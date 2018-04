Henk Grol pakt zijn eerste medaille als zwaargewicht: brons op EK

Flatgebouwen

De judoka heeft zijn strategie aangepast. Hij wil zijn tegenstanders moe maken door het tempo hoog te houden. Elke handeling kost de 'flatgebouwen', zoals hij ze noemt, meer energie dan hem. De eerste twee partijen lopen volgens plan, maar in de kwartfinale komt hij net te kort tegen de Tsjech Lukás Krpálek, regerend olympisch kampioen in de klasse tot 100 kilogram. In de strijd om het brons wint hij op strafpunten van de Georgiër Goeram Toesjisjvili.



'Het liefst plak ik mijn tegenstanders tegen het plafond, dat blijft in mijn systeem zitten. Maar tegen dit soort jongens is dat zelfmoord', zegt Grol bijna verontschuldigend vanuit Tel Aviv. Hij moet tegenwoordig meer naar achteren bewegen in plaats van druk naar voren te geven. Het vermindert de kans dat hij zelf gegooid wordt.



De overstap naar het zwaargewicht was min of meer gedwongen. Na de teleurstellend verlopen Olympische Spelen van Rio in 2016 - hij werd in de derde ronde uitgeschakeld - kondigde hij het einde van 'het tijdperk-Grol' aan. Hij wist het zeker: nooit meer zou hij het monomane leven leiden dat hij de afgelopen jaren had geleefd.