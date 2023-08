Harrie Lavreysen, al ‘eeuwenlang’ wereldkampioen, is ook in Glasgow weer veruit de beste

Harrie Lavreysen rijdt uit als wereldkampioen. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Het lijkt eeuwen geleden dat Harrie Lavreysen de nationale baanploeg instapte, als gestopt BMX’er met een fiets die niet juist was afgesteld. Dat is nu zeven jaar terug. Maandagavond won Lavreysen (26) zijn vijfde wereldtitel op rij op de sprint. Slechts twee heats had de baanwielrenner nodig. Lavreysen balde zijn vuist. In Glasgow bewees hij eens te meer: niemand is sneller dan hij.

Hij noemt zichzelf een ‘Pietje Precies’. Lavreysen is rustig en analytisch. En als topsport puur om statistieken ging, was de winst op de sprint op het WK maandagavond eigenlijk allang vergeven. Lavreysen is nagenoeg ongeslagen. In 2017 verloor hij zijn laatste WK-finale. Hij is de regerend olympisch en wereldkampioen. Eigenaar van dertien WK-titels inmiddels op diverse onderdelen.

Eerder deze week zette de kopman van het Nederlands team bovendien de snelste tijd neer bij de kwalificatie op de sprint.

In de finale in het Sir Chris Hoy Velodrome trof Lavreysen maandagavond de 25-jarige Nicholas Paul uit Trinidad en Tobago. Paul, in de kwalificatie goed voor de derde tijd van de dag, debuteerde in de WK-finale op de sprint. Wel was hij in 2021 in Roubaix nog goed voor WK-zilver op de kilometer en is hij 11 centimeter korter dan de 181 centimeter lange Lavreysen. Een van de zeldzame nederlagen uit zijn carrière op dit onderdeel leed Lavreysen in juli 2022 in de Nations Cup, toen was Paul in twee heats te sterk in het Colombiaanse Cali.

Tot in de puntjes

Het was Paul die eerder dit toernooi Jeffrey Hoogland uitschakelde in de achtste finales. Zaterdag kwam Hoogland, die de avond daarvoor nog wereldkampioen was geworden met de teamsprinters, ruimschoots tekort. Twee dagen later wist Paul in de eerste heat tot het laatste deel van de race Lavreysen achter zich te houden. Maar met een half wiel voorsprong kwam Lavreysen over de finish.

Het is voor Lavreysen zijn tweede goud van dit toernooi. Vrijdagavond won Lavreysen al de teamsprint, samen met Roy van den Berg en Hoogland. Daar pakten de Nederlandse mannen, de regerend olympisch kampioenen, de titel terug, nadat ze het jaar daarvoor verslagen waren door Australië. ‘Ik denk wel dat het ons gebrand heeft’, zei Lavreysen daarover. Hij weet dat een aantal van zijn grootste concurrenten uit Australië komen. Niet alleen op de teamsprint, ook op de sprint.

Toen hij eerder deze week in de kwartfinale de Australiër Matthew Richardson trof, had hij zijn race tot in de puntjes voorbereid. Maar ook daar had Lavreysen slechts twee heats nodig om de volgende ronde te halen.

Dit WK wordt gezien als een generale repetitie voor de Olympische Spelen van Parijs van volgend jaar. Daar mikt Lavreysen op drie keer goud. Net als hij in Tokio deed. In 2021 werd de Nederlander olympisch kampioen op de teamsprint en op de sprint en bemachtigde hij het brons op de keirin. Mocht hij zijn doel volgend jaar bereiken, dan is Lavreysen automatisch de Nederlandse man met de meeste olympische titels. Nu is Sven Kramer aanvoerder van die ranglijst, met vier keer goud.

Plastic vakje

Het programma in Glasgow lijkt een beetje op de Spelen, dat doorgaans over meer dagen uitgesmeerd is dan bij een WK. Maar nu vindt er in Glasgow een ‘super-WK’ plaats, met tussen de baanwielrennummers van Lavreysen door ook paralympische onderdelen. Lavreysen rijdt hier in Glasgow de meeste races van iedereen. Elke dag minstens één wedstrijd, afgelopen donderdag begon hij, woensdag eindigt het WK met de keirinfinale. ‘We hebben de voorbereiding hetzelfde gehouden, alleen is dat nu dus langer, anders.’

Nu, tijdens het WK is hij niet druk bezig met innovaties, maar thuis moet alles perfect zijn. Over zijn wielerpak zegt hij bijvoorbeeld: ‘Ik wil geen ribbeltjes hebben.’ Geen centimeter stof die extra opbolt en zo voor onnodige luchtweerstand zorgt.

‘Het komt bij ons natuurlijk op de kleinste details aan, op de aerodynamica, op álles.’ Dus als hij hier in Glasgow de baan ingaat, wil hij niet dat er iets niet zit hoe het hoort. De ‘rare regels’ die tegenwoordig gelden, dat rugnummers niet meer in een speciaal plastic vakje achter op de rug mogen worden gestopt, vindt hij vervelend. Nu wordt het met kleine veiligheidsspeldjes vastgemaakt.

Maar waar andere renners vaak snel, zonder extra aandacht, de nummers vastspelden, gebeurt dat bij Lavreysen absoluut niet. ‘Dat moet allemaal perfect zitten, ik ga natuurlijk niet met een parachute op mijn rug fietsen. Al die dingetjes, daar ben ik wel heel perfectionistisch in.’

Die instelling brengt hem ver, zo weet hij. En dat blijkt ook in de tweede heat maandagavond, als Lavreysen met een fietslengte voorsprong de titel wint. Wereldkampioen, weer, en al eeuwenlang.