Helpers kleuren laatste bergetappe in de Tour

Een medewerker van de Tour haalt een fan van het parcours als de Poolse wielrenner Michal Kwiatkowski (rechts) richting de finish fietst om de etappe te winnen. Beeld AP

Een kleine twee minuten eerder hadden de secondanten van de geblesseerd vertrokken Egan Bernal hun kans gegrepen. Gezamenlijk passeerden de Ineos-teammaten Michal Kwiatkowski, wereldkampioen in 2014, en Richard Carapaz, vorig jaar winnaar van de Giro d’Italia, de eindstreep in La Roche-sur-Foron, de armen innig om elkaar heen geslagen. Er moest een finishfoto aan te pas komen om de winnaar aan te wijzen. Het bleek de Pool te zijn, sinds 2016 in trouwe dienst van de ploeg. De Ecuadoraan, ijlings in Frankrijk opgeroepen toen Chris Froome en Geraint Thomas niet in de selectie werden opgenomen, kon de bolletjestrui van de beste klimmer aantrekken.

Aanvallen is volgens Ineos de beste manier om het zuur van Bernals opgave weg te spoelen. De Colombiaan startte woensdag niet meer, nadat hij wegens een pijnlijke rug en knie ver weg in het klassement was gezakt. De knechten, verlost van de zorg voor hun kopman, krijgen de ruimte voor eigen initiatief.

Hoewel ploeggenoten Dylan van Baarle en Jonathan Castroviejo ook betrokken waren bij ontsnappingspogingen, bleven donderdag alleen Carapaz en Kwiatkowski over. Medevluchter Marc Hirschi kwam ten val en eendrachtig schudden ze Peio Bilbao af op de Montée du plateau des Glières, een loodzware klim, met na de top nog een gravelstrook van bijna twee kilometer.

Achter hem kwam de gele trui van Primoz Roglic niet in gevaar. Zijn ploeg maakte vakkundig aanvallen van Mikel Landa (ingeleid door Wout Poels), Enric Mas en Tadej Pogacar onschadelijk. Dumoulin dreigde even achterop te raken, maar wist met Van Aert weer terug te keren.

Adam Yates en Rigoberto Úran verloren terrein. Dumoulin bleef weliswaar negende in het klassement, maar heeft zowel de Brit als de Colombiaan beter in het vizier, in de wetenschap dat hij zaterdag op zijn specialisme, een tijdrit naar La Planche des Belles Filles, nog meer kan terugwinnen. Zijn achterstand op beiden is zo’n anderhalve minuut. Maar donderdag, in de zware etappe en het sprintje voor de bonificatie, etaleerde hij vooral zijn dienstbaarheid als meesterknecht. ‘Weer een dag dichter bij Parijs.’