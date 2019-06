Heiligschennis: het nieuwe shirt van Barcelona heeft blokjes

De nieuwe shirts van FC Barcelona. Beeld EPA

Veel fans zijn er verbolgen over, noemen het nieuwe shirt ‘afzichtelijk’. Juist FC Barcelona – dat met Nike de grootste kledingdeal voor een voetbalclub ooit heeft van 155 miljoen euro per jaar – presenteerde zich altijd als traditieclub, het was (tot 2006) de laatste topclub zonder shirtreclame. De verticale strepen golden als laatste bastion.

‘Vier jaar geleden werden die strepen al eens horizontaal geplaatst, dat was al heiligschennis’, zegt Floor Wesseling, shirtjesdesigner en -expert, die lang voor Nike tricots ontwierp, waaronder die van het Nederlands elftal. ‘Bij uitshirts doe je als designer eens wat anders, maar altijd met respect voor de historie. Bij het thuisshirt verander je alleen accenten. Dit zou ik nooit doen. Het gaat veel te ver. Het gestreepte shirt hoort bij de identiteit van FC Barcelona, net als het clublied en de aanvallende voetbalfilosofie.’

De club communiceerde dat het shirt juist een eerbetoon is aan de stad, aan de wijk Eixample, die zich kenmerkt door het geblokte stratenpatroon. ‘Ik denk niet als ik het shirt zie: ja dat is natuurlijk vanwege een bepaalde wijk,’ zegt oud-Barcelona-speler Ronald de Boer. ‘Het is gewoon business, thuisshirts lijken vaak op elkaar. Nu moet je deze kopen om te laten zien dat je de nieuwste hebt.’

Afkeurende geluiden

De Boer heeft gemengde gevoelens over het design. ‘Ik zeg niet: wow, mooi. Ik vind ’m ook niet superlelijk. Ik heb in veel lelijkere shirts gespeeld. Toen ABN Amro sponsor werd van Ajax speelden we in een mintgroen uitshirt met een geel biesje, de huiskleuren van de bank. Hoorde je ook afkeurende geluiden. Maar het was het begin van een glorieperiode en het shirt werd steeds populairder.’

Succes is een belangrijke factor of een shirt in de armen gesloten wordt, beaamt Wesseling. ‘Met die horizontale strepen won Barcelona vier jaar geleden vier prijzen. De scepsis sloeg om in enthousiasme. Manchester United speelde een paar keer in een grijs uitshirt en verloor daarin zowat alleen maar. Sindsdien wordt grijs daar vervloekt. Als dit een dramatisch seizoen wordt, krijgen de blokjes de schuld. En daarna keert men zich tot de voorzitter die het in zijn hoofd haalde zich door de shirtsponsor te laten overhalen iets anders te proberen.’

Ook bij Juventus, gekleed door Adidas, zijn de strepen verdwenen. De afwijkende thuisshirts gaan sowieso aanslaan bij de jeugd, verwacht Wesseling. ‘Jongeren vinden iets anders juist gaaf. Het zijn de dertigplussers en puristen die er moeite mee hebben.’

Messi in het tenue van afgelopen seizoen. Beeld AFP

Supertraditioneel

Zij zullen volgend seizoen ongetwijfeld weer aan hun trekken komen. Wesseling: ‘Reken er maar op dat het volgende thuisshirt van Barcelona supertraditioneel wordt. Bij Juventus hebben ze dat al aangekondigd. Dan zijn de puristen weer blij, die kopen het. Maar de jeugd vaak ook weer, omdat het zo afwijkt van het vorige. Zo stuw je de verkoop flink omhoog.’

Op sociale media is er vooral medeleven met Frenkie de Jong. De middenvelder speelt volgend seizoen voor het eerst bij zijn favoriete club Barcelona. De Jong is erkend voetbalpurist, hij wees al eerder een verzoek van Nike om met ‘Frenkie’ achterop te spelen van de hand. Wesseling: ‘Voor hem is het even een jaartje doorbijten. Gelukkig is het uitshirt van Barcelona juist supertraditioneel: klassiek geel met een blauw-rode sjerp. Johan Cruijff speelde daar in de jaren zeventig ook in. Het echte Barcelona-gevoel krijg je straks vooral bij uitwedstrijden.’