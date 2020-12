Hari maakt grootspraak niet waar: knock-out tegen Adegbuyi

Kickbokser Badr Hari verloor zijn gevecht tegen de Roemeen Benjamin Adegbuyi. Beeld EPA

De wedstrijd begon nog voorspoedig voor Hari. Hij sloeg Adegbuyi twee keer naar de grond en won de eerste twee rondes. Hij hoefde alleen maar het derde bedrijf te overleven om de wedstrijd te winnen. Dit lukte hem echter niet. De Roemeen sloeg Hari twee keer neer en veroorzaakte een dubbele neusbreuk bij de Marokkaan. Na de tweede knock-down kwam Hari niet meer overeind. Hoofdschuddend en met een bebloed gelaat legde hij zich neer bij zijn verlies.

De grote woorden van Hari voorafgaand aan de partij hebben hem niet geholpen. Hij waarschuwde het publiek niet naar de wc te gaan, want de wedstrijd zou binnen enkele seconden voorbij kunnen zijn. Ook beschreef hij het niveauverschil tussen de twee vechters als Heerenveen tegen Real Madrid en beloofde hij in de eerste ronde de wedstrijd al te beslissen met een knock-out.

Hari wilde in de laatste ronde per se zijn belofte nakomen om Adegbuyi knock-out te slaan, terwijl dit niet nodig was. Hij stond voor, maar nam extra risico’s. Dit zorgde ervoor de Adegbuyi door kon komen met zijn rechtervuist en dat kostte Hari uiteindelijk de overwinning.

Badr Hari liep een dubbele neusbreuk op. Met een bebloed gelaat moest hij de partij beëindigen. Beeld EPA

Na afloop was Hari niet bereid om commentaar te geven op zijn nederlaag. Hij verliet zwijgend de sporthal. Adegbuyi stond wel te glunderen voor de camera: ‘Ik ben ook een van de beste kickboksers ter wereld’, aldus de 35-jarige Roemeen. Ook vertelde hij dat de provocerende uitspraken van Hari hem extra motivatie hadden gegeven.

Hij zei nog niet bezig te zijn met een eventueel titelgevecht tegen Rico Verhoeven of de Belg Jamal Ben Saddik. Op 30 januari 2021 nemen zij het tegen elkaar op in een gevecht om de wereldtitel. Vermoedelijk heeft Adegbuyi, door Hari te verslaan, een kans afgedwongen om het later tegen de winnaar van dit gevecht op te nemen.

Mocht Verhoeven dit duel winnen, dan zou het de derde keer zijn dat Adegbuyi een kans krijgt om Verhoeven van de wereldtitel te beroven. In 2015 moest hij het twee keer afleggen tegen de Nederlandse kampioen. In Lille verloor hij kansloos op punten en in Amsterdam werd hij in de eerste ronde al knock-out geslagen.