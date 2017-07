Herhaling olympische voetbalfinale Duitsland-Zweden werd bleke topper (0-0)

Vrouwennamen

Op de Grote Markt heersten de Scandinavische kleuren op het terras, mede omdat het wit van Duitsland niet zo opvalt. Op fietsen reden Zweden in tenue. Met naar schatting 800 waren ze gekomen. Veel gezinnen. Vader, moeder, twee dochters. Ze droegen shirts met namen van de ploeg. Geen mannennamen als Zlatan of Berg: vrouwennamen. Lotta Schelin is met haar 33 jaar nog steeds de populairste.



De Duitsers waren zelfs met duizenden. De hele parkeerplaats bij het Rat Verlegh Stadion stond vol. Velen reden na de wedstrijd nog naar huis. Duitsland en Zweden zijn klassieke voetballanden, ook bij de vrouwen. Duitsland is, bijna onvoorstelbaar, zes maal op rij Europees kampioen geworden. En olympisch kampioen dus ook, door de finale van Zweden te winnen.



En natuurlijk hebben ze gewoon een vrouw als bondscoach. Oud-international Steffi Jones bij de Duitsers, contra de beroemde Pia Sundhage, die ook grote successen vierde met de Verenigde Staten. Ze zagen een wedstrijd waarin te veel fout ging, hoewel de spanning groot was, door de steeds intensievere aanval van Duitsland en de tegenaanval van Zweden. De beste kans was voor Duitsland. Mandy Islacker kopte in de slotfase van dichtbij in: keeper Hedvig Lindahl redde schitterend. Zweden was best blij. Eens niet verloren van Duitsland, dat is weer eens iets anders.