Help, Velázquez is een klusser: symbool voor de onredelijke boosheid van het totale voetbal

De bouwvakker gaat een tussenmuurtje te lijf. Nou ja, de man oogt meer als de onbeholpen klusser die uit beleefdheid de buren helpt. Heerlijk alle woede uit het lijf rammen. Wanneer breekt de hamer door de wand? Hoe vaak moet je dan slaan, eigenlijk?

Julio Velázquez, opgeleid als voetbaltrainer, beukt, als de nederlaag van Fortuna tegen FC Twente zich voltrekt, drie keer met zijn vuist op het plexiglas van de dug-out. Is het nou nog niet kapot? Wanneer gaat hij bloeden?

Die woede. De blik van de psychopaat. The Shining. Jack Nicholson met bijl. Mijn hart mag dan gloeien voor Fortuna, de club van mijn jeugd, voor Velázquez ben ik al een paar keer weggezapt. Hij is de schaamte opwekkende trainer van de provincieclub, al heeft hij aardig wat punten behaald.

Hij is de ideale man voor het zogenoemde tweede scherm. Zonder Velázquez: rustig de nederlaag ondergaan. Met Velázquez: toneel van een jasjes smijtende, pionnen trappende nar. Alleen: hij is symbool voor de onredelijke boosheid van het totale voetbal en die is meestal in alle openheid op het eerste scherm te zien, als realiteit van alledag.

Spel en plezier lijden zichtbaar onder de waanzin van een bijna ontploffende wereld, met als onderdeel van de onvrede de boosheid van supporters, van in het zwart geklede, meestal witte jongens, blagen, die het zo bont maken dat straks geen burgemeester meer supporters van de bezoekende club wil ontvangen, hoe oneerlijk zo’n stap ook moge zijn voor de goedwillenden. Of anders is daar de kwaadaardige oprisping van de zingende voorzitter Jan Smit, tijdens een infoavond in Volendam over de stromingen in het lokale voetbal. ‘Dit dorp is vergiftigd door jaloezie, domheid en ophitsing’, zei Smit.

Dan beweer je nogal wat, in een kleine gemeenschap met een clubje. Ontketende twisten tussen de groep Jonk, de trainer en zijn gelovigen, en de rest. Alsof het oorlog is, in plaats van voetbal gedrenkt in palingsound. En de boosheid in een week van verkiezingen is geen exclusieve gemoedstoestand van het voetbal, dat slechts de onvrede weerspiegelt. De bal stroopt in het mestoverschot op de weide.

Het spel en zijn grootheidswaan, met NOS-bazen die verslaggevers niet meer durfden terug te fluiten om hun gedrag op de rots. Met een presentator bij de BBC die groter is geworden dan de spelers en het spel. Wiens mening over binnenlands beleid blijkbaar zoveel ophef veroorzaakt, dat zijn baas hem terugfluit vanwege nagestreefde neutraliteit. Dat velen daarop solidair zijn met presentator Gary Lineker, omdat hij sympathiek is, kundig, en thuis in menig Brits huis.

En daarom was het mooi zaterdag, kijken naar Match of the Day, de verslaggeving in samenvattingen van de Premier League, de competitie die alles en iedereen vermorzelt en de rest van het continent naar adem doet happen. Alles in twintig minuten gepropt, zonder commentaar en analyse. Het spel was weer volledig op zichzelf aangewezen. De uitzending was een les, een baken van rust: alleen de bal, de spelers, de ademhaling, de goals, de brul van publiek, de ontzetting, de lucht boven het stadion. Soms blauw, soms bewolkt.