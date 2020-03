Herboren schaatsster Wüst imponeert met zevende wereldtitel allround

Ireen Wust rijdt op de 5.000 meter naar het goud op het WK allround. Beeld BSR Agency

Blondin, die achter de Nederlandse tweede werd, in elk geval niet. Zij had van meet af aan op een podiumplaats gemikt, maar nooit op goud. Ze mocht dit seizoen wereldbekerzeges op de 1.500, 3.000 en 5.000 meter en de wereldtitel massastart hebben behaald, maar als allrounder had ze weinig hoopgevende ervaring. Haar beste resultaat tot afgelopen weekeinde was haar zesde plek in 2015, tijdens haar zes andere deelnames plaatste ze zich nooit voor de slotafstand.

De 29-jarige Canadese had daarnaast te veel ontzag voor Wüst om de strijd echt aan te gaan. Ze liet zich, bijvoorbeeld op de 1.500 meter, die Wüst in 1.53,89 won, imponeren. ‘Ireen is een idool van me. Misschien dat dat meespeelde.’

Tijdens die 1.500 meter wist de Canadese al dat de zege er echt niet in zat. En dat had ze de dag ervoor na de 3 kilometer ook al vastgesteld. Wüst had daar veel harder gereden dan Blondin had verwacht en dat, zo beredeneerde ze, voorspelde een uitstekende 5 kilometer voor de Nederlandse. Ze kreeg gelijk. In een direct duel reed Wüst zondag ver voor haar uit naar de tweede tijd: 7.01,68.

Blondins motto - if you don’t win, you lose - gold voor één keertje niet. De Canadese was dik tevreden met haar tweede plaats.

De Nederlandse debutante op het WK, Melissa Wijfje, stond tot de slotafstand derde, maar was vooral bezig met behoud van die plek. Dat mislukte na een slotronde van meer dan 37 seconde op de 5 kilometer. Ze liet Antoinette de Jong in het eindklassement passeren.

Ireen Wust in actie op de 1.500 meter tijdens de laatste dag van de WK allround in Hamar. Beeld ANP

In de prullenbak

De Jong had voor het toernooi wel met nadruk over de wereldtitel gesproken. Na een kwakkelseizoen, waarin ze zich individueel niet voor de WK afstanden had geplaatst, wilde ze in Hamar haar winter met een gouden gevoel afsluiten. Dat voornemen kon al snel de prullenbak in. Ze reed met 39,39 een slechte 500 meter en wist toen dat Wüst, die 38,96 reed, gevlogen was. ‘Als je Ireen wilt verslaan, moet je sneller zijn op de 500 meter en dan rijd je de 3 kilometer ook beter. Het moet meteen, meteen.’

De rest van het weekeinde had De Jong geen oog meer voor Wüst, of voor wie dan ook. Ze was in gevecht met zichzelf. ‘Dit was een van de heftigste weekeindes uit mijn schaatsleven’, zei ze. Na de mislukte zaterdag leek ze op weg naar alweer een deceptie. Ze moest zichzelf uit een hele diepe put praten. ‘Dit heeft me veel energie gekost.’

De tweede dag verliep voor De Jong veel beter dan de eerste, alsof het verlies van uitzicht op goud bevrijdend had gewerkt. Ze lette alleen op haar techniek (‘diep zitten’) en dat leidde naar het brons. Met een tijd van 7.02,79 op de 5 kilometer bleef ze Martina Sablikova, die de slotafstand won in 6.53,94, in het klassement net voor. ‘Het was steeds net niet en nu valt het eindelijk even de goede kant op.’

Wüst leek ondertussen ver boven de onzekerheden van Blondin en het geworstel van De Jong verheven. Ze oogde ontspannen, sterk en overtuigd van zichzelf. Het leek een wereldtitel zonder verhaal, een van de zovele. Maar dat was schijn.

Ireen Wust op het podium met naast haar Ivanie Blondin en Antoinette de Jong. Beeld BSR Agency

Tranen

Gevraagd naar welk gevoel ze aan dit toernooi over zou houden, schoot ze plotseling vol. Ze vocht tegen de tranen, maar die lieten zich niet wegslikken. ‘Ik had het er niet over willen hebben’, stamelde ze. Over Paulien van Deutekom, haar oud-ploeggenoot en hartsvriendin, die vorig jaar overleed. Dat verdriet heeft ze al vaak genoeg besproken, maar soms is het onvermijdelijk.

Net zo onvermijdelijk als de herinneringen aan Van Deutekom, die haar bij verrassing te binnen kunnen schieten. Dat gebeurde vlak voor de slotafstand, terwijl ze inreed over de binnenbaan. Wüst zag Van Deutekom voor zich op het met kunstgrasmatten beklede middenterrein van het Vikingschip. Zoals haar trainingsmaatje daar in 2009 lag: overtraind, kapotgereden en verslagen.

Vechten tegen dat soort flitsen uit haar geheugen, heeft geen zin. Wüst probeert er kracht uit te putten, net zoals ze vorig seizoen deed tijdens haar wereldtitelrace op de 1.500 meter. ‘Nou buuf, ik ga mijn best doen’, had ze zondag gedacht en reed vervolgens naar de wereldtitel.

‘Het lijkt allemaal best wel makkelijk, maar het gemis is er nog elke dag. Ik ben ook maar een mens’, zei ze, nadat ze haar tranen had gedroogd. Al had de strijd zich meer in haar hoofd dan op het ijs afgespeeld, Wüst was wel degelijk kwetsbaar geweest.