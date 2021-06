Hassan denkt aan wereldrecord bij FBK Games, Schippers hoopt op ‘grote stap’

Sifan Hassan voor de start van de 5.000 meter vorig jaar in Ostrava. Beeld REUTERS

De stemming onder de twee bekendste Nederlandse atletes loopt enigszins uiteen. De een is optimistisch en durft zelfs voorzichtig te denken aan een wereldrecord, de ander bouwt wat reserves in, in het besef dat er nog een weg af te leggen is naar de gewenste topvorm.

Sifan Hassan en Dafne Schippers, beiden 28, behoren komende zondag tot de blikvangers op de Fanny Blankers-Koen Games in Hengelo. Eerstgenoemde verschijnt aan de start op de 10 kilometer, de afstand die ze ook gaat lopen op de Olympische Spelen. Daar staat ook de 5000 op het programma. De sprintster loopt de 100 meter. In Tokio is ook de 200 voorzien, haar favoriete afstand. Winst is er sowieso: in het stadion aan de Kuipersdijk is publiek weer welkom. Er mogen 1500 toeschouwers op de tribune plaatsnemen.

Hoewel ze bekent nog wat slaperig te zijn na een vlucht uit de Verenigde Staten, blaakt Hassan, vrijdagmiddag aanspreekbaar op een videoscherm, van het zelfvertrouwen. Ze heeft zes weken lang op hoogte getraind in Utah, en het resultaat mag er volgens haar zijn. ‘Ik denk dat mijn vorm beter is dan ooit. Dat geldt zeker voor het uithoudingsvermogen. De snelheid kan nog wat omhoog, we hebben er door de kou nog niet zoveel aandacht aan kunnen besteden. Maar daar hebben we nog genoeg tijd voor.’

Voluit doorgetraind

Ze schrijft haar huidige fitheid onder meer toe aan de periode van de ramadan, waarin ze voluit heeft doorgetraind. ‘De laatste week vloog ik gewoon.’ In Hengelo wil ze in elk geval proberen haar persoonlijk record van 29.36 te verbeteren. Ze liep die tijd vorig jaar op dezelfde baan, goed voor een Europees record. ‘Wie weet’ zit er nog meer in het vat. Het wereldrecord staat op 29.17. ‘Ik moet het er nog met mijn coach en manager over hebben. Een training is toch wat anders dan een wedstrijd.’

Haar gemoedsrust kon wel enige geruststelling gebruiken. De tweevoudig wereldkampioene van Doha, 2019, maakte zich maanden achtereen grote zorgen over haar voorbereiding op de Spelen, toen ze er maar niet in slaagde terug te keren naar Portland. Daar traint ze sinds 2016.

Ze wilde in Ethiopië, waar ze vorig jaar enige tijd verbleef, haar werkvisum voor de VS verlengen, maar die pogingen liepen op niets uit toen de ambassade daar als gevolg van de corona-uitbraak voor onbepaalde tijd de deuren sloot. Ze keerde terug naar Nederland en vertrok daarna naar Kenia om er op hoogte te trainen. Het voelde als surrogaat, ver weg van haar vaste coach Tim Rowberry. Half maart kwam er alsnog toestemming naar Amerika te vertrekken. Hassan, vrijdag: ‘Ik was heel gestresst in die tijd. Ik trainde niet goed. Maar het vertrouwen is weer terug. Ik ben heel tevreden en dankbaar over hoe het nu gaat.’

Dafne Schippers

Dafne Schippers is wat minder zeker van haar zaak. Ze hoopt de komende weken nog ‘een grote stap’ te maken. Ze heeft, zegt ze, ook wedstrijden nodig om de vereiste scherpte te bereiken. Het trainen op pure snelheid is er vorige maand door het slechte weer geregeld bij ingeschoten. Op de twee individuele races die ze tot dusver liep, de 200 meter op de Golden Spike in Ostrava en de 100 meter op Boston Games, waren de tijden nog niet overtuigend. ‘Het zal sneller moeten, in elk geval sneller dan 11.38', waarmee ze verwees naar het resultaat in Boston. Ter nadere duiding: daar liep ze op een tijdelijk aangelegde baan. ‘Dat was meer een funevent.’

Het lichaam wil nog niet helemaal meewerken. Haar rugproblemen, veroorzaakt door een gebrek aan kraakbeen tussen de wervels, spelen haar nog parten. ‘Het wordt beter. Ik ben tevreden met de vooruitgang, het was een ernstige blessure. Maar ik denk niet dat ik ooit nog honderd procent pijnvrij zal kunnen lopen. Ik kan het aan, ik kan ermee racen. Ik moet er niet te veel aan denken. Het is wat het is.’

Ook de linkerknie is een tikje onwillig. Samen met haar trainer Bart Bennema werkt ze aan de terugkeer van haar natuurlijke tred, waarmee ze zes jaar geleden haar scherpste tijden liep. Daarvoor moet ze weer iets langere passen maken. ‘De achterkant van de knie kan die volle lengte nog niet aan. Het is een klein issue, het is onder controle. Met dit soort dingen heeft iedere atleet wel te maken.’

Naast Hassan en Schippers trekken op de FBK Games aanstormend talent Femke Bol op de 400 meter horden en de wereldrecordhouder polsstokhoogspringen Armand Duplantis uit Zweden de aandacht. Op de 100 meter komt Schippers de Britse Dina Asher-Smith tegen, de regerend wereldkampioene op de 200 meter. Ze kijkt uit naar de confrontatie. ‘Ik hou ervan om tegen de besten ter wereld te lopen.’