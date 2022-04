Heeft Max Verstappen met recht ‘Oscar van de sportwereld’ gekregen?

Max Verstappen krijgt de Laureus Award voor beste sportman van de wereld overhandigd door academielid Ruud Gullit. Beeld Getty Images

Is Max Verstappen echt de beste sportman van de wereld?

Daar verschillen de meningen over. ‘In een auto zitten en op het gaspedaal trappen en dan ben je sportman van de wereld? Het wordt steeds gekker’, zo reageerde al snel iemand onder het Twitterbericht van deze krant, met daarin het nieuws dat Verstappen de ereprijs had gewonnen.

Het was kenmerkend voor het sentiment dat speelt bij zo’n beetje elke sportprijs waar Verstappen voor wordt genomineerd. Verstappen kreeg bij de Laureus Award de voorkeur boven onder anderen zwemmer Caleb Dressel, marathonloper Eliud Kipchoge en tennisser Novak Djokovic. Oftewel stuk voor stuk sporters die vooral zelf verantwoordelijk zijn voor hun prestatie. Verstappen troefde ze zondag allemaal af, ook al is hij niet aantoonbaar de sterkste of snelste.

Bij hem bepaalt vooral zijn auto hoe succesvol hij is. In 2016 concludeerden statistici van de universiteit van Sheffield dat de invloed van een Formule 1-coureur op zijn raceresultaat zo’n 14 procent is. Ze kwamen op dat percentage door met wiskundige modellen alle races tussen 1979 en 2014 te analyseren. Zonder topauto kan Verstappen niet excelleren. Dat gegeven had dus geen gevolgen voor hem bij de Laureus Awards.

Wat zijn eigenlijk de criteria voor de ereprijs?

Die zijn er niet. De mondiale eretitel werd in 2000 in het leven werd geroepen door luxegoederenbedrijf Richemont en autofabrikant Daimler, het moederbedrijf van Mercedes. Op de site van de trofee staat enkel dat ‘de grootste namen’ in aanmerking komen, met verder de relatief vage omschrijving dat ‘uitzonderlijke prestaties’ de norm zijn.

Het neemt niet weg dat Verstappen een flinke schifting heeft overleefd voordat hij de trofee, ontworpen door juweliershuis Cartier, in ontvangst mocht nemen. Allereerst besloot het nominatiepanel van meer dan duizend sportjournalisten uit zeventig landen hem voor te dragen. Vervolgens bleek hij de populairste na een anonieme stemming binnen de zogenoemde Laureus-academie. Daarvan zijn 71 prominente oud-sporters lid.

Hoe wordt in de sportwereld gekeken naar de keuze voor Verstappen?

Collega-sporters reageerden maandag louter positief op Verstappens uitverkiezing. Zij weten als geen ander wat hij allemaal moet doen, laten en kunnen om uit te blinken in een wereldsport als de Formule 1. De druk is er permanent aanwezig en gigantisch, zeker bij een topteam. Ieder moment van onachtzaamheid met ruim 300 kilometer per uur ligt onder een vergrootglas.

Tweevoudig F1-kampioen Mika Häkkinen, lid van de Laureus-academie, benadrukte in zijn jurycommentaar dat Verstappen een unieke sportman is. ‘Al het fysieke is trainbaar. Spieren en voeding kun je perfectioneren. Maar wat er in het hoofd gebeurt, is een ander verhaal. Hoe blijf je geconcentreerd? Hoe houd je je zelfvertrouwen en motivatie vast? Dat is een reis van vele jaren, die van Verstappen een speciale coureur heeft gemaakt.’

Verder heeft Verstappen met de prijs de erkenning gekregen van op z’n zachtst gezegd niet de minsten uit de sportwereld. De Laureus-academie zit vol sportlegendes, van Franz Beckenbauer en Sergej Boebka tot Chris Hoy en Michael Johnson. Ruud Gullit is het enige Nederlandse lid van de academie. Door dat gewichtige gezelschap verdienden de Laureus Awards ook hun prestigieuze aura als ‘Oscars van de sportwereld’.

Wie gingen Verstappen eigenlijk voor?

Vooral individuele sporters uit wereldsporten. Tennisser Roger Federer werd het vaakst uitgeroepen tot beste sportman van de wereld: vijf keer. Na hem volgen tennisser Novak Djokovic en sprinter Usain Bolt (beiden vier keer). Verstappen is de vierde Formule 1-coureur die de ereprijs krijgt. Michael Schumacher (twee keer), Sebastian Vettel en Lewis Hamilton gingen hem voor.

Beroemde teamsporters blijken aanzienlijk minder kansrijk. Lionel Messi was in 2020 de eerste voetballer en teamsporter die de titel won. Ook lijkt mondiale allure belangrijk. NBA-ster LeBron James won bijvoorbeeld nog nooit een Laureus Award. Hetzelfde geldt voor beroemdheden uit andere sporten die voornamelijk in de VS groot zijn, zoals honkbal, ijshockey en American football.

Is het dan niet meer een populariteitsverkiezing dan een sportprijs?

Zo lijkt het wel. Verstappen is de regerend kampioen in een van de grootste sporten ter wereld; bijna een half miljard tv-kijkers over de gehele wereld zagen vorig jaar minimaal één race. Daarvoor maakte Verstappen al naam met zijn gewaagde manier van rijden, no-nonsensehouding naast de baan en de mijlpalen die hij noteerde als jongste F1-coureur ooit.

Inmiddels is hij door zijn recente contractverlenging bij Red Bull een van de best betaalde sporters ter wereld, met een jaarsalaris van naar verluidt 50 miljoen euro.

Vorig seizoen won hij zijn eerste titel in een van de spannendste jaren ooit in de Formule 1, na relatief saaie seizoenen waarin Mercedes heerste. Verstappens titelgevecht met zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton duurde tot de allerlaatste ronde in Abu Dhabi. De ontknoping, die bijna 110 miljoen kijkers trok, keerde wereldwijd terug in kranten en journaals. Het was voor Verstappen het laatste zetje naar zijn Laureus Award, bleek uit de woorden van academielid Ruud Gullit: ‘De Formule 1 heeft heel lang niet zo’n einde gezien. Max heeft zijn sport de vonk gegeven die het nodig had.’

In een eerdere versie van dit artikel stond dat Verstappen de eerste Nederlandse winnaar ooit is van de Laureus Award. Dat is onjuist. Rolstoeltennisster Esther Vergeer won twee keer de Laureus voor beste gehandicapte sporter, in 2002 en 2008. Verstappen is wel de eerste Nederlander die de Laureus Award voor beste sportman van de wereld kreeg.