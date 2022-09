Heerenveen verklaart trouwe mascotte de oorlog, Hendrik Pasveer pikt het niet

Jarenlang een vertrouwd beeld voor wedstrijden van Heerenveen. Hendrik Pasveer wurmt zich in het pak van mascotte Heero. Daar is nu op last van de thuisclub een eind aan gekomen. Beeld Jiri Büller

Jazeker, Heero is er nog altijd, de mascotte van Heerenveen, een Noorse strijder met blonde krullen onder een koddig helmpje met hoorns, een blije lach en en een pompeblêd als tongetje. Hij loopt ererondjes in het Abe Lenstra Stadion. Hij spoort thuissupporters aan de spelers te steunen en probeert kinderen tijdens de rust op de lat te laten schieten. Hij schudt de hand van de tegenstanders en incasseert goedgemutst fluitconcerten van de bezoekende aanhangers.

Maar in het binnenste van het pak heeft zich na 22 jaar een ingrijpende wijziging voltrokken. Niet langer gaat de man erin schuil die zich die hele periode voor de thuiswedstrijden met liefde in het blauw-wit gestreepte tenue stak, arm- en beenstukken omdeed om de ledematen gezellig mollig te laten lijken, en het vrolijke Vikinghoofd opzette alvorens de grasmat te betreden. Tegenwoordig is er een pool van vervangers – er zijn er intussen acht die het pak hebben gedragen.

Dreigementen

Voor de old warrior is de vrolijkheid voorbij. De directie van Heerenveen heeft Hendrik Pasveer (52), die 26 jaar geleden begon als vrijwilliger in De Feanstore en sinds 2009 in vaste dienst is als huis- en decoratieschilder, op non-actief gesteld. De arbeidsverhoudingen zijn ernstig verstoord, volgens algemeen directeur Cees Roozemond ‘met meerdere personen in de organisatie’. Er zijn aantijgingen over verwijtbaar handelen en dreigementen. Als schilder is hij niet meer welkom, als Heero evenmin.

Heero vermaakt het publiek voorafgaand aan Heerenveen-FC Groningen, januari 2017. Beeld Jiri Büller

Nadat bemiddelingspogingen geen resultaat opleverden, ontmoetten beide partijen elkaar halverwege vorige maand voor de kantonrechter in Leeuwarden, in een vinnige confrontatie. Komende woensdag valt het oordeel. Wil de club terecht van hem af, de man die de langstzittende mascotte op de Nederlandse velden was?

De oude garde van de club heeft alvast partij gekozen. In die gelederen bestaat toch al een beperkte waardering voor het huidige management. Het conflict symboliseert in hun ogen vooral de gedaanteverwisseling van een voorheen warme club met gemoedelijke omgangsvormen naar een kille organisatie met een bestuur zonder gevoel voor wortels en tradities.

Groot clubhart

Oud-voorzitter Riemer van der Velde (81) stuurde voorafgaand aan de zitting een verklaring op, waarin hij Pasveer een man noemt met een groot clubhart. ‘Het raakt mij zeer dat de club die zich bij de achterban afficheert als een sympathieke betaaldvoetbalorganisatie voornemens is op deze wijze afscheid te nemen van een trouwe medewerker.’

Oud-trainer en clubicoon Foppe de Haan (79) heeft met lede ogen toegekeken. ‘Ik ken Hendrik als een uiterst loyale medewerker. Als Heero was hij heel energiek, hij deed het met veel verve. Als schilder was er ook weinig op hem aan te merken. Als je commentaar op hem had, wilde hij weleens sikkeneurig reageren. Het is juist de kunst daarmee om te gaan. Als er een probleem is, behoor je bij elkaar te gaan zitten en te bespreken hoe je het samen gaat oplossen. Het is nu volledig uit de hand gelopen. Dat is in elk geval geen teken van groot leiderschap.’

De hoofdrolspeler zwijgt. Tussen zitting en uitspraak heeft Pasveer ‘mediastilte’ ingelast. Hij is veel gebeld: Hart van Nederland, Jinek, Voetbal International, kranten; als symbool en uithangbord trek je nu eenmaal de aandacht. Voorlopig dus maar even niet. De advocaat van Pasveer, Megan Bakker, vertolkt de gevoelens van haar cliënt. ‘De club was zijn leven. Hij stond ermee op en ging ermee naar bed. Al zijn vrije tijd stak hij erin. De helft van zijn leven heeft hij eraan besteed.’

