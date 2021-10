Harrie Lavreysen laat dit keer op de keirin niets aan het toeval over

Harrie Lavreysen (links) wint en Jeffrey Hoogland (rechts) wordt tweede in de finale op het onderdeel keirin tijdens het WK baanwielrennen. Beeld ANP

De moed moet de tegenstanders zo langzamerhand in de schoenen zinken: zelfs op het meest onvoorspelbare onderdeel van het baanwielrennen, de keirin, is er weinig te ondernemen tegen de dominantie van twee Nederlandse mannetjesputters. Donderdagavond op de WK in Roubaix reed Harrie Lavreysen soeverein naar de titel, met Jeffrey Hoogland in zijn kielzog; weer goud en zilver in hun toch al uitpuilende prijzenkasten.

Lavreysen wilde donderdagavond op de wielerbaan in Roubaix als regerend wereldkampioen op de keirin kennelijk niets meer aan het toeval overlaten. In de drie ronden die nog resteren nadat zes renners eenzelfde aantal ronden achter een gangmaker hebben afgelegd, kan een ingewikkeld steekspel ontstaan. Onverwachte versnellingen, tergend temporiseren, durven pokeren op het ongeduld van de tegenstander.

Daar had de Brabander geen trek in. Meteen nadat de derny de baan had verlaten, reed hij vanaf de vierde plek naar de kop, daarmee het risico lopend dat hij die aanval ergens in de nog af te leggen 2,5 ronden zou moeten bekopen. Dat gebeurde niet. Het was Hoogland die op het laatst nog even langszij kwam, maar Lavreysen pareerde de aanval door er nog maar eens een versnelling uit te persen. Hij hield op de streep zo’n fietslengte voorsprong op zijn grote rivaal.

De tactiek was het antwoord op het resultaat in zijn vorige wedstrijden op de keirin. Op de Olympische Spelen in Tokio liet hij zich nog verrassen door de Brit Jason Kenny, die aan kop rijdend er meteen vandoor ging. Niemand was bereid gelijk de achtervolging in te zetten. Er restte slechts brons. Op de Europese kampioenschappen eerder deze maand in Grenchen, Zwitserland was Hoogland hem te snel af. Lavreysen, toen als laatste gestart, liet een gat vallen, kwam daarna razendsnel opzetten, maar werd tijdens zijn poging de anderen te achterhalen tot twee keer toe door de Rus Mikhail Jakovlev, naar een plek hoog in de baan gedwongen. Hij liet het toen lopen en reageerde na afloop schouderophalend. ‘Dat is keirin.’ Jakovlev werd donderdag in Roubaix derde achter de Nederlanders.

Met zijn tweede gouden medaille ligt Lavreysen al weer op koers voor een hattrick op een WK. Na de zeges op de teamsprint (met Hoogland en Roy van den Berg) en de keirin, wacht zondag nog de sprint, waarin de Nijverdaller vermoedelijk opnieuw zijn belangrijkste opponent zal zijn. Anderhalf jaar geleden was er op dezelfde onderdelen drie keer goud geweest op de WK in Berlijn. Maar ook Hoogland heeft nog kansen op een drieslag. Afgezien van de sprint komt hij ook nog uit op de één kilometer, het onderdeel waarop hij in Zwitserland Europees kampioen werd.

Olympisch kampioen op de keirin Shanne Braspennincx verdween donderdagavond voortijdig uit de sprint. Ze verloor in twee heats van de Duitse wereldkampioen Emma Hinze. Zondag komt ze nog uit in de discipline waarin ze in Tokio goud haalde.