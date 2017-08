Hassan waande zich de snelste, maar haar overmacht werkte in haar nadeel

Loeihard

Een tactische fout kon de aanval van Hassan nauwelijks worden genoemd. Zij waande zich simpelweg de snelste. Op grond van haar sterke voorseizoen was die veronderstelling gerechtvaardigd: op de 800 meter wist ze haar persoonlijke record dit jaar met bijna twee seconden aan te scherpen. Gezien het lage aanvangstempo van de race moest ze vertrouwen op haar eindsprint als ze niet het risico wilde lopen dat Semenya de titel zou grijpen.



'Ze liep de laatste ronde in 58 seconden. Dat is loeihard', zei bondscoach Grete Koens in een reactie op de ontknoping.



Maar juist Hassans overmacht in het voorseizoen werkte in haar nadeel. Voor Kipyegon kwam haar aanval niet als een verrassing. Ze kon haar spoor volgen en uiteindelijk profiteren. Dat is wellicht een les voor de Nederlandse. Wie zich in het voorseizoen superieur toont, zal in de WK-finale niemand verrassen. Soms loont het verstoppertje te spelen.



Dat zal voor Hassan niet meevallen. Het ligt niet in haar aard. Maar ze krijgt deze week al de kans iets anders te proberen. Donderdag doet ze mee aan de halve finale van de 5.000 meter, zondag is de finale. Aan die wedstrijden begint ze op grond van haar seizoenstijden niet als favoriet. Er zal minder op haar worden gelet, dus wellicht kan ze voor een verrassing zorgen.