Heerenveen legt tekortkomingen van PSV pijnlijk bloot: 2-0

Compleet overlopen

Amper twee minuten later stond het al 2-0. PSV-linksback Paal, van oorsprong een aanvallende middenvelder, stond helemaal verkeerd opgesteld. Dumfries draaide makkelijk bij hem weg waarna Ghoochannejhad diens voorzet van dichtbij binnen werkte.



In het Abe Lenstrastadion legde Heerenveen de tekortkomingen van PSV pijnlijk bloot. De ploeg van Cocu heeft met het vertrek van Willems en Moreno verdedigend een jas uitgedaan. En ook het middenveld is niet in balans zonder de vertrokken Guardado. Hendrix, Ramselaar en Van Ginkel werden bij tijd en wijlen compleet overlopen door hun directe tegenstander. PSV mocht niet klagen dat Heerenveen 'maar' twee keer scoorde in de eerste helft. Zeneli miste oog in oog met Zoet, nadat hij Luckassen had dolgedraaid. Ødegaard schoot twee keer rakelings voorlangs. Aan de andere kant had Locadia zijn ploeg voor rust terug in de wedstrijd kunnen brengen. Twee keer kwam de spits in kansrijke positie, zonder resultaat.