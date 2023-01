Hersenschudding van quarterback Tua Tagovailoa brengt American football opnieuw in verlegenheid

Quarterback Tua Tagovailoa van Miami Dolphins. Beeld AFP

In het seizoen van zijn doorbraak is Tua Tagovailoa, quarterback van Miami Dolphins, ongewild het middelpunt van de weer opgelaaide discussie over hersenletsel in het American football. Voor de tweede keer dit seizoen, en na de zoveelste klap tegen zijn hoofd, moest de 24-jarige spelmaker aan de kant blijven vanwege een hersenschudding.

Tagovailoa miste zondag de cruciale wedstrijd tegen New England Patriots, de voorlaatste van het reguliere seizoen. Onduidelijk is of hij deze jaargang überhaupt nog in actie zal komen. Volgens sommige volgers van de competitie NFL kan hij zelfs beter stoppen met zijn riskante beroep.

Voor Tagovailoa is het een seizoen met twee gezichten. De spelverdeler nam een opgeleefd Miami bij de hand, maar kreeg daarbij zware tikken te verduren. Vorige week zondag werd hij door een verdediger van Green Bay Packers bij zijn enkels gegrepen, waarna hij weerloos en hard op zijn achterhoofd viel. Tagovailoa speelde door, maar maakte in de tweede helft veel opzichtige fouten.

Warrige indruk

Maandag bleek waarom. Bij een nabeschouwing van de wedstrijd maakte Tagovailoa een warrige indruk op zijn coaches. Bepaalde momenten uit de wedstrijd kon hij zich niet meer herinneren. De clubarts constateerde vervolgens een hersenschudding.

De diagnose bracht de NFL in verlegenheid. Het protocol dat de competitie hanteert, waarbij spelers na een klap tegen het hoofd aan de zijlijn door onafhankelijke deskundigen worden ondervraagd, was nooit in werking getreden. Er waren ‘geen zichtbare signalen’ voor een hersenschudding, verklaarde de arts van de NFL. Ook de Dolphins werden verrast.

Eerder dit seizoen, eind september, gingen de deskundigen van de club, de NFL en zijn ‘spotters’ die spelers tijdens wedstrijden in de gaten houden, ernstiger in de fout bij het beoordelen van Tagovailoa. In een wedstrijd tegen Buffalo Bills had de quarterback na een klap tegen zijn hoofd zichtbaar moeite om op de been te blijven.

De beelden waren schrijnend, maar het wankelen was volgens de NFL het gevolg geweest van een rugblessure. Tagovailoa kon vier dagen later gewoon weer aantreden tegen Cincinnati Bengals.

Ziekenhuis

Die wedstrijd eindigde voor hem in het ziekenhuis. Weer had hij een klap gelegen, dit keer lag hij minutenlang uitgeteld op het veld. Tagovailoa bleek een zware hersenschudding te hebben. De NFL paste daarop zijn regels aan: de lijst met symptomen die aanleiding zijn voor het zogeheten ‘concussion protocol’ werd uitgebreid met bewegingsproblemen, zoals Tagovailoa die in Buffalo had.

Experts spraken schande van de beslissing van club en competitie om de quarterback te laten spelen tegen Cincinnati. ‘Iedereen die hiermee te maken heeft, moet worden aangeklaagd en ontslagen’, twitterde Chris Nowinski, mede-oprichter van het CTE Center aan de Boston University en een van de belangrijkste stemmen in het debat over hersenbeschadiging in sport, met name de NFL.

Meerdere onderzoeken bewezen de afgelopen jaren een link tussen American football en de progressieve hersenziekte CTE, ofwel chronische traumatische encefalopathie. Die aandoening ontstaat na herhaaldelijk hoofdletsel en kan alleen bij autopsie worden vastgesteld. Ook in andere sporten, onder meer boksen en ijshockey, wordt CTE aangetroffen.

In Nederland bleek dat de in 2021 overleden oud-voetballer en kopspecialist Wout Holverda CTE had. Het was een primeur in het voetbal.

Zelfmoordgedachten

CTE, dat kan leiden tot geheugenverlies, depressie, agressie en zelfmoordgedachten, werd vooralsnog bij ruim driehonderd voormalige NFL-spelers vastgesteld. Uit een rapport van het CTE Center in Boston uit 2017 bleek dat ruim 90 procent van een groep onderzochte spelers, bij wie nabestaanden symptomen dachten te zien, met de hersenaandoening kampte. In sommige gevallen ging het om twintigers of dertigers.

CTE won aan bekendheid toen The New York Times in 2007 berichtte over de zelfmoord van NFL-speler Andre Waters, bij wie de aandoening werd geconstateerd. In 2015 schetste de film Concussion hoe de NFL kennis over hersenletsel onder het tapijt veegde. Pas een jaar later erkende de competitie de link tussen football en CTE.

Al in 2009 moest NFL-baas Roger Goodell zich melden voor het Amerikaanse Congres om vragen over de veiligheid van zijn competitie te beantwoorden.

In hetzelfde jaar gingen de spelregels in de NFL op de schop: tackles uit de rug van de tegenstander op nekhoogte werden verboden. Bewuste botsingen met helm tegen helm werden eerder al verbannen.

Het aantal hersenschuddingen liep de afgelopen jaren flink terug: vorig jaar werden er 187 geconstateerd, tegenover 281 vijf jaar geleden. De NFL kan met recht claimen de sport veiliger te hebben gemaakt, maar de aanpak van de kwestie Tagovailoa zaaide nieuwe twijfels. ‘Terwijl zij op het veld geld voor jullie verdienen, moeten we hun hersenen zo goed mogelijk beschermen’, richtte Nowinski zich tot de NFL.

Sommige spelers leggen zich neer bij de risico’s van hun vak. ‘Dit is een gewelddadig spel, man’, zei Tagovailoa’s ploeggenoot Jaylen Waddle. ‘Het hoort erbij. Dit is iets waar we op lange termijn mee moeten leven.’

Wanneer Tagovailoa zijn rentree zal maken, is niet duidelijk. Volgens zijn jongere broer Taulia, een talentvol universiteitsspeler, neemt hij niet snel afscheid. ‘Zijn veiligheid staat voorop, maar ik weet hoeveel liefde en passie hij voor zijn sport heeft. Ik denk dat hij elke kans om te spelen aangrijpt.’