Heerenveen speelt in teleurstellende ‘Derby van het Noorden’ een keer matig tegen FC-Groningen

Mike te Wierik van FC Groningen probeert de aandacht van de arbiter te trekken Beeld Getty

Heerenveen-trainer Johnny Jansen komt na afloop van het duel met FC Groningen met een onbevredigend gevoel de persruimte binnenwandelen. ‘Het eerste kwartier dacht ik nog: dit lijkt ergens op. Maar je zag het al snel wegzakken. Ik kan niet tevreden zijn over vandaag. Dit was onze minste thuiswedstrijd tot nu toe.’

Het gelijkspel tegen de ‘buurman’ uit Groningen betekent tevens het einde van een reeks van drie overwinningen. Vooral de zege op bezoek bij AZ een week eerder sprak tot de verbeelding. Maar tegen Groningen kan het dit seizoen sterk gestarte Heerenveen niet imponeren. Na elf speelronden staat het op de achtste plek.

Dat Heerenveen in eigen stadion heeft ingezet op attractiviteit is niet verwonderlijk. De laatste jaren waren bij thuiswedstrijden steeds meer lege stoeltjes te zien. De supporters herkenden zich nauwelijks meer in het team. Bestuurlijke crises hielpen ook niet mee.

Het dieptepunt volgde afgelopen seizoen. Binnen twee maanden vertrokken de directie en de voltallige raad van commissarissen. Trainer Jan Olde Riekerink werd kort voor het einde van een grijs seizoen aan de kant geschoven. Heerenveen miste de play-offs.

‘Het was echt baggervoetbal’, zegt Tiemen Korvemaker, voorzitter van de supportersclub FeanFan, een half uur voor de wedstrijd tegen Groningen. ‘Ze mogen best een keer verliezen, dat zijn we wel gewend, maar als hardwerkende Friezen konden wij ons niet vinden in het arbeidsethos van de spelers.’

Tegen Groningen is het stadion voor het eerst sinds lange tijd weer goed gevuld. Trots meldt de club dat er 22.428 toeschouwers zijn (capaciteit 27.224). Het is een hele vooruitgang ten opzichte van vorig seizoen, toen er gemiddeld ruim 18 duizend fans de tribunes bevolkten. ‘Er waait een frisse wind door het Abe Lenstra stadion’, aldus Korvemaker.

Een belangrijke rol daarbij is weggelegd voor trainer Jansen. De oud-speler van Heerenveen nam als interim het stokje over van de ontslagen Olde Riekerink en werd in de zomer definitief aangesteld als trainer. ‘Johnny kent het dna van de club als geen ander’, zegt technisch manager Gerry Hamstra. Jansen vervulde onder meer al de rol van jeugdtrainer, hoofd jeugdopleiding en assistent-trainer.

Toch stond hem aan het begin van het seizoen een behoorlijke uitdaging te wachten. Met het vertrek van het gouden duo Vlap en Lammers moest hij 32 doelpunten en 9 assists zien te compenseren. In plaats daarvan kwamen onder meer de Deense spits Jens Odgaard, middenvelder Joey Veerman van Volendam en de technisch begaafde linksbuiten Chidera Ejuke. De Nigeriaan ontpopt zich tot publiekslieveling. Al kan hij tegen Groningen het verschil niet maken.

‘Nog lang niet alles gaat goed, maar dat maakt niet uit. Er zit tenminste weer branie en energie in de ploeg. De ballen gaan weer vooruit in plaats van breed’, zegt Korvemaker. ‘Ik wil Veerman niet met Frenkie de Jong vergelijken, maar er gebeurt wel iets als hij op het middenveld de bal heeft.’

De frisse wind door het stadion leverde tot nu toe pas een overwinning op, tegen PEC Zwolle. Vijf keer werd gelijkgespeeld. Toch zegt technisch directeur Hamstra voor het duel tegen Groningen dat hij tevreden is over het geboden spektakel. ‘We zijn vier keer onder applaus van het veld gestapt na een gelijkspel.’

Dat applaus is zondag niet te horen. Vertwijfeld komen de supporters na het laatste fluitsignaal uit hun kuipstoeltjes. Na een sterke openingsfase, waarin Heerenveen de bezoekers voortdurend onder druk zet, valt de thuisploeg ver weg. Heerenveen heeft de hulp van de VAR nodig om kort voor rust via een dubieuze strafschop op voorsprong te komen.

Maar in de tweede helft is het wachten op de verdiende gelijkmaker. Die valt een kwartier voor tijd, als ook de bezoekers een penalty krijgen. Het Friese publiek probeert de ploeg nog een keer te inspireren, maar een slotoffensief zit er niet in. Jansen: ‘Het oogde net niet fris genoeg.’

Groningen-trainer Danny Buijs is tevreden met het gelijkspel. ‘Heerenveen maakt een goede indruk dit seizoen, zeker in vergelijking met vorig seizoen. Ze spelen leuk voetbal en geven verdedigend niet veel weg.’

Dankbaar neemt Jansen de complimenten van zijn collega in ontvangst. Maar het kan zijn ontevreden gevoel na de tegenvallende derby niet wegnemen. ‘In zo’n wedstrijd hoop je het publiek echt te vermaken. Daarin zijn we niet geslaagd. Dat is jammer.’