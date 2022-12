Henk Fraser vanwege grensoverschrijdend gedrag weg als coach van FC Utrecht

Henk Fraser. Beeld Getty Images

Pas vanmiddag, vier dagen na het incident, verscheen een verklaring op de site van FC Utrecht waarin wordt gesteld dat Fraser ‘tot het inzicht is gekomen dat hij een grens overschreden heeft, en zijn functie opzegt’. Fraser in het bericht: ‘Dit is me als trainer nog nooit overkomen. Het past niet bij mij en het past niet bij de club. Ik heb de club hiermee beschadigd en dat doet velen, en ook mij, pijn. Daarom heb ik de keuze gemaakt om op te stappen. Ik herken mezelf niet in mijn handelen en wil mijn excuses aanbieden aan de betrokkenen.’

Vaag blijft waarom het nog vier dagen duurde voordat beide partijen bekendmaakten uit elkaar te gaan. Eerder op de dag meldde het AD dat technisch directeur Jordy Zuidam getuige was van het incident en Fraser direct zou hebben ontslagen. Afgelopen maandag reisde FC Utrecht nog met Fraser af naar Spanje voor een trainingskamp.

Algemeen directeur Thijs van Es stelt in het bericht echter dat ‘door Henk gedrag is vertoond dat over de grens van het geoorloofde gaat, waarover we het direct eens waren, waardoor hij deze beslissing heeft gemaakt’.

Vaststaat dat FC Utrecht op zoek moet naar een nieuwe hoofdtrainer. Op 8 januari werkt de ploeg de eerste competitiewedstrijd na de WK-stop af, thuis tegen Feyenoord.

Oktober 2022, PSV - FC Utrecht. Henk Fraser praat aan de zijlijn met Sean Klaiber. Beeld Pro Shots / Toin Damen

Fraser tekende afgelopen zomer een contract voor drie jaar bij FC Utrecht. De 56-jarige oefenmeester was overal waar hij werkte behoorlijk tot enorm succesvol. ADO Den Haag loodste hij uit de degradatiezone, Vitesse won onder hem voor het eerst in het bestaan een prijs, de KNVB beker, en met Sparta promoveerde hij naar de eredivisie en haalde hij de play-offs om Europees voetbal. Eind vorig seizoen, toen Sparta laatste stond, stapte Fraser op nadat zijn assistent was ontslagen.

Fraser werd vaak genoemd als hoofdtrainer van Feyenoord, de club waar hij als speler een reputatie opbouwde van atletische, multifunctionele, soms bikkelharde verdediger. Als trainer stoorde hij zich vaak aan het gebrek aan mannelijkheid bij de huidige generatie spelers, die hij de generatie Z (van Zacht) noemde.

Sommige spelers konden geen hoogte van hem krijgen, anderen reppen er juist over de diepgaande band die ze met Fraser hebben. Bondscoach Louis van Gaal haalde hem als assistent bij het Nederlands elftal, een eervolle (bij-)baan die Fraser op last van FC Utrecht moest opzeggen toen hij daar tekende. Daardoor miste Fraser het WK in Qatar.

De seizoenstart verliep beroerd, maar uiteindelijk zwaait Fraser af met het hoogste puntengemiddelde van FC Utrecht-trainers die langer dan tien wedstrijden op de bank zitten. De reden waarom hij afscheid neemt is een zware smet op zijn blazoen. Anderzijds is een nieuwe kans in de profvoetballerij allerminst uitgesloten. Directeur Marc Overmars kon na structureel grensoverschrijdend gedrag bij Ajax binnen afzienbare tijd weer aan de slag bij Royal Antwerp FC.