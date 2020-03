Heldendaden Tim Krul helpen Norwich naar kwartfinale Engelse beker

Tim Krul in vorm tijdens de wedstrijd. Beeld Getty Images

Ook in gewone speeltijd was Krul de man die zijn ploeg in de bekerwedstrijd hield. Tottenham Hotspur was in de dertiende minuut op voorsprong gekomen door een kopbal van Jan Vertonghen. Dat er geen tweede doelpunt viel was te danken aan de ervaren doelman die als een tijger stond te keepen en van elke seconde leek te genieten in het met ruim 58.000 toeschouwers gevulde stadion. Zeker in de verlenging was hij heer en meester in de zestien.

Norwich profiteerde van de beslissing van Spurs, spelend zonder sterspelers Harry Kane en Son Heung-Min, om de voorsprong te gaan verdedigen. Jose Mourinho heeft dit seizoen alles gezet op het winnen van de FA Cup, iets waar Spurs voor het laatst in 1991 in is geslaagd. Gesteund door meegereisde 9.000 fans kreeg Norwich City, hekkensluiter in de Premier League, goede kansen, maar de thuisploeg leek de eindstreep te halen.

Twaalf minuten voor tijd, echter, ging Michel Vorm in de fout, de derde doelman die tot ieders verrassing een plek in de Tottenham-basis had gekregen. Hij liet een hard maar houdbaar schot van Kenny McLean los, waarna de Kroaat Josip Drmic kon scoren. Meteen werden er vragen gezet bij de wijsheid van de Portugese topmanager om Vorm speeltijd te gunnen, zeker omdat deze sinds 2018 amper heeft gespeeld.

De 36-jarige goalie uit IJsselstein leek zich te revancheren in de strafschoppenserie. Hij hield de eerste penalty van Norwich, genomen door uitgerekend McLean, knap uit het doel. Daarna ging het bergafwaarts voor Tottenham. Erik Lamela schoot via de lat over en daarna greep Krul zijn kans om de held van deze spannende slijtageslag te worden, uitgerekend voor de South Stand, de grote tribune waar de fanatiekste Spurs-fans zitten.

Om de tegenstanders te intimideren had hij de namen van alle Spurs-spelers in grote letters op zijn waterfles geschreven, compleet met informatie over hoe ze de pingel plegen te nemen, een beetje op z'n Jan Rekers. Deze psychologische oorlogsvoering werkte, zeker bij de jonkies Parrott en Fernandes. De strafschop van laatstgenoemde had nog het meeste weg van een terugspeelbal. Menigeen moest terug denken aan de WK-wedstrijd van Oranje tegen Costa Rica.

In de volgende ronde ontvangen The Canaries Derby County of Manchester United, die donderdagavond spelen. Die wedstrijd zal in het teken staan van Wayne Rooney, de United-legende die nu voor Phillip Cocu's Derby uitkomt. De andere kwartfinales zijn Leicester City - Chelsea, Newcastle United - Manchester City en Sheffield United – Arsenal.