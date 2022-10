Harrie Lavreysen speelt met zijn tegenstanders op de sprint

Harrie Lavreysen in actie in de finale op het onderdeel sprint tegen de Australiër Matthew Richardson. Beeld ANP

Voor de buitenstaander is er op het Vélodrome National niet te zien waar Lavreysens zwakke plekken liggen. De regerend olympisch kampioen speelt met zijn tegenstanders. Ze kunnen over hun schouder loeren wat ze willen, uit alle macht de binnenbocht dichthouden, het maakt de 25-jarige Nederlander niets uit. Hij stormt met evenveel gemak buitenom voorbij. De extra meters die hij daarbij moet afleggen neemt hij voor lief.

Zo rolt hij Matthew Richardson in het eerste finaleduel ook eenvoudig op, al moet hij op kop beginnen. Dat is in in principe een nadeel, de Australiër rijdt achter hem uit de wind. Maar als Richardson aanzet komt hij niet eens naast het achterwiel van Lavreysen, die het tempo verder en verder op blijft voeren in de laatste ronde. Hij weet dat zijn tegenstander daar geen weerwoord op heeft, die is van de gelijkmatigheid.

In de rematch is het de Nederlander die op de tweede plek begint. De uitkomst is hetzelfde en een derde race is niet meer nodig om te bepalen dat het goud voor Lavreysen is en het zilver voor Richardson. ‘Het was geen makkie’, zegt Lavreysen met een brede grijns. ‘Maar ik had het wel mooi onder controle.’ De strijd om brons besliste de Australiër Matthew Glaetzer in zijn voordeel.

Het is de vierde keer op rij dat Lavreysen, ook regerend olympisch kampioen, de mondiale sprinttitel pakt. ‘Ik kan hier wel van genieten. Dit was een perfect sprinttoernooi. Alle ritten zijn gelopen zoals ik wilde. Ik kon alles voorbereiden, plannen en afmaken’, zegt de man die deze WK ook de keirin op zijn naam schreef. Die overwinning viel hem nog het zwaarst.

Verzet is geheim

Het zilver op de teamsprint, door rugproblemen van Roy van den Berg, was eigenlijk de enige dissonant van het toernooi in Saint-Quentin-en-Yvelines. Met zijn medailleoogst van de voorgaande jaren erbij komt hij op elf gouden WK-medailles, een evenaring van wat de Britse baangrootheid Chris Hoy bereikte.

Dat Lavreysen op de sprint wel degelijk te verslaan is, werd in juli bewezen door Paul Nicholas uit Trinidad en Tobago. Hij won de sprint bij de Nations Cup in Cali. Toegegeven, Lavreysen had gas teruggenomen na het olympisch seizoen en was in Colombia nog niet in topvorm. Op de WK had hij van de 24-jarige Nicholas niets te vrezen. Hij raakte begin oktober geblesseerd bij een ongeluk tijdens een training en ontbrak in Frankrijk.

De meeste tegenstand op de baan waar over twee jaar de Spelen zijn, viel op voorhand te verwachten van Jeffrey Hoogland, die in Tokio zilver pakte. De 29-jarige renner paste voor het sprinttoernooi. Donderdag was hij na de finish van de keirin hard ten val gekomen toen de Fransman Sébastien Vigier tegen hem op botste. Op vrijdag behaalde hij ondanks een beurs lijf toch goud op de kilometer, maar toen hij daarna ook nog buikklachten kreeg ging er een streep door zijn sprintambities voor het weekeinde.

Voor Lavreysen was het wennen om zonder Hoogland de uren tussen de sprintraces op de wielerbaan te moeten slijten. Zeker op de zaterdag. ‘Het maakt het niet zwaarder, maar wel minder leuk’, vertelde hij. ‘Het was echt een lange dag.’ Op zaterdagavond keek hij nog wel samen met zijn trainingsmaat de races van die dag terug.

Met het uitgedunde deelnemersveld leek een plek in de finale van tevoren al zeker. En om zichzelf in de rondes voor de finale scherp te houden stelde Lavreysen zich andere doelen. Zo deed hij bij de kwalificatierace, een sprint over 200 meter, een poging om zijn eigen nationaal record te verbreken. Dat had hij in Tokio op 9,215 gezet, het olympisch record. Op de WK bleef hij 0,009 seconden van die tijd verwijderd, evengoed een snelheid van 78 kilometer per uur.

Geheimzinnig doet hij over het verzet dat hij bij die sprint gebruikte. En dat geldt ook voor de versnellingen die hij bij de duels kiest. Baanfietsen hebben geen versnellingsapparaat en dus moet van tevoren de verhouding van de tandwielen bepaald. Dat is waardevolle informatie voor anderen. ‘Als iemand bijvoorbeeld een heel licht verzet heeft, dan weet je dat diegene je gaat proberen te verrassen door in één keer weg te schieten.’

Er zijn renners en coaches die aan de hand van het aantal omwentelingen van de pedalen in één ronde uitrekenen welke versnelling Lavreysen gebruikt. Hijzelf ziet het bij zijn concurrenten in de eerste meters na de start vanzelf hoe zwaar of licht ze rijden. Hij rekent niet. Dat is ook niet nodig voor iemand met zoveel overschot in de benen.