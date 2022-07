Heb ik wel of niet goed gereden? Even kijken naar de wattages die vandaag zijn getrapt

Louis Delahaije, bewegingswetenschapper bij de Lotto-Jumbo ploeg. Beeld Klaas Jan van der Weij

Zodra een wielrenner die over de finish komt, onmiddellijk reikt naar zijn fietscomputer om op een knop te drukken, weet je: die hecht belang aan data. Grote kans dat hij de datastroom meteen na de echte start heeft aangezet. Op kilometer nul is dat, dus niet bij de ceremoniële start waarna het gesloten peloton nog een paar kilometer door de startplaats paradeert.

De renner die bij het bord met KM 0 zijn computer aanzet en op de finish uit, wil zijn gemiddelden niet vervuilen met de sukkeldraf voor en na start en finish, vooral niet het gemiddelde vermogen. Zijn grootste belangstelling gaat uit naar zijn wattages afkomstig van zijn tweezijdige vermogensmeter die van beide benen apart meet hoe hard die op de pedalen drukken. Was dat naar beste kunnen, vraagt hij zich af, of er misschien wel boven? Heb ik mijn record van piekvermogen per ongeluk verbeterd?

Wat baalde Mathieu van der Poel van zijn wattages na de verregende openingstijdrit in Kopenhagen. Hij werd daarin vijfde, maar vond dat volgens zijn vader Adrie ‘verre van goed’. Hoe zijn zoon dat wist? ‘Tegenwoordig kun je dat zien aan de hand van de wattages die je trapt.’ En die waren volgens Mathieu ‘niet wat ik voor ogen had’.

Alle renners weten dankzij hun vermogensmeter vrij exact waar ze wel en niet toe in staat zijn. En of ze vooruitgang boeken. Die kennis doen ze niet zozeer in koers op, maar in training. Sommige toprenners gebruiken de getalletjes die ze op trainingskamp verzamelen alleen als ad hoc referentie; even checken na de wedstrijd of de cijfers daaruit een beetje overeen komen met de trainingswattages. Anderen hebben de vermogenscijfers broodnodig om met zelfvertrouwen in koers te zitten; het gaat lekker, maar volgens mijn metertje heb ik in training nog harder getrapt.

Alle cijfers een hulpmiddel bij het ontwikkelen van gevoel

Louis Delahaije, al decennia wielertrainer, is van de school dat alle cijfers, dus ook wattages, een hulpmiddel zouden moeten zijn bij het ontwikkelen van gevoel. Elke coach heeft volgens hem een sleuteltraining, een oefening waarin hij of zij heilig gelooft en vele jaren achtereen doet, ook om langjarig vergelijkingsmateriaal te verzamelen. De opdracht is tamelijk overzichtelijk: rij zo hard als je kunt vier keer acht minuten en tussendoor steeds vier minuten rustig. ‘Maar de eerste acht minuten moeten wel net zo hard zijn, als de laatste acht. Als je dat heel bewust doet, weet je welk gevoel erbij hoort.’

Wie te fanatiek vertrekt en de eerste acht minuten te hard gaat, weet Delahaije na jarenlange ervaring, fietst in de laatste acht minuten door een hel. ‘Ik geef niet een aantal wattages mee dat je moet trappen, want als het warm is of je bent op hoogte, dan haal je die wattages niet. Maar is het gevoel wel hetzelfde.’

Om op de fiets lichaam en geest in balans te brengen en dat juiste gevoel te ontwikkelen om het vermogen van begin tot eind constant te houden, vergt oefening. ‘Kwestie van indelen. Achteraf zie je dan aan wattages of het is gelukt.’