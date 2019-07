Heel Riel staat trouw achter Jackie, wereldkampioen of niet

Het ongeloof is groot als de Verenigde Staten er met de buit vandoor gaan. Beeld John van Hamond / de Volkskrant

Als het laatste fluitsignaal klinkt, brult Antoine Schellekens zijn ontgoocheling en teleurstelling eruit. ‘Ik had er na de eerste helft best wel vertrouwen in’, zegt hij even later aan de bar van café Kerkzicht in het Brabantse dorp Riel, ten zuiden van Tilburg. ‘Dan valt die bal een keer goed en winnen we. Maar dan loopt die Amerikaanse aanvalster opeens tegen een Nederlands been aan en krijgen we een strafschop tegen. Zonde. Ik had graag nog een uurtje of twee, drie feestgevierd.’

‘Het is kut’, schreeuwde Schellekens. ‘Ik had ook ‘het is klote’ kunnen roepen, maar ja, het is wel vrouwenvoetbal, hè’, grinnikt hij. Café-eigenaar Franco Lemans verzucht van achter de bar: ‘We raken eraan gewend om een WK-finale te verliezen.’

Op de zijgevel van café Kerkzicht hangt een groot spandoek met de beeltenis van middenvelder Jackie Groenen, die Oranje woensdag tegen Zweden naar de finale schoot. ‘Want heel Riel staat achter Jackie’, vertelt ­Lemans. Groenen speelde in haar jeugd vier jaar bij VV Riel. Haar vader Jack, die net over de grens in Poppel woont, is er nog steeds hoofdtrainer En hij bouwt drie straten verderop ook nog eens een huis voor zus Merel, die eveneens op een behoorlijk niveau voetbalt.

Riel (2.250 inwoners) en Jackie Groenen zijn met elkaar verbonden, beaamt ook Björn de Beer, bestuurslid bij VV Riel. En dus stroomt het stamcafé van het dorp zondag rap vol met Oranje-supporters. Ook het terras, waar eveneens twee schermen zijn opgesteld, zit bomvol. De verwachtingen zijn hooggespannen, al merkte voorzitter Herman Stroucken van VV Riel eerder nog realistisch op: ‘Nou ja, ­verwachtingen? We hebben meer de hoop dat...’

Kroegbaas Lemans denkt aan 1-0 voor Oranje. ‘Door een omhaal van ­Jackie’, zegt hij met droge ogen. ‘2-1 voor Nederland na verlenging’, gokt De Beer. ‘Goed voor de omzet.’ Op het terras heeft Suzanne van Hoof er bij voorbaat een hard hoofd in. Zij verwacht dat de Leeuwinnen het heel moeilijk gaan krijgen. ‘Eerlijk gezegd denk ik dat ze gaan verliezen’, zegt ze. ‘Maar ook dan hebben ze het super ­gedaan dit WK.’

Jackie Groenen na de verloren WK-finale. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Hoopvolle kreten

Tijdens de eerste helft wordt er veel ­gejuicht en geapplaudisseerd voor reddingen van doelvrouw Sari van Veenendaal. Nederland overleeft de traditionele Amerikaanse overrompelingstactiek. Er wordt au en oh geroepen als het hoofd van Lieke Martens hard in aanraking komt met een Amerikaans hoofd. En vlak voor rust weerklinken hoopvolle kreten wanneer ­Nederland wat offensiever speelt.

‘Het was van beide kanten niet goed en Jackie was niet echt zichtbaar’, analyseert Milou Graafsma in de rust. Zij speelt in dames 1 van Riel, is bevriend met Groenen en heeft samen met haar in het jeugdteam gevoetbald. ‘Maar Nederland speelt meestal sterker in de tweede helft, dus er is nog kans. Het kan nog alle kanten uit. Ik denk dat wie de eerste goal maakt, de wedstrijd wint.’

Die voorspelling komt na pakweg een kwartier in de tweede helft helaas uit, wanneer Stefanie van der Gragt ­tegenstander Alex Morgan aantikt met een te hoog been. De videoscheidsrechter geeft een strafschop. In café Kerkzicht klinkt afkeurend gebrul. Na de 1-0 van Megan Rapinoe is het even oorverdovend stil in de kroeg en op het terras. De Oranjefans nemen beduusd een slok van hun bier of ­nippen aan hun witte wijn met ijsklontjes.

Maar na de stilte klinken ook weer hoopvolle geluiden. ‘We hebben nog een half uur te gaan’, zegt een man. ‘Er is nog genoeg tijd. De bal is rond’, roept een ander monter. In de 64ste minuut rukt Miedema nog even gevaarlijk op en gloort er weer hoop. Maar vier minuten later is het gedaan, wanneer Rose Lavelle alle ruimte krijgt en scoort: 2-0. ‘Dat was het’, mompelt iemand aan de bar. ‘Dat ­redden ze niet meer.’

‘Ik vond het een onterechte ­penalty’, zegt Milou Graafsma, ver­dedigende middenvelder bij de ­dames 1 van VV Riel, vlak voor het einde. ‘Heel jammer.’ Bestuurslid De Beer: ‘Die penalty was discutabel, al zullen de Amerikanen er anders over denken. Het was een breekpunt. Maar ze hebben het fantastisch ­gedaan.’

Shotje voor de troost

Achter de bar staan twee ronde dienbladen met lege shotglaasjes klaar. Want de traditie wil dat die worden gevuld met groene appellikeur, elke keer wanneer Oranje scoort. ‘Dat zijn onze Jackie Groenen-shotjes’, verklaart hij. Afgelopen woensdag ­gingen de Groenen-shotjes nog in een feeststemming rond in het uit­gelaten stamcafé.

Ondanks de verloren finale worden de plastic shotglaasjes na het laatste fluitsignaal zondagavond toch gevuld. Want na de eerste ontgoocheling overheerst in café Kerkzicht vooral de trots over de ‘Oranjeleeuwinnen’ en ‘onze Jackie’. Ze hebben het ‘hartstikke goed gedaan’, vindt kroegbaas ­Lemans. ‘Wilt u een Groenen-shotje?’, prijst een serveerster in oranje shirt de drankjes aan wanneer ze met het dienblad rondgaat. ‘Een shotje voor de troost?’

Shotglaasjes worden gevuld in café Kerkzicht in Riel. Beeld John van Hamond / de Volkskrant