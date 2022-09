Heerenveen-mascotte Heero mag weer het veld op

Heero, de mascotte van voetbalclub SC Heerenveen in het Abe Lenstrastadion. Beeld VI-Images via Getty

De directie stelde Hendrik Pasveer (52) in februari op non-actief omdat er sprake was van een verstoorde arbeidsverhouding. Hij zou de leiding hebben bedreigd, nadat er onenigheid was ontstaan over het naleven van de regels tegen coronabesmettingen. Volgens Pasveer schoot de controle tekort, terwijl de directie de niet-gevaccineerde medewerker juist uit de buurt van de spelers wilde houden. Ook heeft hij, zo verklaarde directeur Cees Roozemond, al langere tijd moeite met het accepteren van gezag.

De rechter meent dat de onderbouwing voor het ontslag onvoldoende is. Er bestond geen dossier over het functioneren van Pasveer. Hij is al 26 jaar verbonden aan de club, eerst als vrijwilliger en sinds 2009 als schilder in vaste dienst. Als mascotte is hij al 22 jaar aanwezig bij de thuiswedstrijden in het Abe Lenstra Stadion, waar hij het publiek aanspoort het elftal aan te moedigen.

Pasveer: met opgeheven hoofd weer aan de slag

Pasveer zegt in een reactie tevreden te zijn met het resultaat. ‘Ik heb ingezet op mijn terugkeer en kan nu met opgeheven hoofd weer aan de slag.’ Hij is van plan zijn taken weer op te pakken, maar wil eerst een gesprek met de directie. ‘Het moet wel van twee kanten komen.’ Volgens hem stond de poging om van hem af te komen niet op zichzelf. ‘De leiding is al een tijd bezig de oude garde van de club eruit te werken. Ik heb nu duidelijk gemaakt dat ik niet me me laat sollen. Ik ben een echte Fries. Die heeft een harde kop.’

Wanneer hij weer zijn rentree maakt als mascotte staat nog niet vast. Komende zondag tegen Twente zal nog een vervanger zich in het pak steken. Pasveer: ‘Ik zou graag de 25 jaar willen volmaken. Mijn stiefzoon zit in de selectie van onder de 21 en het is mijn droom nog een keer met hem in het eerste elftal samen op het veld te staan.’