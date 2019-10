Hassan over ontslag Salazar: ‘Het enige wat ik weet is dat ik er niks mee te maken heb’

Sifan Hassan tijdens een ingelaste persconferentie, over de schorsing van haar coach Alberto Salazar. Beeld ANP

Hassan mag geen contact met hem hebben. De 26-jarige atlete, die zaterdag wereldkampioen werd op de 10.000 meter, komt op de WK atletiek in Doha nu onder de begeleiding van de hoofdcoach van het Nederlandse team, Charles van Commenée. ‘Ik ben geschrokken’, zegt Hassan in het atletenhotel op de WK. ‘Het enige wat ik weet is dat ik er niks mee te maken heb. Mij is niks aangeboden, ik heb nooit iets gezien wat met doping te maken heeft. Ik ben schoon.’

Hassan koos er eind 2016 voor te gaan trainen bij het Nike Oregon Project van coach Salazar, een voormalige atleet die driemaal de marathon van New York won. Ze wist toen dat er al jaren een onderzoek gaande was naar de geboren Cubaan, die erom bekend stond dat hij via vernieuwde en soms controversiële wetenschappelijke methoden prestaties probeerde te verbeteren.

Maandag werd bekend dat de 61-jarige trainer vier jaar is geschorst wegens drie overtredingen van de dopingregels: hij heeft geëxperimenteerd met het verboden middel testosteron, hij heeft een coach een verboden hoeveelheid supplementen toegediend en hij heeft atleten verteld dat ze gevoelige informatie moesten achterhouden voor dopingcontroleurs. Voor het onderzoek zijn dertig getuigen gehoord en zijn 5.780 pagina’s aan documentatie bestudeerd. Er is geen topatleet van Salazar positief bevonden. Hij boekte vooral succes met de Brit Mo Farah, de viervoudig olympisch kampioen 5.000 en 10.000 meter die de samenwerking twee jaar geleden verbrak vanwege alle ophef.

Hassan liet zich bij haar keuze voor Salazar niet beïnvloeden door zijn bedenkelijke reputatie. Ze vond het allemaal ‘erg vaag’ en heeft haar mening niet veranderd nu het langdurige onderzoek is afgerond en hij geschorst is. ‘Ik weet het allemaal niet. Dat onderzoek gaat over zes of zeven jaar geleden. Ik was toen amper begonnen met hardlopen.’

Imagoschade

Hassan is niet bang dat haar imago beschadigd raakt omdat ze bij Salazar heeft getraind. ‘Als ik ’s ochtends opsta weet ik dat ik die medaille op een eerlijke manier heb gewonnen. Ik vertrouw mezelf en het maakt mij niet uit wat mensen denken. Ik heb goud en als ik ga slapen ben ik trots op wat ik heb gedaan. Zolang ik weet dat ik schoon ben, maakt het mij niet uit. Als ik iets heb gedaan, maakt het mij niet uit dat het over honderd jaar alsnog uitkomt. Maar ik heb niks gedaan, dus het komt niet uit.’

Hassan zegt dat ze elke maand wordt getest op doping. ‘Soms iets vaker soms iets minder vaak.’ Ze zegt dat ze haar voedingssupplementen altijd in Nederland bestelt en dat haar medische controles ook in handen zijn van de Nederlandse ploeg. ‘Ik heb een Nederlandse dokter en een Nederlandse diëtist. Dat heb ik altijd zo gehouden.’

Zorgen maakt ze zich wel over de vraag waar ze tien maanden voor de Olympische Spelen in Tokio nu moet gaan trainen. Ze ziet het niet zitten om uit Amerika te vertrekken nu de hoofdcoach daar niet meer is. ‘Het is een jaar voor de Spelen. Waar moet ik heen? Wat moet ik doen? Toen ik net in Amerika trainde moest ik overal aan wennen. De tactiek, de training. Ik liep op de WK in 2017 in Londen ook niet goed, omdat alles toen nieuw was. Ik wil niet opnieuw iets veranderen zo kort voor Tokio. Het is niet makkelijk om nu zomaar te zeggen dat ik wegga.’

Wereldtitel

Hassan moest deze week kiezen of ze de 1.500 of de 5.000 meter loopt. De series van beide afstanden staan morgen op het programma. Ze koos voor de 1.500, ondanks het advies van haar coach dat ze op de 5.000 meter meer kans maakt op de wereldtitel. Vlak voordat de schorsing van Salazar bekend werd, hakten ze samen de knoop door. ‘Ik mocht mijn hart volgen. Ik heb nog heel veel jaar om op andere afstanden medailles te winnen.’ Het is voorlopig de laatste keer dat ze met Salazar sprak. Vanwege de schorsing mag ze officieel geen contact met hem hebben.

Ze probeert nu niet aan de situatie te denken, al zal dat moeilijk zijn omdat ze als kersverse wereldkampioen uit het team van Salazar op de WK in Doha overstelpt wordt door vragen vanuit de media. ‘Ik wil mijn hoofd niet gek laten maken. Ik ga me nu focussen op de 1.500 meter. Daarna ga ik aan die andere dingen denken. Ik weet het gewoon allemaal niet nu.’