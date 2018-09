Als Madrid of Manchester het middelpunt is van het voetbal, dan is Grobbendonk dat van de paardensport. Hier, in Vlaanderen, houdt de beste springruiter van de wereld stal. Zijn naam? Harrie Smolders (38) uit Nederland.

Harrie Smolders en zijn paard Don in actie Foto AFP

Sinds zestien jaar vertrekt Smolders elke dag om 7 uur vanaf zijn Brabantse woonplaats Lage Mierde, om 50 kilometer later aan te komen bij het ruime paardencomplex Euro Horse, gelegen aan een landweg van het Belgische dorp. Als aanvoerder van de wereldranglijst is Smolders dit weekeinde favoriet om wereldkampioen te worden in het Amerikaanse Tryon. Hij kan daar de opvolger worden van de Nederlander ­Jeroen Dubbeldam. ‘Dat geeft me geen ­extra druk. Als mijn paarden in vorm zijn, komt het succes vanzelf.’

Dat Smolders, zoon van een varkensboer, nu nummer 1 van de wereld is, had hij zestien jaar geleden niet kunnen bedenken. Toen stapte hij voor het eerst binnen bij de Belgische paardenhandelaar Axel Verlooy, eigenaar van de handelsstal Euro Horse. Smolders: ‘Beschouw hem als een technisch directeur van een voetbalclub. ­Iemand die moet zorgen voor een goede selectie.’

Het duo ontvangt hun bezoek aan de grote houten tafel in de receptie van de stoeterij, van waaruit de paardensport ­geleidelijk aan is veroverd. Er is uitzicht op de binnenbak van de manege. Gedurende de jaren heeft Smolders steeds meer een Vlaams accent gekregen. De opleidingsstal is uitgegroeid tot de absolute top van de wereld.

Kopen en verkopen

Het verdienmodel van het duo was eenvoudig: Verlooy zocht overal ter wereld naar de beste paarden. Smolders leidde ze op tot internationale toppers. Als dat was gelukt, werden de paarden verkocht aan andere ruiters. Verlooy en Smolders hadden zo weer geld om een nieuw paard te kopen. De verkoop van paarden was hun manier om geld te verdienen en langzaam op te klimmen in de sport.

Smolders werd zo een ruiter voor de top-25 van de wereld, maar veel verder kwam hij niet. ‘Als je het in voetbaltermen bekijkt, waren we een soort PSV, dat ­opleidt voor Real Madrid of andere internationale topclubs’, aldus Smolders, die tot zijn 16de voetbalde. Volgens zijn voetbaltrainer was hij zo goed dat hij professional had kunnen worden, maar Smolders koos voor de paarden.

Naast zijn eigen carrière als topsporter maakte Smolders ook naam als trainer. Hij was actief op de Olympische Spelen van 2004 en 2008; niet als ruiter maar als coach van ruiters die reden op paarden die hij had opgeleid. ‘Dat frustreerde me niet’, zegt Smolders. ‘Hun succes straalde ook op mij af.’

Twee toppaarden

Nu ziet de wereld er voor Smolders ­totaal anders uit. Hij heeft twee toppaarden tot zijn beschikking, waarbij hij niet hoeft te vrezen voor een verkoop. Zijn eerste paard is de hengst Emerald, waarmee hij in 2016 tweede werd in de wereldbekerfinale. Emerald wordt ingezet als dekhengst, en zijn nakomelingen liggen zo goed in de markt dat hij voldoende geld opbrengt: een rietje van het sperma van Emerald levert 800 euro op.

Misschien nog talentvoller is Don, het paard waarmee Smolders vorig jaar zilver won op de Europese Kampioenschappen en waar hij mee naar Tryon afreist. Don is eigendom van een Amerikaanse familie, die Smolders heeft gegarandeerd het paard niet te verkopen.

Smolders heeft eindelijk de situatie ­gecreëerd dat hij niet bang hoeft te zijn om een paard kwijt te raken. Sindsdien gaat het pijlsnel met zijn carrière. Hij wint ­wedstrijd na wedstrijd. Bekende landgenoten als Jeroen Dubbeldam en Maikel van der Vleuten is hij voorbijgestreefd.

Bijna Belg

Het had overigens niet veel gescheeld of Smolders was niet voor Nederland maar voor België uitgekomen. Hij werd eens uitgenodigd op het bondsbureau, waarna de voorzitter vroeg of hij zich niet wilde naturaliseren tot Belg. Voor Smolders was het nooit een serieuze optie: ‘Als je niet goed genoeg bent om voor Nederland te gaan, ben je dat ook niet voor België.’

Op jacht naar een mogelijke wereldtitel komt de concurrentie letterlijk van dichtbij. Jos Verlooy, de 22-jarige zoon van ­zakenpartner Axel, doet voor België mee aan de Wereldruiterspelen. Tijdens het CHIO in Rotterdam versloeg de jonge Belg de Nederlander al een keer.

Zoals Smolders veel heeft te danken aan het handelsinstinct van Axel Verlooy, heeft Jos veel te danken aan de paardrijkwaliteiten van Smolders. Vanaf het allereerste ­begin is Smolders trainer van het talent. ‘Harrie is altijd mijn voorbeeld geweest. Hij stond altijd naast me om advies te geven. We zijn heel close met elkaar.’

Verwachtingen

Hoe zou Verlooy senior reageren als beide ruiters in de finale zouden komen? ‘Ik zou al heel blij zijn als we ooit zover ­komen. Van mij mag dan de beste winnen.’

In de aanloop naar de Wereldruiterspelen tempert de nummer 1 van de wereld de verwachtingen. ‘De buitenwereld heeft een verwachtingspatroon op basis van het verleden, en in het voorbije jaar zijn de resultaten heel goed geweest. Maar de vorm die Don en ik een jaar geleden hadden, hebben we nu nog niet aangetikt.’