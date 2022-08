Harrie Smolders met paard van Bill Gates’ dochter naar WK: ‘Ik heb deze situatie zelf gecreëerd’

Harrie Smolders op de Dutch Masters in maart op paard Monaco, eigendom van Jennifer Gates. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Harrie Smolders bestormde het afgelopen decennium niet alleen als springruiter de mondiale top, hij deed dat ook als trainer. Door zijn goede resultaten is de zoon van een Brabantse varkenshouder, die in 2018 acht maanden de wereldranglijst aanvoerde, als springtrainer veelgevraagd door de elite van de paardensport.

Zo kreeg Smolders in 2018 een telefoontje uit Amerika van de talentvolle springamazone Jennifer Gates, de dochter van Bill en Melinda Gates, oprichters van de Gates Foundation. Als Smolders over de nu 26-jarige Gates praat, kiest hij zijn woorden weloverwogen en laat hij lange stiltes vallen. Hij is discreet, de privacy van zijn bekende pupil staat te allen tijde voorop.

Bij de WK in het Deense Herning komt Smolders komende week in actie op het toppaard Monaco, dat eigendom is van Jennifer Gates. Met de 13-jarige bruine ruin eindigde Smolders dit voorjaar op de tweede plaats in de prestigieuze wereldbekerfinale. Ook op de WK behoort de combinatie tot de favorieten voor een medaille.

De samenwerking tussen Smolders en Gates ontstond enkele jaren geleden toen hij de oudste dochter van de Microsoft-miljardair regelmatig trof op concoursen in de Verenigde Staten. ‘Ik had veel succes met andere Amerikaanse klanten, dat heeft Jennifer gezien. Ook zal meegespeeld hebben dat ik toen nummer één van de wereld was’, licht Smolders toe.

Bekende vader

Of hij het bijzonder vond dat Gates hem belde? ‘Als je zelf heel lang op een hoog niveau rijdt en op hoog niveau training geeft, is het een logisch gevolg dat op een gegeven moment iemand als Jennifer interesse heeft in een samenwerking. Haar vader is toevallig bekend, maar het had ook iemand anders kunnen zijn met dezelfde ambities. Bij bekende personen zie je vaak dat de mensen om hen heen zich anders gaan gedragen, maar dat is nergens voor nodig.’

De Brabander toog – tot corona toesloeg – dikwijls naar Amerika om Jennifer Gates te trainen. De amazone boekte aansprekende resultaten met onder meer derde plaatsen in vijfsterrenwedstrijden (het hoogste niveau) in Hamburg en Calgary. Ook vertegenwoordigde Gates de VS in landenwedstrijden van de Nations Cup.

Op dit moment staat haar springcarrière op een lager pitje en geeft ze de voorkeur aan haar studie. ‘Jennifer rijdt nu alleen als hobby in de weekenden wedstrijden in Amerika. Ze is een vrouw die veel uit het leven wil halen en brede interesses heeft. Daar heb ik veel bewondering voor’, zegt Smolders, die af en toe nog naar de VS vliegt om Gates te trainen.

De amazone komt slechts sporadisch naar haar Belgische uitvalsbasis Evergate Stables. Dit stallencomplex kocht Jennifer Gates vier jaar geleden voor zichzelf en voor haar echtgenoot, de Egyptisch-Amerikaanse springruiter Nayel Nassar.

De huidige toppaarden van Smolders, zoals zijn WK-paard Monaco en tweede paard Darry Lou, zijn eigendom van Evergate Stables. Voor een scenario zoals springruiter Jeroen Dubbeldam vorig jaar overkwam, toen zijn beste paard kort voor de Olympische Spelen werd verkocht, hoeft Smolders niet bang te zijn. Jennifer Gates zal haar paarden niet verkopen. Smolders: ‘Het siert de familie Gates dat ze op deze manier iets terugdoet voor mij. Maar uiteindelijk heb ik deze situatie zelf gecreëerd. Voor de erkenning die ik nu krijg, heb ik heel veel tijd en energie moeten investeren.’ De topruiter zit ook weleens aan tafel met Bill Gates. ‘Een man met ontzettend veel knowhow met wie je interessante gesprekken kunt voeren.’

Selfmade man

Smolders (42) mag met recht een selfmade man worden genoemd. Hij groeide op in het Brabantse Lage Mierde, vlak bij de Belgische grens. Zijn vader was varkenshouder en ook beide grootvaders hadden een boerderij. Pa Smolders fokte hobbymatig paarden en zodoende kwam Harrie op jonge leeftijd in aanraking met pony’s en paarden. Na zijn middelbare school ging hij aan de slag als stalruiter bij toenmalig bondscoach Johan Heins in Meppel.

Aangezien Smolders geen natuurtalent was, drukten zijn ouders hem op het hart dat hij zich zo breed mogelijk moest ontwikkelen. Daarom begon hij met het trainen van jonge ruiters. Na zijn periode in Meppel werkte Smolders twintig jaar voor stal Euro Horse van de Belgische familie Verlooy, inmiddels is Evergate Stables in België zijn thuisbasis.

De afgelopen twee decennia stak Smolders zijn licht op bij springtrainers wereldwijd, onder wie veel topruiters. ‘Maar de meeste kennis heb ik opgedaan door mijn ogen goed de kost te geven op concoursen. Gewoon kijken hoe grote springruiters omgaan met hun paarden, hoe ze communiceren en hoe ze in de ring rijden. Hoe hoger het niveau, hoe meer het om details draait. Door het verzorgen van springtrainingen ben ik zelf ook een steeds betere ruiter geworden.’

Smolders omschrijft zichzelf als een trainer die de nadruk legt op herkenbaarheid en herhaling. ‘Als paard en ruiter precies weten wat ze kunnen verwachten, creëer je een systeem van constante prestaties.’

Jennifer Gates noemt Smolders ‘een ongelooflijke ruiter en trainer’. ‘Harrie heeft me geleerd vertrouwen te ontwikkelen in mijn eigen vaardigheden en heeft me vaardigheden bijgebracht die ik kan gebruiken in de ring, zodat ik vertrouwen heb in mijn eigen capaciteiten. Harrie heeft me meer in mezelf laten geloven en hij heeft me geduldiger gemaakt met paarden’, zei Gates vorig jaar in een Amerikaans tijdschrift.

Over zijn kansen op de WK is Smolders optimistisch gestemd. ‘Het gevoel met Monaco is de afgelopen maanden heel goed geweest’, zegt hij kort voor vertrek naar Denemarken. ‘Maar in de paardensport draait alles om de vorm van de dag.’