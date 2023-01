Heitinga start als coach van Ajax met een bak vol krediet bij de fans en een zege bij Excelsior

John Heitinga instrueert invaller Francisco Conceicao. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

‘Oh Johnny zing een liedje voor mij alleen. Oh Johnny want voor mij ben je nummer één.’ De klassieker van Tante Leen klonk al voor de aftrap van Excelsior - Ajax in het uitvak vol Ajax-fans. De oorspronkelijke serenade voor levensliedzanger Johnny Jordaan is in Ajax-kringen uitgegroeid tot een liefdesbetuiging aan John Heitinga, ‘Sjonnie’ voor vrienden, en dat zijn er veel.

Oud-Ajax-speler Heitinga moet met zeven jaar ervaring als jeugdtrainer bij Ajax de zwalkende hoofdmacht reanimeren. De vorige zomer aangestelde coach Alfred Schreuder werd donderdagnacht direct na de remise tegen Volendam geofferd. Na het zevende puntverlies op rij moest de druk van de ketel. Schreuder stond er al maanden slecht op bij de Ajax-fans. En hun mening telt, zeker nu een technisch directeur met zeggenschap ontbreekt.

Heitinga begon wat resultaat betreft prima, met 4-1-winst. Maar het spel was een uur lang bedroevend. Ajax, waar Wijndal de voorkeur kreeg als linksback boven Bassey en Tadic in de spits stond in plaats van Brobbey met Kudus als valse rechtsbuiten naast zich, creëerde lang weinig kansen en moest er een hoop toestaan tegen het geraffineerd counterende Excelsior, veertiende op de ranglijst. Maar het zat eindelijk eens mee, met dank aan de paal, de excellerende doelman Rulli en verdediger Álvarez, die vaak in zijn eentje de restverdediging vormde tegen de rappe Excelsioraanvallers Driouech en de van Feyenoord gehuurde Azarkan.

Effectief

Ajax was aan de overzijde zowaar eens uiterst effectief. Tadic (strafschop) en Klaassen, op aangeven van Tadic, neutraliseerden voor rust een treffer van Excelsior-verdediger El Yaakoubi. Na de 1-3 van Kudus in de 61ste minuut kon Ajax de wedstrijd rustig uittikken met een wonderschoon schot van de moeizaam gestarte back Rensch in de kruising tot besluit. Ajax staat weer bij de beste vier, op vijf punten van koploper Feyenoord, dat komend weekeinde PSV ontvangt.

‘Oh Johnny’ klonk het ook na afloop. Er is veel vertrouwen onder de achterban en een aantal clubwatchers in Heitinga (39), ook al kon Schreuder (50) het met een veel rijker cv als trainer niet bolwerken. Heitinga heeft als speler veel meer accolades verzameld dan Schreuder, met een finaleplaats op het WK 2010 als hoogtepunt en wordt gezien als ‘een echte Ajacied’.

Heitinga loopt al van kinds af aan rond bij Ajax, memoreerde hij zelf na afloop. Na zijn carrière koos hij voor ‘de weg van de geleidelijkheid’ bij de club die hij inmiddels al zo’n 25 jaar dient en waar zijn zoon in de jeugdopleiding speelt. Lennox Heitinga keek op de tribune van het knusse Excelsior-stadion naast zijn moeder gespannen toe.

Ze moesten er vooral van genieten, zo had Heitinga ’s ochtends uitgesproken. Hij stond, geheel in zijn favoriete kleur zwart gekleed, meestal vrij onbewogen te observeren voor de dug-out, af en toe een speler wenkend voor een aanwijzing. De blik op standje ‘serieus’, zoals hij op zijn zeventiende bij zijn debuut al enorm serieus kon kijken.

Geboren leider

Een geboren leider zag Louis van Gaal al vroeg in hem. Hij maakte Heitinga aanvoerder op het jeugd-WK van 2001 in Argentinië, hoewel hij daar een van de jongsten was. Ook bij Ajax kreeg hij al snel de aanvoerdersband omgeschoven, maar hij stond die weer af omdat die hem te veel druk oplegde. De verdediger kampte als jonge Ajacied ook met zwaar blessureleed, speelde daarna meer in de schaduw van zijn meer uitgesproken generatiegenoten Sneijder, Van Persie en Van der Vaart.

Heitinga hechtte altijd waarde aan een goede band met de Ajax-supporters. Als speler was hij een van de laatsten, die klappend en wel, het veld verliet. In 2017 liet hij als jeugdtrainer in samenspraak met Ajax enkele honderden fanatieke fans toe bij de wedstrijd Ajax onder 19 - Feyenoord onder 19 die gestaakt moest worden vanwege ongeregeldheden.

Het was redelijk verrassend dat Heitinga, sinds anderhalf jaar coach van Jong Ajax, doorschoof. Algemeen directeur Edwin van der Sar hintte donderdag nog naar de als trainer meer ervaren Michael Reiziger als opvolger. Reiziger werd al eens kampioen van de eerste divisie met Jong Ajax, was als Ajax-speler succesvoller dan Heitinga, met onder meer de winst van de Champions League, en is al een paar jaar assistent.

Jong Ajax staat nu vijftiende, met een extreem jong team. Heitinga wordt intern, meer dan Reiziger, gezien als een echte leider. En ook als een trainer die mensen bindt, overtuigt en talenten beter maakt. Verdediger Timber maakte Heitinga al mee in de jeugd als trainer. ‘Ik heb onder hem grote stappen gezet.’

Plaatje ranglijst

Het eerste wat Heitinga deed toen hij vrijdag voor de groep stond was een plaatje van de ranglijst laten zien. ‘Waarom? Wij willen Champions League spelen.’

Verder wil hij ‘de lach’ en ‘het vertrouwen’ terugbrengen, en ‘met veel intensiteit spelen’. Hij staat voor ‘aanvallend voetbal’ en wil ‘alles winnen’.

Geen opzienbarende teksten, maar het kwam er vlot en overtuigend uit, evenals de kritiek op het spel van zijn ploeg voor rust. ‘Ik heb me mateloos geïrriteerd.’ Het werd door Ajax-fans op de sociale media enorm gewaardeerd. Maandag voert Heitinga een gesprek met de Ajax-leiding of hij de komende periode ook hoofdtrainer zal zijn. Gezien het enthousiasme bij de fans en hun invloed op het beleid lijkt de uitkomst daarvan duidelijk: Sjonnie blijft nummer één.