Harry Maguire, dure defensieve laatbloeier als redder van United

Harry Maguire in de kleuren van Leicester City Beeld BSR Agency

87 Miljoen euro betaalde Manchester ­United aan Leicester City voor de Engelsman Harry Maguire, die daarmee de duurste verdediger ooit werd. Velen kunnen het nog steeds niet geloven. Zoals Pierre van Hooijdonk, die tussen 1995 en 1999 in dienst van Celtic en Nottingham Forest op het Britse eiland tegenover tal van Engelstalige verdedigers stond. ‘Ik kan tien betere centrumverdedigers opnoemen. Matthijs de Ligt bijvoorbeeld. Die kostte Juventus 75 miljoen en is pas 19 jaar. Maguire is al 26. Los nog van het verschil in kwaliteit is het economisch niet te volgen. Over vijf jaar zal Maguire de helft waard zijn en De Ligt misschien wel het dubbele.’

Daarbij oogt de stijl van De Ligt vloeiender dan die van de man uit Sheffield, die jaren in lagere divisies tegen clubs als Carlisle en Yeovil speelde en pas op zijn 23ste in de Premier League belandde. ‘Ik zou nog geen 30 miljoen euro voor Maguire geven’, sprak Napoli-voorzitter De Laurentiis.

Vijf jaar geleden was Maguire nog ­reserve bij Sheffield United dat degradeerde uit League One, het derde prof­niveau. Via Hull City, dat hem eerst uitleende aan Wigan Athletic, kwam hij in 2017 in het vizier van de topscouting van Leicester City. Daar werd hij international en zelfs basisspeler van het Engels ­elftal op het WK 2018 in Rusland.

Cultheld

Maguire begon het toernooi als cultheld, hij was de enige Engelse speler ­zonder Champions League-ervaring, ­wagenpark en hoogblonde vriendin en beschreef zichzelf als: ‘a big lad die zichzelf aardig kan redden in een duel.’

‘Dit is allemaal nieuw voor me’, stamelde hij op de vooravond van het toernooi. ‘Ik ben heel dankbaar voor het ­vertrouwen.’ In het hypegevoelige Engeland groeide hij uit tot een ‘superheld’ onder meer door een doeltreffende ­kopbal tegen Zweden en een onverstoorbaar optreden tegen het provocerende Colombia. Het op spelhervattingen geënte spel van bondscoach Southgate bleek op zijn lange lijf geschreven.

Maguire oogt zoals Engelse verdedigers bijna een eeuw oogden: lang, een groot hoofd en een scheve neus dankzij vele even manmoedige als ondoordachte kopduels. Op het WK sloop zijn clubgenoot Jamie Vardy de persconferentieruimte binnen toen Maguire daar voor het eerst achter de interviewtafel zat. ‘Dit is Jamy Vardy van Vardy News,’ zei de spits achter zijn hand als denkbeeldige microfoon. ‘Ik zou graag willen weten hoe groot de diameter van uw hoofd is.’

‘Slabhead’ (blokhoofd) luidt zijn ­bijnaam. Maar Maguire kan meer dan koppen en ballen wegroeien. Hij heeft een heel aardig spelinzicht en een uitstekende functionele techniek.

Discuswerpen

In voetballen specialiseerde hij zich op betrekkelijk late leeftijd. Hij vond nog zoveel andere sporten leuk, discuswerpen bijvoorbeeld. En had hij voor voetbal wel genoeg talent? Ook Engelse ­verdedigers spelen tegenwoordig met snelheid en flair. Qua tatoeages en haardracht doen ze niet onder voor middenvelders en aanvallers. De slome, stakerige Maguire stak er met zijn zwarte piekhaar schril bij af en viel waarschijnlijk daarom de jeugdscouts van Premier League-clubs nooit op.

Op St. Mary’s Catholic High School in Chesterfield zagen ze wel iets van voetbaltalent bij hem, maar dat de nijvere scholier later nog eens op het WK zou spelen? In nog geen miljoen jaar. ­Maguire had er zelf ook weinig fiducie in. In 2016 was hij nog als supporter van Engeland afgereisd naar het EK in Frankrijk. Dichterbij dacht hij niet te kunnen komen.

Na een sterk post-WK-seizoen werd het prijskaartje van 80 miljoen pond op hem geplakt door Leicester. Manchester United dacht eerst elders goedkoper uit te zijn, maar keerde uiteindelijk op zijn schreden terug, mede doordat ook kampioen Manchester City op Maguire aasde.

Selfmade laatbloeier

United presteert al jaren in de schaduw van de stadgenoot en hoopt elke transferperiode het tij met een paar flinke klappen te keren. ‘Veel geld maakt lui,’ schetst Van Hooijdonk. ‘Men koopt maar raak. In de sfeer van: Maguire doet het goed bij Engeland dus laten we hem maar pakken.’

Overigens is Van Hooijdonk, zelf als speler een selfmade laatbloeier, best positief over de toekomst van Maguire bij United. ‘Een betrouwbare verdediger die durft in te dribbelen kunnen ze daar goed gebruiken. Hij is geen koekebakker. Maar ik zie hem niet even alle problemen oplossen die United heeft. En dat is wel wat je verwacht voor dat geld. Het is nogal een last voor die jongen, terwijl hij zo’n mooi verhaal met zich meedraagt; helemaal opgeklommen vanuit de lagere divisies en met een niet al te spannende stijl en voorkomen. Ik hoop van ganser harte dat hij het redt.’

De transfersom werd mede opgedreven doordat Engelse clubs in een 25-koppige selectie maximaal 17 buiten Engeland opgeleide spelers mogen hebben. Om die reden zijn Engelse voetballers, maar ook bijvoorbeeld de al vanaf zijn 15de in Engeland spelende Nederlander Nathan Aké, gewilde transferobjecten.

Meer in eigen huis opgegroeid dan Maguire kan haast niet. Hij kent de oudste krotten onder de Engelse stadions. Maar straks speelt hij z’n thuiswedstrijden op Old Trafford, alias het droomtheater.