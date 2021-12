Heb je een hartkwaal, begint ook Henk Krol zich nog eens met je te bemoeien

Het nieuws dat Sergio Agüero (Barcelona) zijn loopbaan door een hartritmestoornis moest beëindigen was deze week nog maar amper bekend toen Henk Krol op Twitter liet weten dat er wel eens meer aan de hand kon zijn. Krol (geen familie) deed een beroep op ‘deskundigen’.

Hij schreef dat niet alleen ‘zogenaamde wappies’ opmerken dat de laatste tijd opvallend veel topsporters last hebben van hartproblemen. Zijn vraag: ‘Toeval?’ Deskundigen moesten maar eens een duidelijke verklaring geven, eiste Krol, want ‘met onrust is niemand gediend’. De woorden ‘vaccin’ of ‘vaccinatie’ vermeed hij, maar het verband dat hij suggereerde ontging niemand.

Het zijn niet alleen de zogenaamde wappies die opmerken dat de laatste tijd opvallend veel topsporters last hebben van hartproblemen.

Toeval?

Laat deskundigen een duidelijke verklaring geven. Met onrust is niemand gediend. pic.twitter.com/8DIdbwrOQD — Henk Krol (@HenkKrol) 15 december 2021

Krol is oud-journalist en voormalig parlementslid. Eerder dit jaar was hij bij de Tweede Kamerverkiezingen zonder succes lijsttrekker van de Lijst Henk Krol. Toen in 2017 na het vertrek van Danny Blind naar een nieuwe bondscoach werd gezocht, kandideerde hij Rinus Michels. Michels was al twaalf jaar dood.

Lachen met die man, zou je kunnen denken, maar de lol is er wel vanaf als de zelfbenoemde woordvoerder van grijs Nederland het in zijn hersens haalt om een verband te suggereren tussen de hartritmestoornissen van een voetballer van Barcelona en een coronavaccinatie. Agüero kampte al in zijn jeugd met hartproblemen. Wist Krol veel.

Krol deed hier niet anders dan wat in het antivaccinatiekamp de gewoonte is sinds in juni de Deen Christian Eriksen van Internazionale tijdens het EK getroffen werd door een hartstilstand. Om de achterban op te hitsen wordt sindsdien bij iedere sporter met hartproblemen door dansleraren en politici met antisemitische denkbeelden een verband gelegd met het coronavaccin, als het even kan als de patiënt nog op de intensive care ligt, want dan is de aandacht het grootst. Dat Eriksen niet was gevaccineerd, was geen reden om ermee op te houden, integendeel.

Had-ie griep, twitterde Thierry Baudet begin november, nadat een IJslandse voetballer op het veld in elkaar was gezakt. Voor de gein zette hij er de emoji bij van het gezicht met de schaterlach en van de aap die zijn poten voor zijn ogen slaat.

Bij een tweet van een anonieme hitser die beweerde dat in de vier maanden na de eerste vaccinaties meer sporters waren ingestort dan in twintig jaar daarvoor, typte Baudet het woord vaccin, met een vraagteken. Het bijbehorende filmpje, een overzicht van sporters die waren getroffen door hartproblemen, werd door hem geretweet.

Waar bij Krol nog sprake zou kunnen zijn van onwetendheid - de man had een tijdje de gewoonte om dode mensen te feliciteren met hun verjaardag - misbruikt Baudet de sport en de slachtoffers om zijn feitenvrije drek aan de man te brengen. Vreemd genoeg moest er een nieuwsorganisatie uit België aan te pas komen om zijn kwaadaardige insinuaties te weerleggen.

De VRT reageerde eerder deze maand in een doorwrocht stuk op het filmpje van de getroffen sporters. Er werd verwezen naar internationale factcheckorganisaties van onder meer grote persbureaus (AFP, Reuters) die deze en andere video’s hadden onderzocht. ‘En telkens blijkt dat bij geen enkele van de opgesomde gevallen het verband met coronavaccinatie daadwerkelijk kan worden aangetoond.’

En: ‘Meestal is de vaccinatiestatus van de betrokken sporters sowieso niet gekend. Bij talrijke voorbeelden kan de eventuele invloed van een coronavaccin zelfs uitgesloten of minstens betwijfeld worden.’ Voor een toename van het aantal voetballers met hartproblemen sinds 2020 bestaat geen greintje bewijs, zo bleek op basis van informatie van wereldvoetbalbond Fifa.

Engelse clubs worden momenteel zwaar getroffen door het coranavirus. Tal van wedstrijden moeten worden uitgesteld. Het geeft de vaccinatiediscussie een nieuwe boost.

De trainer van Liverpool, Jürgen Klopp, zei deze week niet voor de eerste keer dat vaccineren een kwestie van solidariteit, loyaliteit en saamhorigheid is, ‘dat doe je gewoon’. Toch nog een lichtpunt.