Havik troeft Van Emden af in strijd om wattages

Piotr Havik wint het eerste NK Wattmeister voor Jos van Emden en Taco van der Hoorn. Foto ANP

De 24-jarige Havik ging op een soort hometrainer de strijd aan met tien andere wielrenners. Elke drie minuten werd de zwaarte voor de renners opgevoerd. Wie het langst kon blijven trappen, had gewonnen. Havik versloeg na 28 minuten onder meer tijdritspecialist Jos van Emden. ‘Dit is heel anders dan koersen’, zei de 33- jarige Van Emden.

De wedstrijd vond plaats in een gebouw bij het Deltapark Neeltje Jans. Alle renners hadden hun fiets meegenomen. Het achterwiel werd vervangen door een apparaat dat de weerstand voor de renners bepaalt en meet. Dat gebeurt op basis van de hoeveelheid energie die een wielrenner kan leveren, uitgedrukt in watt. Elke renner begon op een zwaarte van 200 watt. Afhankelijk van het lichaamsgewicht werd de zwaarte opgevoerd. Hoe zwaarder de renner, des te meer watt hij moest leveren.

Uiteindelijk trapte Havik 450 watt. De scores zijn niet te vergelijken met de wattages van bijvoorbeeld Tom Dumoulin in een grote ronde, omdat het bij het NK Wattmeister draait om het zo hard mogelijk fietsen in korte tijd. In een korte tijdrit haalt Dumoulin zo’n 480 watt.

Tactiek en techniek spelen minder een rol. Voor Van Emden, die vorig jaar de tijdrit van de Giro won, was het de eerste keer dat hij meedeed aan een virtuele race. ‘Ik houd helemaal niet van binnen fietsen, ik ben een natuurmens.’ Toch denkt Van Emden dat het een discipline van de toekomst kan zijn. ‘Ik denk dat echte wielerliefhebbers, die wat van wattages weten, hier wel van houden.’

De organisator van het NK Wattmeister en oud-wielrenner Flavio Pasquino hoopt een breder publiek aan te spreken. ‘Ik geloof erin dat je met de helden uit de wielersport nog iets meer kunt doen op tv, in een kortere wedstrijd dan een koers. Mijn grote droom is dat er supermatches komen. Denk aan een tweestrijd tussen Peter Sagan en Niki Terpsta in een volle arena.’

In Zeeland werd er gereden volgens het zogenoemde powerprotocol. Dit is een element voor de tijdrijders en de renners die goed meekunnen in de bergen. Pasquino hoopt dat er volgend jaar ook een discipline voor sprinters en klimmers is.

Winnaar Havik verwacht niet dat Nederland straks kijkt naar Wattmeisterkampioenschappen. ‘Het is vooral erg leuk binnen de wielersport zelf.’

Van Emden beschouwt het NK als een eenmalige exercitie. ‘Het was erg heet binnen, daar moeten ze wat aan doen.’ Pasquino heeft een panklare oplossing. ‘Wattmeisterkampioenschappen kun je overal organiseren, ook op het strand.’