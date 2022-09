HCAW doorbreekt de Amsterdams-Rotterdamse hegemonie door een vriendenploeg te blijven

Beeld uit het duel tussen Neptunus en HCAW in Rotterdam, door HCAW met 1-0 gewonnen. De Bussumers zijn één zege verwijderd van de landstitel. Beeld Arie Kievit

De keuze van Lars Huijer (29), de beste werper in het Nederlandse honkbal, om voor HCAW te gaan spelen, in plaats van traditionele topclubs Amsterdam of Rotterdam, kent een opvallende redenering. ‘Bij HCAW speel ik dubbel zo veel wedstrijden tegen de twee grootste ploegen’, stelt de vriendelijke Huijer. ‘Zo blijf ik mezelf uitdagen qua tegenstand.’

Huijer werkt een dominant seizoen af in de Hoofdklasse. Zo wierp hij de meeste innings van alle spelers in de competitie (128), gooide hij het vaakst drie-slag (128 keer), stond hij het laagste slaggemiddelde toe (0.158) en kreeg hij de meeste overwinningen achter zijn naam (11). Kortom, dat Huijer afgelopen week voor de derde keer in vier seizoenen tijd tot beste pitcher van de competitie werd verkozen, mocht geen verrassing heten.

‘Onze identiteit als team is sterke pitching en solide verdedigingswerk’, stelt hoofdtrainer Danny Rombley. ‘Wij hebben niet de rits goede slagmannen die Amsterdam en Rotterdam hebben, en moeten het dus vooral hebben van een collectief strakke defensie.’

Underdog

Huijer is als vaste kracht van het nationale honkbalteam van Nederland de enige speler in de Bussumse selectie met een olympische A-status. Oftewel, de werper is de enige fulltime prof bij HCAW. Zo komt de andere dominante werper in de Nederlandse honkbalcompetitie, Dennis Burgersdijk (34), ook uit voor de Bussumse honkbalploeg, maar is hij doordeweeks gewoon werkzaam als gymleraar.

‘Voor de meeste jongens die uit de Amerikaanse Minor Leagues terugkomen naar Nederland om te honkballen, is het vanzelfsprekend dat de keuze vervolgens valt op ofwel Amsterdam, ofwel Rotterdam’, vertelt Burgersdijk. ‘Vandaar dat wij vooral inzetten op een teamgevoel. Bij HCAW moet je je echt onderdeel voelen van een groter geheel.’ Manager Rombley benadrukt: ‘Wij zijn echt een underdog ten opzichte van de twee topclubs, en omarmen die status ook.’

HCAW voldoet niet aan het stereotiepe beeld van een sportclub uit het Gooi. De hockey-tongval is niet te bekennen, en de hoeveelheid Antilliaanse spelers in de selectie is nagenoeg hetzelfde als bij de grootstedelijke concurrenten.

Hoewel de thuisbasis zeker niet de omvang heeft van het Neptunus Familie Stadion van de Rotterdammers, heeft de Bussumse club een opvallend fanatieke aanhang. In de eerste thuiswedstrijd in de Holland Series zaten er 1.200 fans op de tribune, voor honkbalbegrippen flink wat. In Wedstrijd 1 en Wedstrijd 3 in Rotterdam bestaat het publiek voor nagenoeg de helft uit uit-fans.

Waar de Rotterdammers elk weekend moeten concurreren met Feyenoord, Excelsior en het nabijgelegen Sparta als sportuitje, heeft Bussum geen betaald voetbalclub. Ook heeft het een traditie opgebouwd met het aantrekken van plaatselijke voetbalsupporters, in de zomermaanden waarin amateurclub SDO geen wedstrijden speelt.

Vriendenploeg

Uitblinker Huijer weet hoe hij van HCAW een aantrekkelijke bestemming kan maken om de volgende generaties uit Amerika terugkerende honkbaltalenten te overtuigen naar Bussum te komen. ‘Ik probeer actief bij te dragen aan een goede, eensgezinde sfeer in het team.’

Om het teamgevoel te versterken, organiseert Huijer daarom regelmatig spelletjesavonden in zijn huis in Hoofddorp, waar de gehele ploeg voor uitgenodigd wordt. ‘Deze week zat ik nog te pokeren met ploeggenoten Viktor en Max Draijer, en stonden we wel even stil bij hoe ver we inmiddels als groep vrienden zijn gekomen.’

Verrevelder Viktor Draijer speelt in Wedstrijd 3 een hoofdrol. Met een homerun naar het linksveld opent hij de score in de zevende inning. Afgezien van deze harde honkslag is het vooral een defensief stug duel, waarin de werpers bijzonder weinig aanvallend vuurwerk toelaten. Kortom, precies het soort verdedigende honkbal waarin manager Rombley zijn ploeg op zijn best vindt.

Snoeihard uitgooien

Nadat Huijer en Burgersdijk de eerste twee duels tot een goed einde werpen, is Jim Ploeger de volgende HCAW-pitcher die lastig te bespelen blijkt in de finale. In Rotterdam gooit de leftie acht scoreloze innings uit. Catcher Julian Goins is hierbij bijzonder behulpzaam, door tweemaal een honkloper snoeihard uit te gooien op het tweede honk bij een poging tot stelen. Hierdoor blijft het in de derde wedstrijd bij 1-0 voor de Bussumse bezoekers in Rotterdam.

‘Als speler heb ik verschillende soorten teams meegemaakt. Daardoor durf ik wel te stellen dat dit een extreem hechte groep is, met jongens die elkaar echt als vrienden beschouwen’, aldus manager Rombley. ‘En die aangename sfeer leidt er dan weer toe dat iedereen bereid is zich aan zijn rol te houden. De foutmarges zijn klein bij ons, en dus moet elke speler precies weten waar zijn limieten liggen.’

Huijer kan zijn topseizoen bekronen, door HCAW aanstaande zaterdag naar een beslissende vierde zege te werpen. ‘Een kampioenschap zou vooral de kracht van het geheel te tonen. Dat je samen meer kan zijn dan de som der delen. Ik ben sowieso al enorm trots op de manier waarop we naar elkaar zijn toe gegroeid, maar zo’n beloning zou natuurlijk schitterend zijn.’