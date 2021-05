Herboren Messi voelt zich weer uitgedaagd om Barcelona kampioen te maken

Messi passeert Carlos Soler (links) op 2 mei 2021 in de uitwedstrijd tegen Valencia. Beeld EPA

In Bellamar, een villawijk in de heuvels van Castelldefels op een steenworp afstand van het strand, steeg afgelopen maandag een penetrante baklucht op en klonken vrolijke stemmen. FC Barcelona-watchers wisten genoeg: Lionel Messi had zijn teamgenoten uitgenodigd voor een barbecue. Met dit (rook-)signaal maakte hij glashelder dat hij er alles aan wil doen om voor de elfde keer kampioen te worden met Barcelona. Te beginnen met een zege vandaag, zaterdag, op koploper Atlético Madrid, dat 2 punten voorstaat.

De 33-jarige Argentijn oogde begin dit seizoen nog versleten, gefrustreerd en depressief, omdat hij niet weg mocht bij de club waar hij al sinds 2001 rondloopt. Maar de liefde is weer opgebloeid getuige zijn 26 goals en 9 assists in 26 wedstrijden in 2021 en de aandacht die hij schenkt aan jonge ploeggenoten. Talent Pedri: ‘Samen spelen met Leo is een absoluut genot. Elke keer als ik de bal krijg, probeer ik die naar hem te passen, want elke keer als hij de bal aanraakt, gebeurt er iets bijzonders.’

Barcelona-coach Ronald Koeman nadat Messi, qua aantal duels voor Barcelona, Xavi evenaarde (767): ‘Hij is de belangrijkste man in de historie van Barcelona, en de beste speler van de wereld. We hebben geluk dat hij nog bij ons is.’

Ook buiten Barcelona gaat de hoed nog steeds af, zo blijkt alleen al uit het vijfjarige contract ter waarde van 520 miljoen dat Manchester City heeft klaarliggen.

Waar had Barcelona gestaan als Messi vrolijk en vrij aan het seizoen was begonnen? Hadden Atlético en Real Madrid, dat net zoveel punten heeft als Barcelona, maar op basis van onderling resultaat boven de Catalaanse ploeg staat, dan überhaupt een kans gehad?

Boze Messi

Bloedlink was Messi vorige zomer op Barcelona-voorzitter Bartomeu, die volgens hem de club in het verderf had gestort, maar weigerde zijn vertrekwens in te willigen. ‘Je hebt me weer genaaid, verdomme,’ appte de aanvoerder naar zijn inmiddels opgestapte vijand.

‘Het was een moeilijke, vreselijke zomer,’ vertelde hij in een tv-interview rond de jaarwisseling. Het had zijn weerslag op het veld. Messi oogde tijdens de eerste seizoenshelft soms meer als een katerige toerist op zoek naar een terrasje op La Ramblas voor een cortado dan een serieuze voetbalprof. Achterin werd geprutst, en met Trincao, Braithwaite, Coutinho en Dembele zag hij zich omringd door spelers die niet het Barcelona-niveau haalden, hoewel die laatste twee allebei meer dan 100 miljoen hadden gekost. Het spelers- en trainersbeleid waren oorzaak van het verval.

Messi vreesde een herhaling van vorig seizoen, toen Barcelona werd vernederd door Bayern met 2-8. Hij had het gevoel overal de schuld van te krijgen. Zijn vrouw raadde hem een psycholoog aan, hij sprak veel met Koeman en diens assistenten. Vooral over hoe de verdediging beter georganiseerd moest worden. ‘Een geweldige keus,’ zei Messi over Koeman eind december. ‘Ik voel me weer goed, enthousiast.’

Luxerol

Messi heeft een luxerol. In balbezit mag hij zwerven, veelal op het middenveld. Bij balverlies hoeft hij niet mee te verdedigen. Aanvaller Antoine Griezmann zakt dan terug naar het middenveld, om meteen weer diepte te maken bij balbezit. Griezmann is de blikvanger van wereldkampioen Frankrijk, maar werkt zich kapot voor Messi, die eigenlijk liever zijn vrienden Neymar en Luis Suarez om zich heen had gehad. Maar ook Messi ziet nu het voordeel van jonge, frisse benen. Hij beloonde Griezmann door hem een strafschop te gunnen.

Messi wordt ook vrolijk van gretige talenten als Pedri, Mingueza, Araujo, De Jong, de helaas langdurig geblesseerde Fati. Hij stuurt ze, verbaal en non-verbaal. Frenkie de Jong moet vaker in het zestienmetergebied opduiken bijvoorbeeld, zodat Messi zijn passes kwijt kan. De Jong schikt zich in die omdraaiing van rollen, loopt altijd minimaal 11 kilometer per wedstrijd, terwijl Messi blijkt steken op 8 kilometer. ‘Ook hij ziet iets gebeuren met de energie in het team,’ zei Koeman eerder in de Volkskrant.

Lionel Messi (link.) en Frenkie de Jong vieren het derde doelpunt in de thuiswedstrijd tegen Getafe 0- 22 april, 2022. Beeld AFP

Als anderen voor hem in het midden willen bij een rondo, schudt La Pulga zijn hoofd en gaat zelf in het midden staan. De groep is kleiner dan vorig seizoen, hechter, doordat er geen geld was om iemand te kopen. Koeman is, zo bewees hij ook bij Oranje, in staat spelers in zichzelf en in elkaar te laten geloven, weet hoe de hazen lopen in Camp Nou, is bestand tegen de immense druk.

Uitbundig juichen

Hij is een sfeermaker die in Schreuder een veldcoach vond met vernieuwende oefenstof waarbij plezier, balgevoel en inhoud kweken hand in hand gaan. Messi voelt zich weer kind, juicht uitbundig na het winnen van de Copa del Rey, lacht weer op de training waar hij vorig seizoen met de ziel onder zijn arm rondliep.

Hij flirtte eind december nog met voetballen in Amerika, met Manchester City-coach Guardiola. Komende zomer is hij transfervrij, maar de nieuwe Barcelona-voorzitter Laporta hoopt op contractverlenging.

Zijn oude ploegmaat Dani Alves adviseert Messi doorlopend te blijven. ‘Messi zei eerder een keer tegen mij dat ik bij Barcelona moest blijven. ‘Waar word je gelukkiger?’ Vroeg hij me. Dus ik bleef.’ Later ging de Braziliaanse back alsnog weg. ‘Nu heb ik hem aan dat gesprek herinnerd. Ik weet: als je Barcelona verlaat, besef je pas hoe goed het er is.’

Barcelona heeft geen geld, zeker als het contract van Messi verlengd moet worden, maar er zit potentie in deze selectie, die terugkwam van 13 punten achterstand in de winterstop.

Messi houdt van uitdagingen. De dubbel winnen met dit team onder deze omstandigheden; het zou een van zijn fraaiste staaltjes zijn. Tijdens de barbecue werd ‘campeones’ geroepen. Dat belooft wat.