Directeur Roozemond vindt het spijtig dat het zo is gelopen. ‘Maar dit soort dingen horen er soms bij.’ Nadat hij in 2019 aantrad, heeft hij in een bezuinigingsoperatie al eens afscheid genomen van veertien medewerkers. ‘Dat was ook niet leuk.’

Worsteling met beeldvorming

Roozemond worstelt met de beeldvorming in de ontslagprocedure, alsof de club het op Heero heeft voorzien. Pasveer heeft volgens hem die functie naar behoren uitgeoefend, ‘altijd op een vrolijke manier’. Maar zijn opvolgers doen ook ‘een fantastische job’. Roozemond: ‘Heero is een begrip binnen de club en zal altijd een begrip blijven.’ Zelf vertrekt Roozemond na het huidige seizoen.

Waar het begin van het conflict lag, valt niet precies te markeren. Volgens advocaat Bakker stapte Pasveer tijdens de coronatijd naar de directie met de waarschuwing dat de club te laks omging met de regels. Bezoekers die publieke ruimten in het stadion betraden, werd nauwelijks gevraagd naar een geldige QR-code. Hij kreeg geen gehoor. Bakker: ‘Hij voelde zich niet serieus genomen. Hij kreeg te verstaan dat hij er zich niet mee moest bemoeien, hij was maar de schilder, hij moest zijn plaats weten. Maar hij maakte er zich gewoon zorgen over.’ Pasveer, licht ze toe, was zelf juist uiterst voorzichtig; hij was niet gevaccineerd. ‘Als hij een keer niet als Heero kon optreden, waarschuwde hij zijn vervanger. Hij was daartoe niet eens verplicht.’ Later liet hij wel een prik zetten.

Directeur Roozemond heeft een andere versie. ‘Dat hij zich niet had laten vaccineren, respecteerden wij. Maar dat betekende wel dat hij zich voortaan niet te dicht bij de spelers mocht ophouden. Hij kon dat maar moeilijk accepteren.’ Dat de controle op bezoekers tekortschoot, ontkent hij. ‘Integendeel. We hadden er juist alle belang bij dat de bubble in stand bleef.’

Ook in de skyboxen is Heero een graag geziene klant, met name de kinderen lopen met hem weg. Beeld Jiri Büller

Het schuurde al eerder volgens hem. ‘Er waren al wat incidenten geweest. Laat ik het zo zeggen: de heer Pasveer heeft wat moeite met gezag.’ Wat er destijds precies gebeurde, laat hij in het midden. ‘De zaak is onder de rechter, inhoudelijk kan ik er niet veel over kwijt.’

Heimelijke opnames

Dat de loopgraven diep zijn, bleek tijdens de zitting, toen er een onderhoud ter sprake kwam tussen de schilder en Roozemond. Pasveer had er heimelijk opnames van gemaakt. Er zou te horen zijn dat de directeur hem toebijt dat hij ‘zijn bek moest houden’. Raadsvrouw Bakker: ‘Zoiets is niet prettig, als je in de jaren daarvoor altijd een goede relatie met de club hebt gehad.’

Roozemond drukte de rechter op het hart toch vooral de hele opname goed te beluisteren. Hij zegt dat de opmerking in het algemeen was bedoeld; ‘dat sommige situaties erom vragen dat je maar beter je kop dicht kunt houden, soms als directeur, soms als schilder’. ‘De passage is niet tekenend voor de sfeer tijdens het gesprek en is volledig uit zijn verband gerukt.’

De andere kant van de tafel zou zich evenmin onbetuigd hebben gelaten. Wat naar buiten kwam: Pasveer had gezegd dat ‘er een bom ligt onder de club’ en dat hij ‘de club kon maken en breken’. Roozemond spreekt van ‘bedreigingen en chantage’. Bakker noemt het ‘een kwestie van interpretatie door de andere partij’.

Hoewel de directie enkele kritische vragen van aanhangers ontving, houdt de officiële supportersvereniging Feanfan zich afzijdig. Voorzitter Jildou Visser: ‘Ik heb geen behoefte hier op te reageren. Elk verhaal heeft twee kanten en ik kan onmogelijk beoordelen welke versie klopt.’ Het andere gezelschap met fans, Nieuw Noord, laat weten dat ze het ‘als fanatieke aanhang te druk hebben om ons met arbeidsconflicten bezig te houden’.

Nog niet alle banden zijn doorgesneden tussen Pasveer en de club: zijn stiefzoon zit bij de selectie onder 21. Alleen als die speelt, beklimt hij de tribune. Om Demo toe te juichen, heeft hij heus geen andere Heero nodig.