schreuder zal zijn selectie nog in het stadion laten trainen, om te wennen aan een omgeving zonder toeschouwers. ‘Na de wedstrijd mag iedereen naar huis. Het is de bedoeling dat spelers schriftelijk verslag doen van hun bezigheden. Met wie zijn ze in aanraking geweest?’

Na het weekeinde keren ze terug in het hotel, volgt opnieuw een test en begint de voorbereiding op de volgende wedstrijd. Wie positief reageert, geldt als geblesseerd en verlaat de selectie. Die regeling is niet in elke deelstaat hetzelfde.

De wedstrijd is ook apart: geen 300 mensen zijn aanwezig. Het stadion is verdeeld in zones. In het protocol staat dat overdreven gejuich bij een doelpunt verboden is. Geen knuffels na goals. Geen kinderen mee het veld op voor de aftrap, aan de handen van de spelers. ‘Geen hand geven bij de toss’, aldus Schreuder. ‘Ik moet mijn mondkapje dragen op de bank, want we zitten dicht bij elkaar. Als ik een aanwijzing geef aan de zijlijn, mag het even af.’ Spelers mogen samen in de kleedkamer, al zullen ze zo veel mogelijk stoeltjes tussen hen vrijlaten. Uitspelende ploegen reizen meteen na afloop terug, per bus of vliegtuig.

Bondscoach kijkt tv

Maximaal tien journalisten zitten op de tribune, plus drie fotografen langs het veld. Zelfs bondscoach Joachim Löw blijft thuis. ‘Het hygiëneprotocol staat toe dat alleen personen die echt bij een wedstrijd moeten zijn, toestemming krijgen. Daar hoort de bondscoach niet bij. Hij kan alles zien op tv’, aldus DFB-perschef Jens Grittner.

Schreuder voelt dat de angst bij de selectie is geweken. Acht weken geleden, toen de competitie werd stilgelegd, was corona het grote onbekende virus. Buitenlanders wilden snel naar huis, toen ze hoorden dat grenzen dichtgingen. Nu is iedereen terug. ‘De spelers ogen fit. Ik zie verschil tussen van nature meer getalenteerde voetballers en de diesels, die wat langzamer op gang komen. Zelf ken ik geen twijfel. Er zijn zoveel maatregelen genomen. Contact is veilig. Voetballers zijn jonge, over het algemeen gezonde mensen. Ze raken niet zomaar besmet. En voetbal is een geweldige afleiding. Voor de jongens en voor de liefhebbers.’

Bevoorrecht

Ze voelen zich zelfs bevoorrecht dat ze mogen voetballen. ‘Ze beseffen dat corona een wereldprobleem is. Ze zeuren niet. Ik hoor geen verkeerd woord. Normaliter willen ze via een ander nog weleens een boodschap doorgeven aan de trainer, over iets dat ze niet bevalt. Nu doen ze alles wat we vragen.’ Dat is ook gebeurd in financieel opzicht. ‘We leverden al meteen 10 procent salaris in. Dat geld gaat naar hulp aan kleine bedrijven uit de regio die het moeilijk hebben. Alle medewerkers hebben in het begin van de crisis een mail ontvangen van eigenaar Dietmar Hopp. Daarin staat dat niemand zich zorgen hoeft te maken om zijn baan.’

‘We hebben echt zin om lekker te voetballen. Ik heb ook het idee dat voetbal zonder publiek is geland bij de supporters. De geluiden zijn overwegend positief. Het kan nu eenmaal niet anders, en aanhangers kunnen de wedstrijden op televisie zien. Ik denk ook dat Duitsers trotser op hun voetbal zijn dan Nederlanders. Achter de schermen is voortdurend overleg geweest, met één doel: voetballen. Bondskanselier Merkel zei meteen, toen ze vorige week weer toestemming gaf: nu is het aan de DFL (de liga van clubs) om te willen beginnen en hoe. Dat ging harmonieus.’

Schreuder ziet zichzelf al staan in het duel tussen de nummers 9 en 13, met zijn mondkapje. Ja, hij zal opletten wat hij roept. Alles zal te horen zijn in het lege stadion.