Hebben rokjes in het vrouwenhockey hun langste tijd gehad?

De Nederlandse hockeyvrouwen hebben het rokje nog niet afgezworen, zoals bleek tijdens de laatste Olympische Spelen. Beeld ANP

Voormalig speelster Joyce Sombroek vindt het wel een goed idee. Zij droeg als keepster vanaf haar elfde al een broek. Het keeperstenue is uit praktische overwegingen wijd en anders. ‘Anders past de bescherming er niet in. Dus ik weet niet beter. Maar ik vind het een mooi initiatief dat er keuzevrijheid kan zijn. Dat past bij de brede maatschappelijke ontwikkeling van meer diversiteit en inclusie. Ik ben benieuwd wie er blij mee zou zijn.’

Bij de bond zijn er alleen regels over dat de kleding van een team een uniforme uitstraling moet hebben. Het shirt en de sokken moeten dezelfde kleur hebben, afwijkend van het tenue van de tegenstander. Of de vrouwen een rok of broek dragen, mogen de verenigingen zelf beslissen. ‘Vanuit de KNHB zijn er geen voorschriften over het dragen van een broek of rok voor een specifiek geslacht. Dat is geen punt van discussie’, zegt woordvoerder bij de Nederlandse hockeybond Michelle Schiphorst.

Emancipatie

Toen de outfits van de Oranjevrouwen strakker werden, werd dat door de hockeysters juist met gejuich ontvangen. Voormalig speelster Fatima Moreira de Melo zei in juni in het AD in een artikel over sportkleding voor vrouwen dat ze ‘af wilden van de hobbezakkerige mannelijke shirts’. ‘We waren dolblij dat we vrouwelijker kleding kregen. Voor ons was dat juist emancipatie.’

De keuze voor een broek is wellicht de volgende stap, maar het kledingstuk heeft nog geen intrede gedaan bij de nationale vrouwenselectie. Mocht die wens er zijn, kunnen de speelsters elke twee jaar meedenken in het samenstellen van de tenues, zegt woordvoerder Schiphorst. ‘Elke twee jaar worden de outfits vernieuwd.’

Bij de mannen zijn ook (nog) geen rokjesdragers. In Utrecht komt daar binnenkort wellicht verandering in. Willem de Vos speelt bij de studentenclub. De speler is de aanjager van het afschaffen van het verplichte rokje. Zelf identificeert de hockeyer zich als genderneutraal. ‘Ik ga serieus overwegen of ik straks een rokje aan doe. Misschien voel ik me daar wel prettiger in. Het komt er alleen even niet van, omdat ik momenteel geblesseerd ben, dus even helemaal niet speel.’

Inclusief genoeg

De Vos zat in een commissie die bekeek of de club inclusief genoeg was. ‘Ik kwam erachter dat het rokje verplicht was voor vrouwen. Dat moesten we dus veranderen. Het is toch gek dat je daar geen keuze in hebt? Je moet kunnen dragen waar je je lekker in voelt. Veel dames zijn er in ieder geval blij mee. Er zijn er al een hoop die nu een broek dragen.’

In het tennis is de traditionele rok ook geen vanzelfsprekendheid meer. Tennisoutfits mogen – uitgezonderd van Wimbledon waar witte kleding verplicht is – zo extravagant zijn als spelers willen. Hoewel? De catsuit van Serena Williams ging de toernooiorganisatie van Roland Garros te ver. In 2018 kwam Williams de baan op in een zwart nauwsluitend pak tot de enkels. Die werd door de organisatie in de ban gedaan.

Op de Australian Open probeerde Williams het dit jaar weer. Nu speelde ze in een creatie die geïnspireerd was op de modieuze atletiekpakjes van de overleden sprintster Flo Jo, Florence Griffith-Joyner. Williams droeg een pak met een legging tot de enkel aan het ene been en een kort broekje aan het andere been. Dat mocht wel.