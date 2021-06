Heel zijn voetbalbestaan moet Wout Weghorst al bewijzen dat hij meer kan dan we denken

Wout Weghorst aan de bal tijdens de oefenwedstrijd tegen Georgië. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Vrij plotseling is Wout Weghorst uit Borne de man die voetbalminnend Nederland verdeelt. De slungelachtige spits van VfL Wolfsburg lijkt een basisplaats te hebben veroverd in Oranje. In de laatste oefenduels viel hij op door zijn opzichtige strijd om aan de bal te komen, de grote vreugde na zijn doelpunt tegen Georgië en het openlijke chagrijn vanwege zijn wissel.

Columnisten en analisten van diverse pluimage namen hem op de korrel vanwege die uitbarstingen. Gevoegd bij zijn sceptische uitlatingen over het coronabeleid was de bijnaam Wout Wappie snel geboren. Tegelijkertijd werd Weghorst zondag toegezongen vanaf de tribunes van het Twente-stadion, ter illustratie dat er ook waardering is voor die ongebreidelde passie, voor het doorzettingsvermogen van de selfmade spits die in de zomer dat hij 29 wordt zijn grote Oranje-droom waarmaakt.

‘Hij heeft altijd moeten vechten om mensen te overtuigen. Niemand zag het in hem zitten. Alleen zijn vader en ik ­geloofden in Wout’, vertelt Harrie ­Besselink, oud-voorzitter van Weghorsts amateurclub RKSV NEO en overbuurman van de familie Weghorst.

‘Gebrek aan handelingssnelheid’, ­oordeelde de scout van FC Twente toen die bij NEO kwam kijken. Besselink: ‘Ik zei tegen hem: kijk eens naar karakter. ­Iemand die dieper gaat dan Wout ga je niet vinden. Hij schopte soms een reclamebord bijna kapot, trapte gaten in de grond, schold ploeggenoten uit. Zet je dat om in positieve energie en je hebt goud in handen. Nou, dat is wel gebleken.’

Sleuren en meters maken

Weghorst, afkomstig uit een bemiddeld gezin, speelde pas op zijn 20ste profvoetbal bij FC Emmen, maar botste daar met trainer Joop Gall. Ook bij ­Heracles, AZ en Wolfsburg kwam hij niet binnen als eerste spits, maar telkens werkte hij zich letterlijk op tot de belangrijkste speler van de ploeg.

AZ-trainer Arne Slot noemde hem een jaar geleden een sleutelfiguur voor het energievretende aanvalsspel dat hij bij in Alkmaar implementeerde. ‘Wout zette de standaard. Die maakte een meters, die sleurde, die bleef maar afjagen. Dan hoef je weinig te verdedigen. Ondertussen pikte hij ook zijn doelpunten mee.’

Scoren doet hij ook bij Wolfsburg: ­afgelopen seizoen 20 maal, plus 9 assists. Doelpunten maken leerde hij zichzelf aan door touwtjes in de hoeken van de doelen bij NEO te hangen en daar ­desnoods in de stromende regen op te mikken terwijl ploeggenoten al aan het bier zaten in de kantine. Daar prijkt nu een muurbedekkende beeltenis van Weghorst.

Oud-voorzitter Besselink: ‘Hij komt graag langs bij NEO, zal ooit weer in Borne gaan wonen. We zijn trots op hem, maar laten hem met rust. Dat heeft hij graag.’

Graag op zichzelf

Weghorst was als kind al graag op zichzelf. Het gevolg, vermoedt hij, van de scheiding van zijn ouders, vertelde hij in een eerder interview met de Volkskrant. ‘Ik had geen vriendjes. Nog steeds niet eigenlijk. Ik ben niet sociaal. Niet op de gangbare manier althans.’

De voetbalwereld bevalt hem slechts ten dele. ‘Het mooie aan profvoetbal is dat je kinderen en echte liefhebbers blij kunt maken. Maar het is ook een wereld waarin niet iedereen even oprecht, puur en direct is. Als je dat wel bent, ga je ­botsen.’

Oud-ploeggenoot Iliass Bel Hassani zag dat bij Heracles en AZ geregeld ­gebeuren. ‘Toen hij bij Heracles kwam dachten we: echt zo’n rijkeluisjongetje die denkt dat alles om hem draait. Wie dat niet doet ziet iemand die vooral blij is als hij zelf scoort, wat arrogant overkomt en bizar veel extra traint. Hij parkeerde bij AZ zijn auto zover mogelijk van het stadion zodat hij nog honderd meter extra kon lopen. Dan krijg je dat ploegmaten je een uitslover vinden. Wie de moeite neemt met hem te praten, ziet een heel zacht, sociaal persoon, die nooit achter je rug over je lult. Hij gaat zijn eigen gang. Alles wat jij niet zou doen, doet hij.’

Wandelen en bidden

Weghorst gaat in zijn vrije tijd graag wandelen met ouderen, bidden in een kapelletje en klussen aan oude huizen. Hij investeerde al jong in een mental coach, een fysio en een diëtist. Als al ­tamelijk gereputeerde Bundesligaspits nam hij vorige zomer een volleybalcoach in de arm om aan zijn timing bij het koppen te werken.

‘Ik heb veel meer natuurlijk balgevoel, maar kom niet eens in de buurt van zijn doorzettingsvermogen’, zegt de momenteel clubloze Bel Hassani. ‘Hij gaat daarin heel ver. Ik won een keer met tafeltennis waarop hij zei: ‘ja, maar ik sta straks in de basis en jij zit straks weer op de reservebank.’ Ik weet dat hij een fantastische jongen is die altijd eerlijk zegt wat hij denkt, maar dat kan verkeerd vallen. Tijdens een teamuitje bij AZ smeekte hij me zowat of ik met hem wilde chillen. Niemand anders wilde dat.’

Altijd meer willen

De transfer naar Wolfsburg, waar komend seizoen Mark van Bommel trainer zal zijn, was feitelijk ook een vlucht. In Duitsland wordt zijn gedrevenheid juist gewaardeerd. ‘Hij geeft schwung aan het hele elftal door zijn werklust’, zegt Ton Lokhoff die tot voor kort langdurig bij Wolfsburg werkte.

‘Terwijl de standaard in Duitsland wat dat betreft al superhoog ligt. Je ziet aan alles dat zijn wedstrijd pas geslaagd is als hij zelf een goal heeft gemaakt. Ook al is dat de 4-0 tegen de amateurs van SV Sandhausen. Ook dan is hij dolblij. Dat mag toch? Je kunt het niet snel goed doen in Nederland. Als iemand niet juicht is-ie arrogant. Schei toch uit. Dit is een man die in drie seizoenen Bundesliga, misschien wel de zwaarste competitie ter wereld, meer dan vijftig goals heeft gemaakt. Maar die altijd maar meer wil. Ik zou er blij mee zijn.’

De werklust is een familietrek. Besselink, die nog steeds contact heeft met de spits: ‘Zijn opa was kolenboer, dat was superhard werken. En dat heeft zijn vader ook altijd gedaan. Net als zijn drie broers. Wout heeft geen kruiwagen gehad, maar heeft het nu toch aardig voor elkaar. Toch geeft hij nog altijd alles. Hij kan niet anders.’