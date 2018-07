Heemskerk krabbelt op, opnieuw onder de hoede van Wouda, en verslaat Kromowidjojo

Het duel, slechts om de plaatsen 3 en 4, vond zaterdag plaats bij de Sette Colli, een toernooi in Rome. De 100 vrij werd gewonnen door de Deense Pernille Blume, de olympisch kampioene van 2016 op de 50 vrij. Zij versloeg de wereldrecordhouder op die klassieke sprint, de Zweedse Sarah Sjöström (52,72 om 52,77 seconden).

De Nederlandse vrouwen moesten stevig toegeven op het Scandinavische koppel. Heemskerk zwom naar de derde plaats in 53,31, ruim sneller dan Kromowidjojo: 53,78. Wouda zei tevreden te zijn met de 53’ers van zijn topzwemsters, maar de pluim was voor de inmiddels 30-jarige Heemskerk. ‘Femke zwemt een tijd die we lang niet van haar hebben gezien.’

In 2015 voerde Heemskerk zelfs korte tijd de wereldranglijst van dat jaar aan, met 52,69. Ze was toen de vrouw in vorm die bij de WK in Kazan daarna ernstig teleurstelde omdat ze terugviel in twijfels over haar koelbloedigheid op het beslissende moment. In 2016 kwam de volgende klap. Coach Marcel Wouda koos voor het openwater zwemmen bij de Spelen van Rio. Heemskerk ging een jaar bij de Franse beul Philippe Lucas trainen. Ze verloor daar haar vloeiende techniek.

Femke Heemskerk. Foto ANP

Opvallend genoeg krabbelt Heemskerk intussen weer op, opnieuw onder de hoede van Marcel Wouda. Zondagavond won zij als afsluiting van de Sette Colli de 200 meter vrije slag. Dat is haar favoriete nummer dat zij in 2016, bij de Europese titelstrijd, in de laatste slag aan de Italiaanse Federica Pellegrini moest laten. Dat EK-zilver van toen zal over een maand in Glasgow nieuwe motivatie geven om een glansrijke 200 te gaan zwemmen.

In Schotland zal Nederland ook bij de mannen een aas op het startblok krijgen. Zijn naam werd dit weekeinde in Rome bij de schoolslagnummers regelmatig genoemd. Arno Kamminga kon vrijdag de wereldrecordhouder op de 100 school, de rossige Brit Adam Peaty, redelijk bijhouden. Hij zwom tweemaal, eerst in de serie, daarna in de finale, een Nederlands record (59,41 en later 59,14).

Wouda noemde Kamminga’s samenwerking met bondscoach Mark Faber een van de geheimen van de snelle ontwikkeling van de schoolslagzwemmer. ‘Arno is een talentvolle zwemmer die met Mark Faber een goed koppel vormt en ook alle ruimte krijgt voor die goede ontwikkeling.’

Kamminga werd vierde op de 50meter schoolslag en moest zondag aantreden voor de 200 meter. Hij begon als favoriet omdat hij in de ochtend de series had gewonnen. Kamminga werd echter derde, achter de Italiaan Pizzini en voormalig wereldkampioen Koch uit Duitsland.