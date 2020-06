Heroes Den Bosch traint na vier maanden weer als groep: ‘Opletten dat je niet over elkaars voeten struikelt’

Beeld Klaas Jan van der Weij

Stemmen schallen door de Maaspoorthal. Het piepende geluid van schoenzolen weerkaatst tegen de muren. Onafgebroken is het gestuiter van basketballen te horen. Heroes Den Bosch heeft dinsdag voorzichtig de groepstraining hervat om alvast te wennen. Op anderhalve meter.

Ook vanaf woensdag, als sporters officieel weer fysiek contact mogen hebben en er geen beperkingen meer gelden, zal er maar incidenteel contact zijn tussen de basketballers van Heroes. Na vier maanden zonder beuk, bodycheck of duw kunnen zij niet ongestraft verder gaan waar zij half maart zijn gestopt.

Hoe graag aanvoerder Stefan Wessels het ook zou willen. Het is wennen om weer met zijn teamgenoten op het veld te staan, zegt hij na de training. ‘Basketbal is een teamsport. Je moet samenspelen en op elkaar reageren. Dat heb je vier maanden niet gedaan. Pas als je dat gevoel hebt, kun je aan duels gaan denken.’

Zonder verdediger

Tijdens de eerste groepstraining onder leiding van assistent-trainer Jeroen van Vugt worden aanvalsvormen geoefend, zonder dat er een verdediger aan te pas komt. Spelers dartelen om elkaar heen en kruisen elkaar. Af en toe verzuipt de anderhalvemeterregel in de snelheid van het spel. Fysiek contact is er niet. Hooguit een boks zodra de bal in de basket verdwijnt.

Fysiek trainer Rik van Waes vergelijkt de herstart van de groepstraining met een langdurig revalidatieproces. Stap voor stap wil hij de reuzen van de recordhouder landstitels weer op het vereiste niveau krijgen. Het lichaam moet wennen aan het opvangen van de klappen en snel kunnen wenden en keren. ‘De krachten die vrijkomen in een duel, kun je niet nabootsen met een aantal push-ups in je woonkamer of een rondje hardlopen’, zegt Van Waes.

Hij wijst op het grote aantal blessures in de Bundesliga. In het eerste weekend na de hervatting van de Duitse voetbalcompetitie waren gemiddeld 0,88 blessures per wedstrijd. Ter vergelijking: voor het coronatijdperk waren dat er 0,27. ‘Overal waar de competities zijn hervat, is een toename van het aantal blessures te zien’, zegt Van Waes. ‘Wij hebben de luxe dat de competitie pas weer op 26 september start.’

Halters mee naar huis

De Dutch Basketball League was eind maart een van de eerste competities die per direct een punt achter het seizoen zette. Een kampioen werd niet aangewezen. Heroes bezette de derde plek. De club draaide in allerijl trainingsprogramma’s in elkaar. Spelers namen dumbbells en halters mee naar huis.

Wessels trok naar basketbalveldjes, waar hij als kleine jongen uren doorbracht met jongens uit de buurt. Nu visualiseerde hij de tegenstander in zijn rug om bepaalde bewegingen te oefenen. ‘Maar het kwam nauwelijks in de buurt van de werkelijkheid. Dan moet je reageren op je tegenstander, die was er niet.’ Ook wachtte hij op een beuk of duw die er nooit kwam.

Het is volgens fysiek trainer en fysiotherapeut Van Waes een van de redenen dat ook het brein weer moet wennen aan het samenspelen met teamgenoten en aangaan van duels. ‘Je lichaam moet veel harder werken wanneer je een duw of beuk krijgt en je voortdurend je omgeving moet scannen. Als je in je eentje traint, weet je wat er komen gaat en werkt je systeem relatief rustig. Zodra je weer duels moet uitvechten en de situatie om je heen steeds verandert, draaien al je radertjes op volle toeren.’

Wessels: ‘Het is nogal een verschil of je met of zonder weerstand naar een basket rent. Wanneer je op snelheid ligt en uit evenwicht wordt gebracht, komt het aan op je coördinatie. Onbewust gebruik je de juiste spieren of zet je je voeten anders neer. Dat gevoel heb je veel minder nu je vier maanden geen duel hebt uitgevochten.’

Struikelen

In de trainingszaal, waar grote banners van Heroes de grijze muren deels bedekken, ervaart Wessels het zelf. Ook zonder het verweer van een verdediger laat de onderlinge afstemming soms te wensen over. ‘Je moet bij wijze van spreken opletten dat je niet over elkaars voeten struikelt’, zegt hij.

In plaats van duels uit te vechten op het veld hing de aanvoerder de voorbije periode met supporters aan de telefoon met de vraag of ze hun seizoenskaart wilden verlengen. Hij voelde zich geroepen om op een andere manier van waarde voor de club te zijn. Niet eerder in zijn carrière vocht de 36-jarige forward vier maanden lang geen duel uit.

Wanneer dat weer gaat gebeuren, durft Van Waes niet te zeggen. Al bouwt hij het fysieke contact de komende weken langzaam op. ‘Maar een partijspel vijf tegen vijf op het scherp van de snede zullen we echt pas over een paar weken spelen.’