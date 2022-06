Hechtenis van Amerikaanse basketbalster Brittney Griner weer verlengd in Rusland

Brittney Griner in 2021. Beeld USA TODAY Sports

De 31-jarige Griner, een tweevoudigt olympisch kampioen, zit al bijna vier maanden in een Russische gevangenis. De sterspeelster van profteam Phoenix Mercury werd op 17 februari op de luchthaven van Moskou aangehouden omdat er cannabisolie in haar tas werd gevonden. Er zou haar een gevangenisstraf van vijf tot tien jaar boven het hoofd hangen. Volgens CNN kan ze momenteel wel brieven ontvangen, maar heeft ze al maanden niet met haar vrouw, familie en vrienden mogen bellen.

Griner speelt voor Phoenix Mercury in de Amerikaanse basketbalcompetitie WNBA en was in het off season actief voor BC UMMC Ekaterinburg in Rusland. Volgens haar advocaat wordt ze naar aanleiding van de Russische invasie in Oekraïne, waar de VS zich in harde bewoordingen over heeft uitgesproken, door Rusland gebruikt als een ‘politieke pion'.

Een voormalige functionaris van het Pentagon zei eind maart te vrezen dat Griner door Rusland ingezet zou kunnen worden als gijzelaar. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de hechtenis ‘onrechtmatig’ en zegt er alles aan te doen haar zo spoedig mogelijk vrij te krijgen.